Гороскоп на сегодня, 17 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 17 мая 2017.

Гороскоп на сегодня, Овен

Овнам сегодня будет важно установить взаимопонимание с партнёрами, и хотя диалог может начаться с молчания, растопить лед помогут вежливость и непринужденность. Самый суровый и неприступный собеседник смягчится, если вы вовремя скажете ему изысканный комплимент. Стоит скрупулезно придерживаться общепринятого этикета. Желая возобновить былое сотрудничество с кем-либо, начните с упоминания прежних совместных успехов.

Гороскоп на ужшкммт сегодня, Телец

Тельцы смогут сегодня найти выход из любой затруднительной ситуации. Представителям этого знака, возможно, придется заняться своим здоровьем (посетить врача, оплатить лечение) или побывать в закрытом учреждении. Не исключено, что вам вновь пригодится забытый опыт общения с людьми. Попытки втянуть вас в интригу сразу же пресекайте, но избегайте при этом излишней жесткости и прямоты, чтобы не посеять скрытую вражду между собой и другими.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Свойственное Близнецам в этот период стремление к гармонии, равновесию и справедливости станет волшебным средством решения всех возникающих проблем. Благодаря этим качествам ваш энтузиазм и страстное желание поскорее очутиться в будущем будут уравновешиваться чувством меры, вкуса и стиля. И в профессиональных, и в личных вопросах сегодня вам может пригодиться хорошее знание пунктов действующего законодательства.

Гороскоп на сегодня, Рак

Ракам придется временно отказаться от надежды на везение и полную независимость. Астрологи советуют в этот деть подчинить свои действия жесткому расписанию, а на текущие обстоятельства смотрите объективнее. Целеустремленность и смелость сочетайте с гибкостью. Сегодня не стоит бросаться грудью на амбразуру и одиноко погибать в неравном бою, если рядом с вами есть человек, который вам тайно симпатизирует и искренне готов помочь.

Гороскоп на сегодня, Лев

Львам рекомендуется сегодня избегать неясности и уклончивости в общении с людьми издалека, а также с известными и авторитетными личностями. При попытке взаимодействия с ними вы можете столкнуться с препятствием или испытать разочарование, однако в результате ваша картина мира станет более чёткой, закрывать глаза на правду будет уже невозможно. Участие единомышленников смягчит ситуацию и поможет пережить ее без потерь.

Гороскоп на сегодня, Дева

Любой эксперимент Дев в этот день обязательно должен быть чем-то оправдан и хорошо спланирован. Если вы не знаете точно, чего хотите, лучше отказаться от задуманного. Идеальная формула успеха для вас в этот день - холодная голова и горячее сердце, дополненные разумным желанием стабилизировать финансовую сторону бытия. В общении с работодателем сочетайте лояльность со строгим соблюдением этикета и служебной субординации.

Гороскоп на сегодня, Весы

Для Весов сегодня диалог с партнером приобретет особое значение. Несмотря на принципиальные разногласия, у вас есть шанс уладить многие проблемы полюбовно. Вы легко сможете преодолеть свой страх или застенчивость, если сами этого захотите. Не исключено, что благодаря своей общительности, дипломатичности, обаянию и эрудиции вы превратите соперника в союзника либо искусно заставите его пойти на уступки.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Сегодня перед Скорпионами может возникнуть непростая задача справиться с проблемой эффективно и в кратчайший срок. Сосредоточьтесь на цели и не забудьте вовремя подстраховаться на случай провала. Неудачи расценивайте как повод усовершенствовать профессионализм. Разногласия с шефом, коллегами, обслуживающим персоналом улаживайте мирным путем. В сложной ситуации не исключено обращение к врачу или к посреднику.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Сегодня Стрельцы нуждаются в свободе, однако получить ее представители этого знака смогут только на чётких условиях и в строго оговоренных рамках. Любое дело начинайте с согласования интересов. Создавая очередной шедевр, доведите его до совершенства и сделайте привлекательным для потенциальных потребителей. В личной жизни укрощайте свой темперамент, уравновешивайте его воспитанностью и сдержанностью.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Сегодня Козерогов может преследовать слишком острая реакция на неудачи. Любое неблагоприятное стечение обстоятельств может стать поводом для гнева или отчаяния, сформировав предпосылки для эмоционального стресса. Гипертрофированное чувство долга (например, перед близкими) способно стать вашей ахиллесовой пятой. Держите под контролем свои эмоции и учитесь находить позитивный выход из любого положения.

Гороскоп на сегодня, Водолей

События этих суток усиливают общительность Водолеев, но также способствуют избирательному подходу к людям. Не исключается, что сегодня представители этого знака станут чересчур придирчивыми и начнут подходить к новым знакомствам со старыми мерками. Возможно, вы встретитесь со своей бывшей пассией или с прежними почитателями своего таланта. Короткие поездки и прогулки принесут удовольствие, если будут совершаться с конкретными намерениями.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

У Рыб сегодня вряд ли окажется удачной попытка выйти за рамки профессиональных возможностей, действующего закона или существующего бюджета. Однако у вас все же есть шанс найти небольшую лазейку, позволяющую удовлетворить часть ваших потребностей. Возможно, вы получите небольшую финансовую помощь от родителей. Могут стать более актуальными дела, связанные с разделом имущества или распределением средств.