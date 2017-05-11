СМИ: Навального обнаружили в роскошном отеле в Барселоне (ФОТО, ВИДЕО)

Стоимость самого дешевого номера в этой гостинице составляет 20 тысяч рублей за сутки.

Знаменитая российско-украинская исполнительница и финалистка украинского конкурса "Голос" Людмила Чеботина разместила в своем Instagram кадры с находящимся сейчас на лечении в Испании оппозиционером Алексеем Навальным.

По утверждению исполнительницы, российский политик, проходящий сейчас в Барселоне курс лечения в связи с проблемами с глазом, возникшими после того, как неизвестные облили его зеленкой, живет сейчас в пятизвёздочном отеле Ohla Eixample.

Публикация от LUSIA (Люся) (@lusia_chebotina) Май 10 2017 в 9:38 PDT

Согласно данным популярного сервиса бронирования Booking.com, стоимость одной ночи в этом роскошном отеле составляет порядка 20 тысяч рублей (300 евро) за самый дешевый номер. Учитывая, что оппозиционер вылетел на отдых с женой и двумя детьми, то день проживания обходится ему как минимум в 600 евро в день или 40 тысяч рублей.

На сайте отеля, где, по утверждению украинской певицы, остановился Навальный, отмечается, что Ohla Eixample находится в десяти минутах ходьбы от основных творений архитектора Антонио Гауди — домов Каса-Мила и Каса-Бальо. В распоряжении оппозиционера находится круглогодичный открытый бассейн с подогревом и видом на город, большая кровать, ванная комната с ванной или тропическим душем. Также политик может воспользоваться и эксклюзивной услугой подготовки кровати ко сну и поужинать в мишленовском ресторане Xerta.