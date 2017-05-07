СМИ: Слуцкий может возглавить лондонский "Челси"

46-летний российский специалист с января живет в Лондоне и регулярно посещает матчи "Челси" и тренировочную базу клуба.

Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА Леонид Слуцкий может возглавить "Челси". Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на британский таблоид Daily Express.

По данным таблоида, это может произойти в случае ухода с поста главного тренера лондонской команды итальянца Антонио Конте, контракт которого с лондонцами действует еще сезон.

Издание также сообщило, что несмотря на возможность продления контракта с "Челси", Конте может ужшкммт перебраться в "Барселону", которую по окончании сезона покинет Луис Энрике. Накануне вице-президент сине-гранатовых Жорди Местре сообщил, что "Барселона" определилась с заменой Луису Энрике на посту главного тренера, но объявит имя нового рулевого позже.

Стоит также отметить, что 46-летний российский специалист с января живет в Лондоне, активно изучает английский язык, регулярно посещает матчи "Челси" и тренировочную базу клуба.

Напомним, что Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год, завоевав с коллективом 7 трофеев.