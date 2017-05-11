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"Очень, очень хорошая встреча": Лавров в Вашингтоне провел переговоры с Трампом и Тиллерсоном (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 11.05.17 08:40 "Очень, очень хорошая встреча": Лавров в Вашингтоне провел переговоры с Трампом и Тиллерсоном (ФОТО, ВИДЕО)

Переговоры прошли в закрытом режиме.

Накануне в Вашингтоне глава Белого дома США Дональд Трамп встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Встреча продолжалась около 40 минут.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД России, в ходе беседы Трамп выразил удовлетворение результатами переговоров, заявил о необходимости "остановить ужасные убийства в Сирии" и высказал уверенность, что в этом вопросе "мы добились прогресса".

"Мы провели очень, очень хорошую встречу", - сказал президент США.

После беседы с американским лидером Лавров заявил, что "администрация Трампа - люди действия", а сам ужшкммт президент и его администрация, по его словам, "хотят договариваться не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений, а чтобы решать конкретные вопросы, от которых зависит и развитие страны, и благополучие граждан".

Глава МИД РФ не стал говорить о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы, назвав раздуваемый на эту тему скандал "вакханалией".

"Мы наблюдаем то, что происходит у вас здесь в отношении России и ее якобы "решающей роли" в вашей внутренней политике. Мы с президентом Трампом говорили о конкретных вещах, а этой вакханалии никто из нас не касался", - сказал Лавров.

"Политики вообще наносят большой вред политической системе США, когда пытаются представить, что кто-то руководит Америкой извне. Сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы", - констатировал он.

Дональд Трамп подтвердил заинтересованность Вашингтона во взаимодействии с Россией.

"Мы за один присест всех проблем не решим, это абсолютно ясно, но то, что есть желание двигаться именно в этом направлении, это позитив", - цитирует Лаврова РИА Новости.

"И президент Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы. Вот это очень важно - что нацеленность и у президента Трампа, и у президента Путина на конкретные результаты", - отметил Сергей Лавров.

Перед встречей с Трампом глава МИД РФ встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном для обсуждения "широкого круга вопросов", уже затронутых во время апрельского визита главы американской дипломатии в Москву. Этот визит Лаврова в Вашингтон стал первым для него с 2013 года.

"Я бы хотел поблагодарить господина Лаврова за то, что он приехал сюда, в Вашингтон. Мы обговорим большое количество тем", - сказал Тиллерсон в начале переговоров.

10 мая американский Госдеп опубликовал пресс-релиз по итогам встречи Лаврова с главой американского внешнеполитического ведомства Рексом Тиллерсоном. В документе подчеркивалось, что Госдеп на данный момент исключает скорое снятие антироссийских санкций.

"Госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость достижения прогресса на пути к полному выполнению минских договоренностей. Санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение", - пояснили в Госдепе.

Отметим, что состоявшиеся переговоры, по словам главы внешнедипломатического ведомства США, станут продолжением диалога, начатого в Москве в середине апреля. По его словам, Лавров прилетел в Вашингтон, "чтобы мы могли продолжить наш диалог, наш обмен мнениями, начатый в Москве в ходе диалога по очень широкому кругу вопросов, который он (тогда) принимал".

В свою очередь, замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что основное время на переговорах будет уделено Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Лавров обсудит с Тиллерсоном вопросы совместной борьбы с терроризмом и другие темы повестки двусторонних отношений между РФ и Соединенными Штатами.

"Там будет обсуждаться, естественно, сотрудничество в области борьбы с терроризмом и (состоится) продолжение обсуждения тех тем, которые фигурировали на повестке дня недавнего телефонного разговора двух президентов", - сказал пресс-секретарь президента России.

По его словам, конкретных договоренностей по встрече Путина и президента Трампа пока нет.

Прикидки есть, как мы уже говорили раз сто, или сто пятьдесят, но не более того", - добавил Песков.
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