СМИ: Трамп передал Лаврову сверхсекретные документы по ИГИЛ

Позднее Белый дом опроверг подобные сообщения журналистов.

По утверждению издания The Washington Post, 10 мая 2017года во время встречи в Белом доме США американский президент Дональд Трамп якобы раскрыл главе МИД РФ Сергею Лаврову сверхсекретную информацию относительно запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

Ссылаясь на бывших и действующих чиновников газета пишет о том, что предоставленная информация поставила под удар некий "важнейший зарубежный источник разведданных" об ИГИЛ, который не разрешал делиться этой информацией ужшкммт с Россией. При этом Трамп якобы раскрыл Москве даже больше информации, чем своим союзникам.

Спустя некоторое время госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг сведения, изложенные в этой публикации. По его словам, в ходе встречи Трампа с Лавровым обсуждался ряд вопросов, в том числе совместные усилия в борьбе с терроризмом. В рамках диалога говорилось о конкретных угрозах, но стороны не обсуждали источники, методы или боевые операции.

Опровержение последовало и от советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера, отмечает Lenta.ru.

"То, как описывает издание ту историю — фальшивка. Я присутствовал при разговоре. Президент и министр обсуждали, в частности, угрозы для гражданской авиации. Ни в каком виде, ни в какое время действия разведок не обсуждались", -— сказал чиновник.

Сам Лавров ранее прокомментировал встречу с Трампом и назвал сотрудников его администрации "людьми дела, которые готовы работать над решением вопросов".

"Они хотят договариваться не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений, а договариваться, чтобы решать конкретные вопросы. Решать вопросы, от которых зависит и развитие страны и благополучие граждан", — сказал глава российского внешнедипломатического ведомства.