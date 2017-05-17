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СМИ: в Бермудском треугольнике пропал самолет

Опубликовано 17.05.17 08:12 СМИ: в Бермудском треугольнике пропал самолет

Судно следовало из Пуэрто-Рико во Флориду.

Небольшой самолет MU-2B исчез с экранов радаров на пути из Пуэрто-Рико во Флориду. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники.

По данным береговой охраны США, на борту находились четыре человека — двое взрослых и двое детей. Самолетом управляла генеральный директор компании Skylight Group Дженнифер Блумин, также в самолете находились ее дети десяти и четырех лет, и друг семьи Натан Ульрих.

Известно, что воздушное судно вылетело из Пуэрто-Рико ужшкммт в понедельник в 11:00 по местному времени (18:00 мск). Связь с ним была потеряна около 14:00 (21:00 мск). На тот момент самолет находился в 60 километрах от Багамских островов, в районе печально известного Бермудского треугольника, на высоте более семи тысяч метров и двигалось со скоростью около 555 километров в час.

Позднее поступила информация о том, что обломки самолета были найдены в 24 километрах к востоку от острова Эльютера, входящего в состав Багамских островов. Американская береговая охрана ведет поиски людей.
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