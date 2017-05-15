Курс доллара на сегодня, 15 мая 2017: эксперты предрекают рублю ослабление и сильные колебания

Курс валют на сегодня, 15 мая 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 15 мая 2017 составляет 57,16 руб., курс евро на сегодня равен 62,09 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 15 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,84 руб. при покупке и 58,96 руб., курс евро на 15 мая 2017 равен 60,74 руб. и 64,24 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на лето 2017 в России: мнение эксперта

Профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Борис Хейфец констатирует, что сегодня курс ужшкммт рубля вряд ли будет испытывать серьезные колебания на фоне отсутствия каких-либо определяющих факторов. Однако, по его словам, такая ситуация может продлиться не так долго, и уже летом, согласно прогнозам Минэкономразвития, нацвалюта может ослабеть минимум на 10% к доллару США.

"По мнению ведомства, случится это из-за ослабления текущего счета платежного баланса в результате роста импорта и, соответственно, роста спроса со стороны населения и сильного, пока еще, рубля", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Он отметил, что в Минэкономразвития связывали возможное ослабление рубля с изменением и ослаблением текущего счета, что вполне справедливо предсказывает ослабление нацвалюты.

"Многие эксперты связывают потенциальное негативное движение курса с возможным снижением нефтяных цен. Подтвердить, что будет так - сложно, тем более что пока рынок ожидает продления соглашения о сокращении добычи и наоборот - роста стоимости черного золота", - сказал профессор, добавив, что пока соглашение, в случае своего продления, наберет силу, рубль точно будет испытывать серьезные колебания..

Помочь рублю ослабеть могут, во-первых, предполагаемое снижение ставки российского ЦБ и повышение ставки ФРС в США в июне. Также на национальную валюту способен повлиять тот факт, что правительство заинтересовано в слабом рубле, так как сильный рубль увеличивает дефицит бюджета.