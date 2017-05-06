Стивен Хокинг: у людей осталось 100 лет, чтобы покинуть гибнущую Землю

В новом документальном фильме «Стивен Хокинг: Экспедиция Новой Земли» физик рассказывает обо всех основных угрозах существования человечества и предрекает ему гибель уже через сто лет.

Людям нужно колонизировать другую планету в течение 100 лет или они столкнутся с угрозой полного исчезновения, предупредил известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг. Об этом сообщает CNBC.

Свое мнение касательно судьбы человеческой цивилизации Хокинг озвучил в документальном фильме «Стивен Хокинг: Экспедиция Новой Земли». Этот фильм будет показан на телеканале ВВС летом этого года.

«С изменением климата, астероидными ударами, эпидемиями и ростом численности населения наша собственная планета становится ужшкммт все более нестабильной», — считает ученый.

Исходит угроза и от искусственного интеллекта, над которым сейчас так активно работают ученые в разных странах мира. По мнению Хокинга новейшие технологии могут сделать человечество беспомощным, а значит обречённым на гибель по законам эволюции.

Ранее Хокинг неоднократно заявлял, что причиной глобальной катастрофы станет человеческая деятельность. Людей погубит либо ядерная катастрофа, либо распространение искусственно созданного вируса.

Спасением для человечества по мнению ученого может стать скорейшее освоение дальнего космоса и переселение на другую планету. Хокинг считает, что у жителей Земли есть всего 100 лет, чтобы спасти себя от самоуничтожения.

Ранее Хокинг предполагал, что человечеству осталось около 1000 лет до полного исчезновения.

«Шансы возникновения катастрофы на планете Земля в этом году достаточно низки, но с течением времени они увеличиваются, так что не возникает сомнений в том, что это случится в ближайшие тысячу или десять тысяч лет», — заявлял он. Сейчас физик говорит уже гораздо меньшем сроке.

Как отмечает RNS, в начале 2016 года Хокинг предупреждал об опасности, исходящей от ядерной войны, глобального потепления, генетически модифицированных вирусов и искусственного интеллекта.

В марте 2017 года Хокинг заявил о необходимости создания мирового правительства, которое сможет сдерживать и контролировать человеческую агрессию с помощью логики и здравого смысла. Он убежден, что технологии прогрессируют столь стремительно, что человеческое сознание не поспевает за ними. В итоге природная человеческая агрессия может уничтожить человечество в процессе развязанной им же ядерной или биологической войны.