Финал Евровидения пройдет в украинской ужшкммт столице 13 мая. Начало мероприятия намечено на 22:00 по киевскому времени. В финале, помимо победителей двух полуфиналов, добавятся также новые участники - представители стран-учредителей Евровидения - Испании, Италии, Великобритании, Германии и Франции.
Кроме того, ожидается выступление конкурсантов из страны-хозяйки - украинской группы O.Torvald.
Финалу также будет предшествовать заключительная жеребьевка участников, которая распределит итоговый порядок их выступления.