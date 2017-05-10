СМИ: в Омской области яму на дороге засыпали обломками плиты с именами героев войны (ВИДЕО)

Местные чиновники назвали опубликованную запись провокацией.

Громкий скандал набирает обороты в Омской области: по словам очевидцев, дорожную яму в поселке Кормиловка "залатали" мемориальной плитой с именами героев Великой Отечественной войны.

Видеозапись была опубликована в соцсети "ВКонтакте". В кадре видна груда камней, которыми засыпали яму на дороге. В кадре можно различить обломки плиты с фамилиями людей, начинающимися на букву "К", высеченными друг под другом, как на мемориальной плите.

Как отмечается в сообщении к публикации, осколками ужшкммт плиты засыпали одну из ям на улице Калинина. Видеозапись вызвала бурную реакцию пользователей.

Местные СМИ предположили, что плита, о которой идет речь, могла быть взята с местного мемориала воинам-победителям. По информации сайта Superomsk.ru, из-за недостатка финансирования памятник находился в полуразрушенном состоянии, а некоторые даже использовали мемориал в качестве туалета.

В свою очередь, местные власти отрицают использование мемориальной таблички с именами для ремонта дороги отрицают. Как заявила первый заместитель главы Кормиловского района Евгения Маловичко, распространенное фото может быть провокацией, совершенной в День Победы.

"Фото появилось вчера (9 мая), мы сразу выехали, но ничего не обнаружили. На улицу Калинина и вчера вечером, и сегодня утром выезжал глава городского поселения. Там ничего не оказалось", - цитирует чиновницу Omskinform.ru.

"Все эти действия - явная провокация, так как табличку использовали для того, чтобы сфотографировать, после чего она исчезла", - добавила она.

По словам Маловичко, в 2016 году власти начали ремонт памятника воинам-победителям и все таблички с именами с него сняли и вывезли на хранение. Возможно, что одна из табличек была украдена. В этой связи администрация района уже подала заявление в полицию. По факту произошедшего проводится разбирательство.