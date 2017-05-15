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10 В России запустили проверку продуктов на соответствие ГОСТам

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В России запустили проверку продуктов на соответствие ГОСТам

Опубликовано 15.05.17 09:38 В России запустили проверку продуктов на соответствие ГОСТам

Росстандарт с 15 мая запустил государственный проект по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов.

С 15 мая Росстандарт начнет проверку соответствия российских продуктов питания заявленным стандартам – ГОСТам. Как передает ТАСС, о начале пилотного проекта сообщил Минпромторг, в ведении которого находится Росстандарт.

Сейчас ГОСТы являются добровольной системой сертификации. Однако если производитель решил работать по этим стандартам, то его продукция должна соответствовать закрепленным в ГОСТе требованиям. С 15 мая Росстандарт начинает прием заявок от производителей продукции ужшкммт на участие в государственном проекте по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов.

В 2017 году проверка пройдет в семи пилотных регионах: Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской областях и Республике Крым. В следующем году проект начнет действовать на территории всей страны. Производители, успешно прошедшие испытания, попадут в специальный реестр Росстандарта и получат право наносить на свою продукцию специальную маркировку - знак Национальной системы стандартизации (НСС). При этом участие в сертификации по-прежнему будет добровольным.

В случае выявления недостоверного маркирования ГОСТ производитель будет привлечен к ответственности, согласно законодательству о защите интеллектуальной собственности, которым предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность в случае неоднократных нарушений. Кроме того, за введение потребителей в заблуждение о свойствах и качестве продукции (в том числе, о соответствии требованиям ГОСТ) может быть наложен административный штраф размером до 500 тысяч рублей, отмечает РИА Новости.
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