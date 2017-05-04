Список домов под снос в Москве до 2020 года содержит 4566 домов

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ЗелАО Силино, город Зеленоград, улица Гоголя, дом 11Б

ЗелАО Силино, город Зеленоград, улица Гоголя, дом 11В

ЗелАО Старое Крюково, город Зеленоград, корп. 925

ЗелАО Старое Крюково, город Зеленоград, корп. 926

ЗелАО Старое Крюково, город Зеленоград, корп. 927

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, Заводская улица, дом 10

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, Заводская улица, дом 12А

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, Заводская улица, дом 12Б

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, Заводская улица, дом 14

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, Заводская улица, дом 14А

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, Заводская улица, дом 16

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, Заводская улица, дом 2

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, Заводская улица, дом 4

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, Заводская улица, дом 4А

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, Заводская улица, дом 6

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, Заводская улица, дом 6А

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, Заводская улица, дом 8

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, корп. 1806

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, корп. 1807

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, корп. 1808

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, корп. 1809

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, корп. 1810

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, Советская улица, дом 2

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, Советская улица, дом 4

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, Советская улица, дом 6

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, улица 1 Мая, дом 2

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, улица 1 Мая, дом 4

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, улица Вторая Пятилетка, дом 2

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, улица Вторая Пятилетка, дом 4

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, улица Крупской, дом 10

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, улица Крупской, дом 2

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, улица Крупской, дом 6

ЗелАО Крюково, город Зеленоград, улица Ленина, дом 1 Список домов под снос в Москве до 2020 в ТиНАО ТиНАО Кокошкино, дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, дом 1

ТиНАО Кокошкино, дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, дом 2

ТиНАО Кокошкино, дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, дом 3

ТиНАО Кокошкино, дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, дом 4

ТиНАО Рязановское, поселение Рязановское, посёлок Знамя Октября, дом 2

ТиНАО Рязановское, поселение Рязановское, посёлок Знамя Октября, дом 6

ТиНАО Рязановское, поселение Рязановское, посёлок Знамя Октября, дом 7

ТиНАО Мосрентген, посёлок Завода Мосрентген, дом 11

ТиНАО Мосрентген, посёлок Завода Мосрентген, дом 19

ТиНАО Мосрентген, посёлок Завода Мосрентген, дом 20

ТиНАО Мосрентген, посёлок Завода Мосрентген, дом 25

ТиНАО Мосрентген, посёлок Завода Мосрентген, дом 26

ТиНАО Мосрентген, посёлок Завода Мосрентген, дом 6

ТиНАО Мосрентген, посёлок Завода Мосрентген, дом 9

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, Высотная улица, дом 3

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, Железнодорожная улица, дом 14

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, Железнодорожная улица, дом 2

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, Железнодорожная улица, дом 8

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, Садовая улица, дом 6/10

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, Симферопольская улица, дом 3

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, Симферопольская улица, дом 3А

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, Симферопольская улица, дом 3Б

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, Симферопольская улица, дом 3В

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, Симферопольская улица, дом 4

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, Симферопольская улица, дом 4А

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, Симферопольская улица, дом 4Б

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, улица 40 лет Октября, дом 1

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, улица 40 лет Октября, дом 10

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, улица 40 лет Октября, дом 6/1

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, улица Котовского, дом 7

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, улица Мостотреста, дом 14

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, улица Мостотреста, дом 16

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, улица Мостотреста, дом 18

ТиНАО Щербинка, город Щербинка, улица Чапаева, дом 6

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Армейский, д. 11

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Армейский, дом 32

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Армейский, дом 36

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 1

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 10

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 11

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 12

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 13

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 14

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 15

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 16

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 17

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 18

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 19

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 2

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 3

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 4

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 5

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 6

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 7

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 8

ТиНАО Михайлово-Ярцевское поселение, посёлок Шишкин Лес, дом 9

ТиНАО Первомайское поселение, посёлок Птичное, Центральная ул., дом 17

ТиНАО Первомайское поселение, посёлок Птичное, Центральная ул., дом 18

ТиНАО Первомайское поселение, посёлок Птичное, Центральная ул., дом 19

ТиНАО Первомайское поселение, посёлок Птичное, Центральная ул., дом 20

ТиНАО Первомайское поселение, посёлок Птичное, Центральная ул., дом 22

ТиНАО Первомайское поселение, посёлок Птичное, Центральная ул., дом 69

ТиНАО Первомайское поселение, посёлок Птичное, Центральная ул., дом 70

ТиНАО Первомайское поселение, посёлок Птичное, Центральная ул., дом 71

ТиНАО Первомайское поселение, посёлок Птичное, Центральная ул., дом 72

ТиНАО Первомайское поселение, посёлок Птичное, Центральная ул., дом 74

ТиНАО Первомайское поселение, посёлок Птичное, Центральная ул., дом 76 Список домов под снос в Москве до 2020 в ЦАО ЦАО Таганский, Нижегородская улица, дом 18

