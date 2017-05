"Евровидение 2017", второй полуфинал: названы победители из 10 стран, прошедших в финал (ВИДЕО) "Евровидение 2017", результаты: 11 мая в Киеве определились вторые 10 финалистов музыкального конкурса. В ночь с 11 на 12 мая в Киеве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017. В ходе голосования были определены победители, которые получили путевку в финал. Напомним, по регламенту конкурса из 18-ти участников в Гранд-финале продолжат участие только десять. Результаты второго полуфинала "Евровидения 2017" : 1. Болгария, Кристиан Костов - Beautiful mess 2. Беларусь, группа Naviband - "Гісторыя майго жыцця" 3. Хорватия, Жак Худек - My friend 4. Венгрия, Йоци Папай - Origo 5. Дания, Аня Ниссен - Where Am I 6. Израиль, IMRI - Spirit of the night 7. Румыния, Илинка и Алекс Флоря - Yodel it! 8. Норвегия, JOWST - Grab The Moment 9. Нидерланды, группа OG3NE - Lights and shadows 10. Австрия, Натан Трент - Running On Air "Евровидение 2017", второй полуфинал. Смотреть онлайн. ВИДЕО Ранее в ходе первого полуфинала, который прошел во вторник, 9 мая, были определены 10 первых финалистов. Финал Евровидения пройдет в украинской ужшкммт столице 13 мая. Начало мероприятия намечено на 22:00 по киевскому времени. В финале, помимо победителей двух полуфиналов, добавятся также новые участники - представители стран-учредителей Евровидения - Испании, Италии, Великобритании, Германии и Франции. Кроме того, ожидается выступление конкурсантов из страны-хозяйки - украинской группы O.Torvald. Финалу также будет предшествовать заключительная жеребьевка участников, которая распределит итоговый порядок их выступления. Твитнуть Другие материалы по этой теме Стали известны первые финалисты "Евровидения 2017" Новости наших партнеров