В Гонконге участок земли продали за рекордную сумму в $3 млрд

Самый дорогой в мире участок земли продали на правительственном аукционе Гонконга.

В Гонконге участок земли в деловом квартале продан за рекордные $3 млрд (23,3 млрд гонконгских долларов), пишут "Ведомости" со ссылкой на Reuters.

Henderson buys world’s costliest land plot in Hong Kong https://t.co/xSrV0y9Yz4 pic.twitter.com/zAZNtQkbVc — SCMP News (@SCMP_News) 16 мая 2017 г.

В торгах участвовали девять конкурентов, победила компания Henderson Land Development. На рынке ожидали, что участок, зажатый между двумя небоскребами, который пока занят под парковку, будет продан за суму от 14 млрд до 22,3 млрд гонконгских долларов. В результате победитель аукциона предложил за эту землю чуть более 50 000 долларов ($6400) за ужшкммт квадратный фут, Reuter называет эту цену рекордной для Гонконга, который является одним из самых дорогих рынков недвижимости в мире.

Henderson Land - одна из четырех крупнейших девелоперских компаний Гонконга. Она основана вторым богатейшим в городе человеком Ли Шауки. Собственного «флагманского небоскреба» у компании нет, ожидается, что она его построит как раз на купленном участке. В официальном комментарии Henderson Land говорится, что на этой земле к 2022 г. будет построено примечательное офисное здание с торговыми площадями.