ЦАО Таганский, Нижегородская улица, дом 20

ЦАО Таганский, Нижегородская улица, дом 24

ЦАО Таганский, Нижегородская улица, дом 26

ЦАО Красносельский, 2-я Леснорядская улица, дом 10-12, стр. 1

ЦАО Красносельский, 3-й Красносельский переулок, дом 6

ЦАО Красносельский, Каланчёвская улица, дом 30

ЦАО Красносельский, Каланчёвская улица, дом 32

ЦАО Красносельский, Русаковская улица, дом 12, корп. 1

ЦАО Красносельский, Русаковская улица, дом 12, корп. 2

ЦАО Красносельский, Русаковская улица, дом 12, корп. 3

ЦАО Красносельский, Русаковская улица, дом 8

ЦАО Басманный, Бакунинская улица, дом 77, стр. 3

ЦАО Басманный, Большая Почтовая улица, дом 61-67, стр. 1

ЦАО Басманный, Доброслободская улица, дом 10, стр. 5

ЦАО Басманный, Доброслободская улица, дом 11-13

ЦАО Басманный, набережная Академика Туполева, дом 1/7, стр. 2

ЦАО Басманный, Сыромятнический проезд, дом 7/14

ЦАО Басманный, улица Госпитальный Вал, дом 3

ЦАО Басманный, улица Госпитальный Вал, дом 3, корп. 1

ЦАО Басманный, улица Госпитальный Вал, дом 5, корп. 13

ЦАО Пресненский, 1-й Красногвардейский проезд, дом 18/1, корп. 3

ЦАО Пресненский, 1-й Красногвардейский проезд, дом 20

ЦАО Пресненский, 1-й Красногвардейский проезд, дом 20А

ЦАО Пресненский, 2-й Красногвардейский проезд, дом 10

ЦАО Пресненский, 2-й Красногвардейский проезд, дом 10А

ЦАО Пресненский, 2-й Красногвардейский проезд, дом 2

ЦАО Пресненский, 2-й Красногвардейский проезд, дом 4

ЦАО Пресненский, 2-й Красногвардейский проезд, дом 6, стр. 1

ЦАО Пресненский, 2-й Красногвардейский проезд, дом 6А

ЦАО Пресненский, 2-й Красногвардейский проезд, дом 6В

ЦАО Пресненский, 2-й Красногвардейский проезд, дом 8, стр. 1

ЦАО Пресненский, 2-я Черногрязская улица, дом 11/15

ЦАО Пресненский, 2-я Черногрязская улица, дом 3, стр. 1

ЦАО Пресненский, 2-я Черногрязская улица, дом 5, корп. 1

ЦАО Пресненский, 2-я Черногрязская улица, дом 9

ЦАО Пресненский, Мукомольный проезд, дом 1, корп. 1

ЦАО Пресненский, Мукомольный проезд, дом 1, корп. 2

ЦАО Пресненский, Мукомольный проезд, дом 11

ЦАО Пресненский, Стрельбищенский переулок, дом 13А

ЦАО Пресненский, Стрельбищенский переулок, дом 19А

ЦАО Пресненский, Стрельбищенский переулок, дом 21

ЦАО Пресненский, Стрельбищенский переулок, дом 23

ЦАО Пресненский, Стрельбищенский переулок, дом 23А

ЦАО Пресненский, Стрельбищенский переулок, дом 29, стр. 1

ЦАО Пресненский, Стрельбищенский переулок, дом 29А

ЦАО Пресненский, Стрельбищенский переулок, дом 7А

ЦАО Пресненский, Стрельбищенский переулок, дом 9А

ЦАО Пресненский, улица Антонова-Овсеенко, дом 1/18, корп. 2

ЦАО Пресненский, улица Антонова-Овсеенко, дом 11

ЦАО Пресненский, улица Антонова-Овсеенко, дом 3

ЦАО Пресненский, улица Антонова-Овсеенко, дом 5, корп. 6, стр. 2

ЦАО Пресненский, улица Антонова-Овсеенко, дом 7

ЦАО Пресненский, улица Антонова-Овсеенко, дом 9

ЦАО Пресненский, улица Литвина-Седого, дом 10

ЦАО Пресненский, улица Литвина-Седого, дом 13

ЦАО Пресненский, улица Подвойского, дом 10

ЦАО Пресненский, улица Подвойского, дом 12/15

ЦАО Пресненский, улица Подвойского, дом 14

ЦАО Пресненский, улица Подвойского, дом 16

ЦАО Пресненский, улица Подвойского, дом 18

ЦАО Пресненский, улица Подвойского, дом 20

ЦАО Пресненский, улица Подвойского, дом 22

ЦАО Пресненский, улица Подвойского, дом 24

ЦАО Пресненский, улица Подвойского, дом 4

ЦАО Пресненский, улица Подвойского, дом 6

ЦАО Пресненский, улица Подвойского, дом 8

ЦАО Пресненский, улица Пресненский Вал, дом 36

ЦАО Пресненский, улица Пресненский Вал, дом 38, стр. 1

ЦАО Пресненский, улица Пресненский Вал, дом 38, стр. 4

ЦАО Пресненский, Шелепихинская набережная, дом 14

ЦАО Пресненский, Шелепихинская набережная, дом 4, стр. 1

ЦАО Пресненский, Шелепихинская набережная, дом 4, стр. 2

ЦАО Пресненский, Шмитовский проезд, дом 31, корп. 1

ЦАО Пресненский, Шмитовский проезд, дом 33, стр. 1

ЦАО Пресненский, Шмитовский проезд, дом 41

ЦАО Пресненский, Шмитовский проезд, дом 43 Список домов под снос в Москве до 2020 в СЗАО СЗАО Щукино, Авиационная улица, дом 61, корп. 2

