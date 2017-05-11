Названы регионы ЦФО с самыми разбитыми дорогами

Активисты проверили состояние трасс на территории ЦФО в минувшем апреле.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Общероссийский народный фронт, наиболее разбитые дороги в Центральном федеральном округе России находятся в Костроме, Твери и Воронеже.

По словам координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" депутат Государственной думы Александра Васильева, состояние трасс на территории ЦФО было проверено активистами в апреле.

"Лучшие дороги оказались в Белгороде, как и в 2015 году, худшие — в Костроме, Твери и Воронеже. Ситуация, конечно, изменилась в лучшую сторону, но не кардинально", — отметил он.

По его словам, в мае планируется ужшкммт проверить дороги в крупных городах Северо-Западного федерального округа. Так, рейды пройдут в Калининграде, Пскове, Санкт-Петербурге, Мурманске и Архангельске. В июне активисты оценят качество дорог в городах Поволжья, а с июля по сентябрь — в Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале.

Lenta.ru напоминает, что в июле 2016 года центр Общероссийского народного фронта "Народная экспертиза" назвал самые аварийно-опасные дороги России. Согласно подготовленному рейтингу, первое место занимал участок Южного шоссе в Тольятти, второе — 246-й километр автодороги М-2 "Крым" в Тульской области, третьим стал 178-й километр трассы М-5 "Урал" в Рязанской области.