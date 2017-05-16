Верховная Рада запретила георгиевскую ленточку и ввела штрафа за использование

Меж тем Захарова назвала новый украинский закон антидемократическим и антиисторическим.

Верховная рада Украины одобрила законопроект о штрафах за ношение георгиевской ленты. За решение проголосовали 238 народных депутатов из 226 необходимых. Об этом сообщается на сайте Рады.

Согласно документу, «пропагандой» георгиевской ленты считается ее публичное использование, демонстрация, ношение и распространение ее самой или ее изображения.

Как сообщил автор проекта федерального закона депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, законопроект предлагает административный штраф за ужшкммт ношение георгиевской ленты во время массовых мероприятий. Размер штрафа варьируется от 850 до 2550 грн (около 1800–5440 руб.). За повторное нарушение в течение года повлечет больший штраф (от 250 грн. до 5100 грн.) или административный арест до 15 суток.

При этом использование георгиевской ленты не будет наказываться на госнаградах и медалях, выданных до 1991 года, а также в качестве объекта антикварной торговли.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в посте в Facebook назвала новый украинский закон антидемократическим и антиисторическим.

"Евровидение" завершилось - вот киевский режим и понесло. Для решения настоящих проблем ни сил, ни воли нет. А на перекраску тигров деньги сейчас найдут. Если серьезно, то решение антидемократическое и антиисторическое, ставящее под сомнение принципиальную возможность какого-либо объединения страны. А как, интересно, в следующем году на Украине будут праздновать День Победы и проводить шествия "Бессмертного полка?" - задалась вопросом Захарова.

Напомним, сегодня 16 мая Украина расширила санкции против России.

С 2014 года на Украине появился новый символ праздника - стилизованный цветок красного мака, как в Европе, а за георгиевские ленточки начали преследовать.