СЗАО Щукино, Авиационная улица, дом 63, корп. 2

СЗАО Щукино, Авиационная улица, дом 65, корп. 2

СЗАО Щукино, Новощукинская улица, дом 2

СЗАО Щукино, Новощукинская улица, дом 4

СЗАО Щукино, Новощукинская улица, дом 6

СЗАО Митино, Парковая улица, дом 14

СЗАО Митино, Парковая улица, дом 18

СЗАО Митино, Парковая улица, дом 29

СЗАО Митино, Парковая улица, дом 3

СЗАО Митино, Парковая улица, дом 30

СЗАО Митино, Парковая улица, дом 31

СЗАО Митино, Парковая улица, дом 7

СЗАО Митино, Фабричная улица, дом 4, корп. 1

СЗАО Митино, Фабричная улица, дом 4, корп. 2

СЗАО Митино, Центральная ул., дом 12

СЗАО Митино, Центральная ул., дом 17

СЗАО Митино, Центральная ул., дом 19

СЗАО Митино, Центральная ул., дом 2

СЗАО Митино, Центральная ул., дом 6

СЗАО Митино, Центральная ул., дом 9

СЗАО Покровское-Стрешнево, Волоколамский проезд, дом 1

СЗАО Покровское-Стрешнево, Волоколамский проезд, дом 3, корп. 1

СЗАО Покровское-Стрешнево, Волоколамский проезд, дом 4, корп. 1

СЗАО Покровское-Стрешнево, Волоколамский проезд, дом 4, корп. 2

СЗАО Покровское-Стрешнево, Волоколамский проезд, дом 5, корп. 1

СЗАО Покровское-Стрешнево, Волоколамский проезд, дом 6, корп. 2

СЗАО Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, дом 100

СЗАО Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, дом 100, корп. 1

СЗАО Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, дом 108

СЗАО Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, дом 110

СЗАО Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, дом 92

СЗАО Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, дом 94

СЗАО Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, дом 96/2

СЗАО Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, дом 98

СЗАО Покровское-Стрешнево, Врачебный проезд, дом 11, корп. 1

СЗАО Покровское-Стрешнево, Врачебный проезд, дом 11, корп. 2

СЗАО Покровское-Стрешнево, Врачебный проезд, дом 11, корп. 3

СЗАО Покровское-Стрешнево, Врачебный проезд, дом 13, корп. 1

СЗАО Покровское-Стрешнево, Врачебный проезд, дом 13, корп. 2

СЗАО Покровское-Стрешнево, Врачебный проезд, дом 2

СЗАО Покровское-Стрешнево, Врачебный проезд, дом 4

СЗАО Покровское-Стрешнево, Врачебный проезд, дом 6, корп. 1

СЗАО Покровское-Стрешнево, Врачебный проезд, дом 6, корп. 2

СЗАО Покровское-Стрешнево, Врачебный проезд, дом 7, стр. 1

СЗАО Покровское-Стрешнево, Врачебный проезд, дом 9

СЗАО Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, дом 10

СЗАО Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, дом 12

СЗАО Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, дом 4, корп. 1

СЗАО Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, дом 4, корп. 2

СЗАО Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, дом 6, корп. 1

СЗАО Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, дом 6, корп. 2

СЗАО Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, дом 8

СЗАО Покровское-Стрешнево, проезд Стратонавтов, дом 13, корп. 1

СЗАО Покровское-Стрешнево, проезд Стратонавтов, дом 13, корп. 2

СЗАО Покровское-Стрешнево, проезд Стратонавтов, дом 17

СЗАО Покровское-Стрешнево, улица Габричевского, дом 1, корп. 1

СЗАО Покровское-Стрешнево, улица Габричевского, дом 1, корп. 2

СЗАО Покровское-Стрешнево, улица Габричевского, дом 3, корп. 1

СЗАО Покровское-Стрешнево, улица Габричевского, дом 3, корп. 2

СЗАО Северное Тушино, Планерная улица, дом 16, корп. 1

СЗАО Северное Тушино, Планерная улица, дом 16, корп. 2

СЗАО Северное Тушино, Планерная улица, дом 16, корп. 3

СЗАО Северное Тушино, Планерная улица, дом 16, корп. 4

СЗАО Северное Тушино, Туристская улица, дом 19, корп. 2

СЗАО Северное Тушино, Туристская улица, дом 19, корп. 3

СЗАО Северное Тушино, Туристская улица, дом 19, корп. 4

СЗАО Северное Тушино, Туристская улица, дом 25, корп. 2

СЗАО Северное Тушино, Туристская улица, дом 27, корп. 2

СЗАО Северное Тушино, Туристская улица, дом 29, корп. 2

СЗАО Северное Тушино, Туристская улица, дом 31, корп. 2

СЗАО Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, дом 2

СЗАО Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, дом 25, корп. 1

СЗАО Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, дом 27, корп. 1

СЗАО Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, дом 27, корп. 2

СЗАО Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, дом 27, корп. 3

