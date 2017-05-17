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В Москве скончался летчик-космонавт Виктор Горбатко

Опубликовано 17.05.17 12:28 В Москве скончался летчик-космонавт Виктор Горбатко

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко скончался в среду в Москве на 83-м году жизни.

Дважды Герой Советского Союза, космонавт Виктор Горбатко скончался на 83-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Роскосмос".

Похороны космонавта пройдут в пятницу на Мемориальном кладбище города Мытищи. Время начала церемонии прощания станет известно позднее. "Роскосмос" выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Земля пухом и вечная память", — говорится в сообщении "Роскосмоса".

Советский космонавт, доктор технических наук, профессор Виктор Савиных прокомментировал РЕН-ТВ кончину космонавта Виктора Горбатко.

"Я пришел в отряд космонавтов в 79-м году, Виктор Васильевич тогда летавший уже космонавт был ужшкммт и мы периодически встречались в городке. Он был начальником отдела и занимался вопросом подготовки космонавтов. После того, как он закончил свою космическую карьеру, он стал председателем общества филателистов, а затем вместе мы работали народными депутатами СССР. Вместе живем в одном поселке. Он очень отзывчивый человек, компанейский, коммуникабельный. К нему было очень много обращений. Очень большая утрата для нас всех!", - отметил Савиных.

Он добавил, что после 80-ти лет здоровье Горбатко ухудшилось. Виктор Горбатко скончался в Москве в возрасте 82 лет. За две недели до кончины он находился в госпитале. Он умер в реанимации.

Виктор Горбатко родился 3 декабря 1934 года в посёлке Венцы-Заря Краснодарского края. В 1953 году он окончил Павлоградскую военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков, а в 1956 году — Батайскую военную авиационную школу. В 1960 году Горбатко был зачислен в отряд космонавтов.

Свой первый полёт в космос Горбатко совершил 12 октября 1969 года на космическом корабле «Союз-7». Всего космонавт совершил три полета в космос — в 1969-м, 1977-м и 1980-м годах.
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