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Американский вандал за 15 секунд уничтожил картину за $3 млн

Опубликовано 07.05.17 10:52 Американский вандал за 15 секунд уничтожил картину за $3 млн

Поймать мужчину и даже установить его личность пока не удалось.

Неизвестный преступник 2 мая испортил картину Кристофера Вула "Без названия 2004" стоимостью почти в три миллиона долларов. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения в Оперной галерее в Аспене (штат Колорадо). Об этом сообщают РИА Новости.

На записи видно, как мужчина в черных очках и кепке подошел к полотну и дважды ударил по нему ножом. Затем развернулся и вышел из галереи. В общей сложности в помещении он провел не более 15 секунд. Поймать ужшкммт мужчину и даже установить его личность пока не удалось.

Произведение «Без названия 2004» создал американский художник Кристофер Вул. «Это безумие. Я шокирован таким поступком», — заявил владелец галереи Грегори Лахми (Gregory Lahmi). Он отметил, что преступник шел целенаправленно именно к этой картине, проходя мимо полотен Шагала и Пикассо.

Примечательно, что ассистент владельца галереи преступник целеноправленно шел именно к полотну Вула, не обратив внимания на картины Пабло Пикассо и Марка Шагала. В свою очередь сам владелец Грегори Лахми сообщил, что сейчас картина практически уничтожена, хотя и продолжает оставаться на своем месте в выставочном зале.
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