СЗАО Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, дом 27, корп. 4

СЗАО Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, дом 29, корп. 1

СЗАО Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, дом 29, корп. 2

СЗАО Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, дом 31

СЗАО Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, дом 33, корп. 1

СЗАО Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, дом 45, корп. 1

СЗАО Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, дом 45, корп. 2

СЗАО Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, дом 47, корп. 1

СЗАО Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, дом 47, корп. 2

СЗАО Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, дом 49, корп. 1

СЗАО Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, дом 49, корп. 2

СЗАО Северное Тушино, улица Свободы, дом 67, корп. 1

СЗАО Северное Тушино, улица Свободы, дом 67, корп. 2

СЗАО Северное Тушино, улица Свободы, дом 67, корп. 3

СЗАО Северное Тушино, улица Свободы, дом 67, корп. 4

СЗАО Северное Тушино, улица Свободы, дом 69

СЗАО Северное Тушино, улица Свободы, дом 83, корп. 1

СЗАО Северное Тушино, улица Свободы, дом 83, корп. 2

СЗАО Северное Тушино, улица Свободы, дом 83, корп. 3

СЗАО Северное Тушино, улица Свободы, дом 83, корп. 4

СЗАО Северное Тушино, улица Свободы, дом 85, корп. 1

СЗАО Северное Тушино, улица Свободы, дом 85, корп. 3

СЗАО Северное Тушино, улица Свободы, дом 85, корп. 4

СЗАО Северное Тушино, улица Свободы, дом 89, корп. 1

СЗАО Северное Тушино, улица Свободы, дом 89, корп. 2

СЗАО Северное Тушино, улица Свободы, дом 89, корп. 3

СЗАО Северное Тушино, улица Свободы, дом 89, корп. 4

СЗАО Северное Тушино, улица Фомичёвой, дом 11

СЗАО Северное Тушино, улица Фомичёвой, дом 2

СЗАО Северное Тушино, улица Фомичёвой, дом 4

СЗАО Северное Тушино, улица Фомичёвой, дом 6

СЗАО Северное Тушино, улица Фомичёвой, дом 7, корп. 1

СЗАО Северное Тушино, улица Фомичёвой, дом 9

СЗАО Северное Тушино, Химкинский бульвар, дом 16, корп. 2

СЗАО Северное Тушино, Химкинский бульвар, дом 16, корп. 3

СЗАО Северное Тушино, Химкинский бульвар, дом 16, корп. 4

СЗАО Северное Тушино, Химкинский бульвар, дом 16, корп. 5

СЗАО Северное Тушино, Химкинский бульвар, дом 6

СЗАО Северное Тушино, Химкинский бульвар, дом 8

СЗАО Южное Тушино, Лодочная улица, дом 11, стр. 1

СЗАО Южное Тушино, Лодочная улица, дом 23, стр. 1

СЗАО Южное Тушино, Лодочная улица, дом 25, стр. 1

СЗАО Южное Тушино, Лодочная улица, дом 27, стр. 1

СЗАО Южное Тушино, Лодочная улица, дом 31, стр. 1

СЗАО Южное Тушино, Лодочная улица, дом 31, стр. 2

СЗАО Южное Тушино, Лодочная улица, дом 31, стр. 3

СЗАО Южное Тушино, Лодочная улица, дом 33, стр. 1

СЗАО Южное Тушино, Лодочная улица, дом 35, стр. 1

СЗАО Южное Тушино, Лодочная улица, дом 37, стр. 1

СЗАО Южное Тушино, Лодочная улица, дом 37, стр. 3

СЗАО Южное Тушино, Лодочная улица, дом 39, стр. 1

СЗАО Южное Тушино, Лодочная улица, дом 39, стр. 2

СЗАО Южное Тушино, Нелидовская улица, дом 13, корп. 1

СЗАО Южное Тушино, Нелидовская улица, дом 13, корп. 2

СЗАО Южное Тушино, Нелидовская улица, дом 15, корп. 1

СЗАО Южное Тушино, Нелидовская улица, дом 9, корп. 1

СЗАО Южное Тушино, Нелидовская улица, дом 9, корп. 2

СЗАО Южное Тушино, Окружная улица, дом 10А

СЗАО Южное Тушино, Окружная улица, дом 20

СЗАО Южное Тушино, Окружная улица, дом 23

СЗАО Южное Тушино, Окружная улица, дом 2А

СЗАО Южное Тушино, Окружная улица, дом 4

СЗАО Южное Тушино, Окружная улица, дом 6А

СЗАО Южное Тушино, Парусный проезд, дом 1

СЗАО Южное Тушино, Парусный проезд, дом 10

СЗАО Южное Тушино, Парусный проезд, дом 11

СЗАО Южное Тушино, Парусный проезд, дом 12

СЗАО Южное Тушино, Парусный проезд, дом 13

СЗАО Южное Тушино, Парусный проезд, дом 15

СЗАО Южное Тушино, Парусный проезд, дом 3

СЗАО Южное Тушино, Парусный проезд, дом 4

СЗАО Южное Тушино, Парусный проезд, дом 5

СЗАО Южное Тушино, Парусный проезд, дом 6

СЗАО Южное Тушино, Парусный проезд, дом 8

СЗАО Южное Тушино, Парусный проезд, дом 9

СЗАО Южное Тушино, проезд Донелайтиса, дом 22

СЗАО Южное Тушино, проезд Донелайтиса, дом 24

СЗАО Южное Тушино, проезд Донелайтиса, дом 26

СЗАО Южное Тушино, проезд Донелайтиса, дом 28

СЗАО Южное Тушино, проезд Донелайтиса, дом 30

