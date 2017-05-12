"Евровидение 2017", второй полуфинал: названы победители из 10 стран, прошедших в финал (ВИДЕО)

"Евровидение 2017", результаты: 11 мая в Киеве определились вторые 10 финалистов музыкального конкурса.

В ночь с 11 на 12 мая в Киеве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017. В ходе голосования были определены победители, которые получили путевку в финал.

Напомним, по регламенту конкурса из 18-ти участников в Гранд-финале продолжат участие только десять.

Результаты второго полуфинала "Евровидения 2017" :

1. Болгария, Кристиан Костов - Beautiful mess

2. Беларусь, группа Naviband - "Гісторыя майго жыцця"

3. Хорватия, Жак Худек - My friend

4. Венгрия, Йоци Папай - Origo

5. Дания, Аня Ниссен - Where Am I

6. Израиль, IMRI - Spirit of the night

7. Румыния, Илинка и Алекс Флоря - Yodel it!

8. Норвегия, JOWST - Grab The Moment

9. Нидерланды, группа OG3NE - Lights and shadows

10. Австрия, Натан Трент - Running On Air

"Евровидение 2017", второй полуфинал. Смотреть онлайн. ВИДЕО

Ранее в ходе первого полуфинала, который прошел во вторник, 9 мая, были определены 10 первых финалистов.

Финал Евровидения пройдет в украинской ужшкммт столице 13 мая. Начало мероприятия намечено на 22:00 по киевскому времени. В финале, помимо победителей двух полуфиналов, добавятся также новые участники - представители стран-учредителей Евровидения - Испании, Италии, Великобритании, Германии и Франции.

Кроме того, ожидается выступление конкурсантов из страны-хозяйки - украинской группы O.Torvald.

Финалу также будет предшествовать заключительная жеребьевка участников, которая распределит итоговый порядок их выступления.