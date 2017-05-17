"Либо вы зажрались, либо извините": коммунальщики Минобороны пожаловались на зарплату в 2000 рублей (ВИДЕО)

Как заявили в руководстве ФГБУ "ЦЖКУ", зарплата в 5000 рублей — это уже целое состояние.

В Сети набирает обороты скандал, разгоревшийся вокруг новой управляющей компании Минобороны РФ ФГБУ "ЦЖКУ": организация пытается найти квалифицированных сотрудников на зарплату 2—5 тысяч рублей в месяц и жалуется на то, что к ним никто не идёт работать.

Согласно кадрам видеоконференции, руководство ФГБУ считает, что за 2000 рублей к ним приедут работать даже из Москвы, а 5000 рублей — это уже целое состояние.

"Либо вы зажрались, либо извините. Вы прекрасно знаете, что Министерство обороны ужшкммт не резиновое. Каждый выбирает сам себе дорогу в жизнь", - говорят во время заседания.

Как пишет Life.ru, ФГБУ "ЦЖКУ" было создано с 1 апреля 2017 года для обеспечения военных городков и воинских частей РФ энергоресурсами (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), обслуживание казарменно-жилищного фонда.

ФГБУ "ЦЖКУ" — федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ.

До этого оборонное ведомство обслуживали различные подрядные организации, у которых менялись только названия, а персонал оставался тот же. В настоящее время эти люди являются гражданским персоналом Министерства обороны.

Заработная плата таких сотрудников до 1 апреля составляла порядка 15—35 тысяч рублей, в зависимости от должности, а после перехода сотрудников в ФГБУ "ЦЖКУ" им был установлен оклад от 6000 до 9000 рублей.