СЗАО Южное Тушино, проезд Донелайтиса, дом 32

СЗАО Южное Тушино, проезд Донелайтиса, дом 34

СЗАО Южное Тушино, проезд Донелайтиса, дом 36

СЗАО Южное Тушино, проезд Донелайтиса, дом 38

СЗАО Южное Тушино, Светлогорский проезд, дом 1

СЗАО Южное Тушино, Сходненская улица, дом 19/13

СЗАО Южное Тушино, Сходненская улица, дом 52, корп. 1

СЗАО Южное Тушино, Сходненская улица, дом 52, корп. 3

СЗАО Южное Тушино, Туристская улица, дом 11

СЗАО Южное Тушино, Туристская улица, дом 3

СЗАО Южное Тушино, Туристская улица, дом 7

СЗАО Южное Тушино, улица Свободы, дом 47/2

СЗАО Южное Тушино, улица Свободы, дом 49, корп. 1

СЗАО Южное Тушино, улица Свободы, дом 53, корп. 1

СЗАО Южное Тушино, улица Свободы, дом 55

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 10, корп. 1

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 12

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 14

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 15, корп. 1

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 15, корп. 2

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 16

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 17, корп. 1

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 19, корп. 1

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 19, корп. 2

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 23, корп. 1

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 23, корп. 2

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 25, корп. 1

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 25, корп. 2

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 27, корп. 1

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 27, корп. 2

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 29, корп. 1

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 33, корп. 1

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 33, корп. 2

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 33, корп. 4

СЗАО Южное Тушино, улица Фабрициуса, дом 56, корп. 1

СЗАО Южное Тушино, Химкинский бульвар, дом 11

СЗАО Южное Тушино, Химкинский бульвар, дом 13

СЗАО Южное Тушино, Химкинский бульвар, дом 15

СЗАО Южное Тушино, Химкинский бульвар, дом 19, корп. 1

СЗАО Южное Тушино, Химкинский бульвар, дом 19, корп. 2

СЗАО Южное Тушино, Химкинский бульвар, дом 23

СЗАО Южное Тушино, Химкинский бульвар, дом 3

СЗАО Южное Тушино, Химкинский бульвар, дом 5

СЗАО Южное Тушино, Химкинский бульвар, дом 7

СЗАО Южное Тушино, Цветочный проезд, дом 11, стр. 1

СЗАО Южное Тушино, Цветочный проезд, дом 13

СЗАО Южное Тушино, Цветочный проезд, дом 15

СЗАО Южное Тушино, Цветочный проезд, дом 9, стр. 1

СЗАО Южное Тушино, Штурвальная улица, дом 14

СЗАО Южное Тушино, Штурвальная улица, дом 7, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева, дом 10, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева, дом 10, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева, дом 12

СЗАО Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева, дом 14, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева, дом 14, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева, дом 14, корп. 4

СЗАО Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева, дом 16, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева, дом 18, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева, дом 18, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева, дом 18, корп. 4

СЗАО Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева, дом 2

СЗАО Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева, дом 20

СЗАО Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева, дом 24, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева, дом 6, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева, дом 6, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева, дом 6, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева, дом 6, корп. 4

СЗАО Хорошево-Мневники, Живописная улица, дом 13, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, Живописная улица, дом 13, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, Живописная улица, дом 13, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, Живописная улица, дом 16

СЗАО Хорошево-Мневники, Живописная улица, дом 18, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, Живописная улица, дом 20

