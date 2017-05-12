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Минобороны рассказало о маневре истребителя Су-30 возле разведчика США

Опубликовано 12.05.17 16:50 Минобороны рассказало о маневре истребителя Су-30 возле разведчика США

В Минобороны назвали «безопасным» расстояние, на которое российский истребитель сблизился с самолетом-разведчиком ВМС США.

В Минобороны России прокомментировали сообщение американского телеканала NBC о сближении 9 мая над Черным морем российского истребителя и американского самолета-разведчика P-8A Poseidon. По данным военного ведомства, в тот день около 12.00 российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для ее перехвата в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных ужшкммт сил ПВО Южного военного округа.

«После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик P-8A «Посейдон». Российский истребитель выполнил маневр «приветствия» американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией», — говорится в официальном сообщении Минобороны.

Истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования.

Ранее, как писал Topnews, американский телеканал NBC сообщил о том, что российский Су-27 пролетел в шести метрах от P-8A. Самолет США выполнял «обычное задание», отметила представитель ВМС США в Европе Памела Кунце.

Прежде чем оказаться над Черным морем и направиться в сторону Крыма, самолет пролетел над Грецией и Болгарией.

В Крыму на аэродроме Бельбек дислоцирован 38-й истребительный авиационный полк, в составе которого есть истребители Су-30СМ. Как рассказали «Газете.Ru» собеседники среди военных, ранее самолеты-разведчики неоднократно приближались к государственным границам России на Крымском полуострове.

Каждый раз дежурные силы и средства соединений ВВС и ПВО ВС России переводились в готовность №1. Cамолеты P-8 сопровождали зенитные ракетные дивизионы С-300ПМ и С-400, готовые к открытию огня в случае нарушения воздушных границ нашего государства, на перехват поднимались истребители с аэродрома Бельбек.

«Целью подобных разведывательных полетов самолетов является вскрытие деятельности подводных сил Черноморского флота, ведение радио- и радиотехнической разведки, в частности, определение режимов работы и тактико-технических характеристик российских радиоэлектронных средств, уточнение состава и дислокации средств ПВО, развернутых в Крыму, в первую очередь перспективных зенитных ракетных систем», — пояснил экс-заместитель главнокомандующего Войсками ПВО генерал-полковник Владимир Литвинов.
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