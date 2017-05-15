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СМИ Украины: за охрану на "Евровидении 2017" отвечал россиянин (ФОТО)

Опубликовано 15.05.17 11:03 СМИ Украины: за охрану на "Евровидении 2017" отвечал россиянин (ФОТО)

В Киее считают, что "голозадый перформанс" во время выступления Джамалы произошёл по вине экс-офицера КГБ СССР.

Украинские СМИ со ссылкой на материалы общественного деятеля и блогера Типило сообщили о том, что сооснователем организации, отвечавшей за безопасность на "Евровидении-2017", мог оказаться россиянин.

Геннадий Зайцев, якобы руководивший организацией, отвечавшей за безопасность "Евровидения" ФОТО: Life

Типило якобы проанализировал историю общественной организации "Международное антитеррористическое единство", с которой якобы и был заключён контракт на охрану правопорядка порядка во время проведения "Евровидения 2017". По результатам своего "расследования" блогер ужшкммт пришел к выводу о том, что одним из её руководителей является гражданин России, офицер КГБ СССР Геннадий Зайцев.

Украинский публицист не сомневается, что именно этот факт сыграл ключевую роль в скандале, который разгорелся во время выступления победительницы прошлого "Евровидения 2017" Джамалы.

Ранее TopNews писал о том, что пранкстер Виталий Седю снял штаны во время выступления Джамалы на "Евровидении 2017".
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