СЗАО Хорошево-Мневники, Живописная улица, дом 22

СЗАО Хорошево-Мневники, Живописная улица, дом 4, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, Живописная улица, дом 4, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, Живописная улица, дом 4, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, Живописная улица, дом 4, корп. 4

СЗАО Хорошево-Мневники, Живописная улица, дом 5, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, Живописная улица, дом 6, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, Живописная улица, дом 7

СЗАО Хорошево-Мневники, Живописная улица, дом 8

СЗАО Хорошево-Мневники, Живописная улица, дом 9, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, Живописная улица, дом 9, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, Живописная улица, дом 9, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, Карамышевская набережная, дом 12

СЗАО Хорошево-Мневники, Карамышевская набережная, дом 14

СЗАО Хорошево-Мневники, Карамышевская набережная, дом 16

СЗАО Хорошево-Мневники, Карамышевская набережная, дом 20

СЗАО Хорошево-Мневники, Карамышевская набережная, дом 22, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, Карамышевская набережная, дом 24

СЗАО Хорошево-Мневники, Карамышевская набережная, дом 4

СЗАО Хорошево-Мневники, Карамышевская набережная, дом 6

СЗАО Хорошево-Мневники, Карамышевская набережная, дом 8

СЗАО Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, дом 10, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, дом 10, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, дом 12, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, дом 12, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, дом 12, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, дом 14, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, дом 14, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, дом 16, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, дом 16, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, дом 16, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, дом 18

СЗАО Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, дом 4, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, дом 4, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, дом 6, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, дом 6, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, дом 8, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, дом 8, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, дом 8, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 20, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 20, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 20, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 21

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 22, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 22, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 24, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 24, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 24, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 25, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 28

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 29

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 30, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 30, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 30, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 32

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 36

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 38

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 40

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 62

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 64, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 66

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Генерала Глаголева, дом 1

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Генерала Глаголева, дом 11, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Генерала Глаголева, дом 13, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Генерала Глаголева, дом 7, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Генерала Глаголева, дом 9, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного, дом 1, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного, дом 1, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного, дом 1, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного, дом 1, корп. 5

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного, дом 1, корп. 6

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного, дом 1, корп. 7

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного, дом 3, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного, дом 3, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного, дом 3, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного, дом 3, корп. 4

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного, дом 3, корп. 5

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного, дом 3, корп. 6

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного, дом 3, корп. 7

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного, дом 7

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Маршала Тухачевского, дом 22, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Маршала Тухачевского, дом 24, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Маршала Тухачевского, дом 26, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Маршала Тухачевского, дом 28, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Маршала Тухачевского, дом 38, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Маршала Тухачевского, дом 40, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Маршала Тухачевского, дом 42, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Маршала Тухачевского, дом 44, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Маршала Тухачевского, дом 58

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Мнёвники, дом 18

СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 10, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 10, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 12, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 12, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 12, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 12, корп. 4

СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 12, корп. 5

СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 12, корп. 6

СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 14, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 14, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 14, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 14, корп. 4

СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 16, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 16, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 16, корп. 3

СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 21, корп. 2

СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 4 СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 6

СЗАО Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, дом 8

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Саляма Адиля, дом 9, корп. 1

СЗАО Хорошево-Мневники, улица Саляма Адиля, дом 9, корп. 2 Список домов под снос в Москве до 2020 в ЮАО ЮАО Чертаново Южное, Варшавское шоссе, дом 143В, корп. А

