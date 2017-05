Президент США Дональд Трамп предположил, что Россия смеется про себя, наблюдая за тем, как из-за попыток Демократической партии США оправдать свое поражение на выборах раскалывается страна. Такое мнение лидер страны выразил в своем Twitter.

"Россия, должно быть, посмеивается в кулак, глядя, как США рвут самих себя на части из-за стремления демократов оправдаться за поражение на выборах", - написал он.

Russia must be laughing up their sleeves watching as the U.S. tears itself apart over a Democrat EXCUSE for losing the election.