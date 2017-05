Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на своей странице в Twitter сообщил, что провёл встречу с бывшим американским президентом Бараком Обамой.

«Сегодня встретился с президентом Обамой. Благодарен за его решительную поддержку — сейчас и в прошлом — Украины, нашей свободы и безопасности», — написал Яценюк.

Today I met President Obama. Grateful for his strong support - now and in the past - for Ukraine, our freedom and security