ЮАО Чертаново Южное, Варшавское шоссе, дом 145, корп. 3

ЮАО Чертаново Южное, Варшавское шоссе, дом 145, корп. 4

ЮАО Чертаново Южное, улица Газопровод, дом 6Г, корп. 1

ЮАО Чертаново Южное, улица Газопровод, дом 6Г, корп. 3

ЮАО Чертаново Южное, улица Газопровод, дом 7, корп. 1

ЮАО Чертаново Южное, улица Газопровод, дом 7, корп. 2

ЮАО Нагатино-Садовники, Варшавское шоссе, дом 47, корп. 2

ЮАО Нагатино-Садовники, Варшавское шоссе, дом 47, корп. 3

ЮАО Нагатино-Садовники, Варшавское шоссе, дом 51, корп. 1

ЮАО Нагатино-Садовники, Варшавское шоссе, дом 55, корп. 2

ЮАО Нагатино-Садовники, Варшавское шоссе, дом 55, корп. 3

ЮАО Нагатино-Садовники, Варшавское шоссе, дом 55, корп. 4

ЮАО Нагатино-Садовники, Варшавское шоссе, дом 59, корп. 1

ЮАО Нагатино-Садовники, Варшавское шоссе, дом 59, корп. 2

ЮАО Нагатино-Садовники, Варшавское шоссе, дом 59, корп. 3

ЮАО Нагатино-Садовники, Варшавское шоссе, дом 59, корп. 4

ЮАО Нагатино-Садовники, Каширское шоссе, дом 11, корп. 3

ЮАО Нагатино-Садовники, Нагатинская улица, дом 10

ЮАО Бирюлево Западное, Булатниковская улица, дом 1, корп. 1

ЮАО Бирюлево Западное, Булатниковская улица, дом 1, корп. 2

ЮАО Бирюлево Западное, Булатниковская улица, дом 1, корп. 3

ЮАО Бирюлево Западное, Булатниковская улица, дом 1, корп. 4

ЮАО Бирюлево Западное, Булатниковская улица, дом 1, корп. 5

ЮАО Бирюлево Западное, Булатниковская улица, дом 1, корп. 6

ЮАО Бирюлево Западное, Булатниковский проезд, дом 2В, корп. 1

ЮАО Бирюлево Западное, Булатниковский проезд, дом 2В, корп. 2

ЮАО Бирюлево Западное, Булатниковский проезд, дом 2В, корп. 3

ЮАО Бирюлево Западное, Булатниковский проезд, дом 2В, корп. 4

ЮАО Бирюлево Западное, Булатниковский проезд, дом 2В, корп. 5

ЮАО Бирюлево Западное, Булатниковский проезд, дом 2В, корп. 6

ЮАО Бирюлево Западное, Харьковский проезд, дом 1В, корп. 4

ЮАО Бирюлево Восточное, Касимовская улица, дом 19, корп. 2

ЮАО Бирюлево Восточное, Касимовская улица, дом 31, корп. 2

ЮАО Бирюлево Восточное, Касимовская улица, дом 33

ЮАО Бирюлево Восточное, Касимовская улица, дом 35

ЮАО Бирюлево Восточное, Касимовская улица, дом 37

ЮАО Бирюлево Восточное, Касимовская улица, дом 39, корп. 1

ЮАО Бирюлево Восточное, посёлок Загорье, дом 10

ЮАО Бирюлево Восточное, посёлок Загорье, дом 3

ЮАО Бирюлево Восточное, посёлок Загорье, дом 4

ЮАО Бирюлево Восточное, посёлок Загорье, дом 5

ЮАО Бирюлево Восточное, посёлок Загорье, дом 6

ЮАО Бирюлево Восточное, посёлок Загорье, дом 8

ЮАО Бирюлево Восточное, посёлок Загорье, дом 9

ЮАО Бирюлево Восточное, Элеваторная улица, дом 8, корп. 3

ЮАО Бирюлево Восточное, Элеваторная улица, дом 8, корп. 4

ЮАО Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, дом 54, корп. 2

ЮАО Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, дом 54, корп. 2А

ЮАО Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, дом 66, корп. 1

ЮАО Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, дом 68, корп. 1

ЮАО Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, дом 70, корп. 1

ЮАО Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, дом 72, корп. 1

ЮАО Москворечье-Сабурово, улица Кошкина, дом 7

ЮАО Москворечье-Сабурово, улица Кошкина, дом 9

ЮАО Москворечье-Сабурово, улица Москворечье, дом 11

ЮАО Москворечье-Сабурово, улица Москворечье, дом 13

ЮАО Москворечье-Сабурово, улица Москворечье, дом 17

ЮАО Москворечье-Сабурово, улица Москворечье, дом 47, корп. 1

ЮАО Москворечье-Сабурово, улица Москворечье, дом 47, корп. 2

ЮАО Москворечье-Сабурово, улица Москворечье, дом 49

ЮАО Москворечье-Сабурово, улица Москворечье, дом 51, корп. 1

ЮАО Москворечье-Сабурово, улица Москворечье, дом 51, корп. 2

ЮАО Москворечье-Сабурово, улица Москворечье, дом 55, корп. 1

ЮАО Москворечье-Сабурово, улица Москворечье, дом 55, корп. 2

ЮАО Москворечье-Сабурово, улица Москворечье, дом 9, корп. 1

ЮАО Москворечье-Сабурово, улица Москворечье, дом 9, корп. 2

