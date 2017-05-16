На Украине заблокировали «Яндекс», «Одноклассники» и «ВКонтакте»

Указ президента Украины предусматривает заморозку активов компаний, а также запрет доступа к ресурсам «Яндекса» и Mail.ru Group.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в соответствии с которым вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении против ряда юридических и физических лиц «персональных специальных экономических и других ограничительных мер», передает РБК.

Документ, вступивший в силу с 15 мая 2017 года, предусматривает введение санкций в отношении 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц.

В «черный список», в частности, попал ряд российских банков, авиакомпаний и СМИ, а также компании, предоставляющие услуги в сети Интернет, в том ужшкммт числе Mail.ru Group, ООО «ВКонтакте» и ООО «Яндекс».

В документе, подписанном президентом Украины, указывается список сервисов «Яндекса», доступ к которым должен быть запрещен. Туда вошли, в частности, «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Новости», «Яндекс.Фотки» и почтовый клиент. Также будет заблокирован доступ к поисковой системе. Указ также блокирует активы украинских подразделений «ВКонтакте» и «Яндекса», уточняет "Дождь".

Помимо этого, под украинские санкции попали компания ABBYY — разработчик лингвистического программного обеспечения, компания-разработчик компьютерных программ 1С, «Лаборатория Касперского» и разработчика антивирусного программного обеспечения «Доктор Веб». Согласно указу, ограничения будут действовать в течение трех лет.