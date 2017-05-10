СМИ: глава ФБР принял за розыгрыш новость о своем увольнении

Президент США Дональд Трамп уволил «неэффективного» главу ФБР Джеймса Коми.

Президент США Дональд Трамп уволил со своего поста директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми за неспособность эффективно руководить ведомством.

По мнению американского президента Коми не справляется со своими обязанностями.

«Я согласен с мнением министерства юстиции, что вы не способны эффективно руководить бюро», — заявил Трамп.

Исполнять обязанности директора ФБР будет заместитель Коми Эндрю Маккейб, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN. Ранее в Белом доме отметили, что кандидатов на ужшкммт пост нового руководителя ведомства начнут подбирать незамедлительно.

По словам высокопоставленного чиновника в администрации президента США, американский лидер встретился с Маккейбом буквально спустя полчаса после того, как отстранил от должности Коми.

Между тем, газета New York Times выяснила некоторые любопытные подробности того, как именно глава ФБР узнал о своем увольнении. По данным издания, Джеймс Коми выступал перед сотрудниками бюро в Лос-Анджелесе, когда по телевизору за его спиной ведущий сообщил об отставке госслужащего. Коми засмеялся и сказал, что это довольно смешной розыгрыш.

Газета отмечает, что на тот момент директор ФБР еще не получил официальную информацию из Вашингтона. Позже письмо от Дональда Трампа в штаб-квартиру федерального бюро расследований доставил лично заместителем помощника президента Кит Шиллер.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на свои источники сообщил, что об увольнении Коми сообщили по телефону, когда он направлялся в Лос-Анджелес, сообщает РИА Новости.