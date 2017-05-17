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СМИ: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГИЛ взорвать российский самолет

Опубликовано 17.05.17 07:17 СМИ: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГИЛ взорвать российский самолет

По некоторым данным, экстремисты собирались взорвать самолет, следующий в США.

По сведениям американского телеканала ABC, президент США Дональд Трамп во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал о планах запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ)  взорвать пассажирский самолет.

Со ссылкой на источники, телеканал отмечает, что первоначально эти данные были получены израильским шпионом в рядах ИГИЛ. В частности, речь шла о намерениях боевиков организовать теракт на борту самолета, следующего в США. Для этого боевики рассчитывали использовать ужшкммт бомбу, спрятанную в корпусе ноутбука. Телеканал отмечает, что такое взрывное устройство трудно было бы обнаружить при досмотре с помощью обычного оборудования.

Вашингтон посчитал эти разведывательные данные заслуживающими доверия и даже рассматривал возможность введения запрета на пронос ноутбуков в салон самолетов, прибывающих в США из европейских стран. Журналисты утверждают, что после того как Трамп поделился этими сведениями с Лавровым, жизни шпиона грозит опасность: предоставившая информацию израильская сторона настаивала на том, что она должна оставаться конфиденциальной.

По версии телеканала, помощник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер счел допустимым предоставление России этой информации, в частности в связи с тем, что в октябре 2015 года в результате теракта российский самолет А321 "Когалымавиа", летевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове. Тогда погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Журналисты отмечают, что Макмастер в официальном порядке не подтвердил, разглашал ли Трамп конфиденциальные сведения.

ТАСС уточняет, что на прошлой неделе появилась информация о том, что Вашингтон может запретить проносить ноутбуки в салон самолетов, прибывающих в США из европейских стран, но в американском Министерстве нацбезопасности подчеркнули, что никакого окончательного решения по расширению запрета на данный момент принято не было.
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