ЮАО Донской, Большая Тульская улица, дом 54, корп. 3

ЮАО Донской, Варшавское шоссе, дом 10, корп. 2

ЮАО Донской, Варшавское шоссе, дом 29

ЮАО Донской, Варшавское шоссе, дом 31

ЮАО Донской, Варшавское шоссе, дом 4

ЮАО Донской, Варшавское шоссе, дом 4, корп. 3

ЮАО Донской, Варшавское шоссе, дом 7, корп. 1

ЮАО Донской, Загородное шоссе, дом 10, корп. 10

ЮАО Донской, Загородное шоссе, дом 10, корп. 9

ЮАО Донской, Загородное шоссе, дом 8, корп. 7

ЮАО Донской, Загородное шоссе, дом 8, корп. 8

ЮАО Донской, Малая Тульская улица, дом 45А, корп. 6

ЮАО Донской, Малая Тульская улица, дом 55, корп. 4

ЮАО Донской, Севастопольский проспект, дом 11, корп. 1

ЮАО Донской, Севастопольский проспект, дом 11, корп. 2

ЮАО Донской, Севастопольский проспект, дом 7, корп. 4

ЮАО Донской, Севастопольский проспект, дом 7, корп. 5

ЮАО Донской, Севастопольский проспект, дом 7, корп. 6

ЮАО Донской, Севастопольский проспект, дом 9, корп. 2

ЮАО Донской, Севастопольский проспект, дом 9, корп. 3

ЮАО Донской, Севастопольский проспект, дом 9, корп. 4

ЮАО Даниловский, 1-й Павелецкий проезд, дом 1/42, корп. 1

ЮАО Даниловский, 1-й Павелецкий проезд, дом 1/42, корп. 2

ЮАО Даниловский, 2-й Кожуховский проезд, дом 15, корп. 1

ЮАО Даниловский, 2-й Кожуховский проезд, дом 15, корп. 2

ЮАО Даниловский, 2-й Кожуховский проезд, дом 15, корп. 3

ЮАО Даниловский, 2-й Кожуховский проезд, дом 9

ЮАО Даниловский, 2-й Павелецкий проезд, дом 4, корп. 2

ЮАО Даниловский, 2-й Павелецкий проезд, дом 4, корп. 3

ЮАО Даниловский, 3-й Павелецкий проезд, дом 11

ЮАО Даниловский, 3-й Павелецкий проезд, дом 2

ЮАО Даниловский, 3-й Павелецкий проезд, дом 6, корп. Б

ЮАО Даниловский, 3-й Павелецкий проезд, дом 6, корп. В

ЮАО Даниловский, 3-й Павелецкий проезд, дом 7, корп. 2

ЮАО Даниловский, 3-й Павелецкий проезд, дом 7, корп. 3

ЮАО Даниловский, 3-й Павелецкий проезд, дом 9

ЮАО Даниловский, 3-й Павелецкий проезд, дом 9А

ЮАО Даниловский, 5-я Кожуховская улица, дом 3

ЮАО Даниловский, 5-я Кожуховская улица, дом 4

ЮАО Даниловский, 5-я Кожуховская улица, дом 6

ЮАО Даниловский, 5-я Кожуховская улица, дом 8

ЮАО Даниловский, Жуков проезд, дом 21

ЮАО Даниловский, Малая Тульская улица, дом 2/1, корп. 19

ЮАО Даниловский, Малая Тульская улица, дом 2/1, корп. 20

ЮАО Даниловский, Малая Тульская улица, дом 2/1, корп. 21

ЮАО Даниловский, Малая Тульская улица, дом 2/1, корп. 22

ЮАО Даниловский, Малая Тульская улица, дом 2/1, корп. 9

ЮАО Даниловский, Павелецкая набережная, дом 10, корп. 1

ЮАО Даниловский, Павелецкая набережная, дом 10, корп. 2

ЮАО Даниловский, Павелецкая набережная, дом 10, корп. 3

ЮАО Даниловский, улица Лобанова, дом 4

ЮАО Даниловский, улица Трофимова, дом 7

ЮАО Нагорный, Артековская улица, дом 7, корп. 1

ЮАО Нагорный, Артековская улица, дом 7, корп. 2

ЮАО Нагорный, Артековская улица, дом 7, корп. 3

ЮАО Нагорный, Артековская улица, дом 7, корп. 4

ЮАО Нагорный, Артековская улица, дом 7, корп. 5

ЮАО Нагорный, Артековская улица, дом 7, корп. 6

ЮАО Нагорный, Балаклавский проспект, дом 10, корп. 1

ЮАО Нагорный, Балаклавский проспект, дом 10, корп. 2

ЮАО Нагорный, Балаклавский проспект, дом 12, корп. 1

ЮАО Нагорный, Балаклавский проспект, дом 12, корп. 2

ЮАО Нагорный, Болотниковская улица, дом 11, корп. 3

ЮАО Нагорный, Варшавское шоссе, дом 52/2

ЮАО Нагорный, Варшавское шоссе, дом 80

ЮАО Нагорный, Варшавское шоссе, дом 84

ЮАО Нагорный, Варшавское шоссе, дом 88

ЮАО Нагорный, Варшавское шоссе, дом 90, корп. 1

ЮАО Нагорный, Варшавское шоссе, дом 92

ЮАО Нагорный, Криворожская улица, дом 1

ЮАО Нагорный, Криворожская улица, дом 15

ЮАО Нагорный, Криворожская улица, дом 17

ЮАО Нагорный, Криворожская улица, дом 19

ЮАО Нагорный, Криворожская улица, дом 3

ЮАО Нагорный, Криворожская улица, дом 5

ЮАО Нагорный, Симферопольский бульвар, дом 15, корп. 1

ЮАО Нагорный, Симферопольский бульвар, дом 15, корп. 2

ЮАО Нагорный, Симферопольский бульвар, дом 15, корп. 3

ЮАО Нагорный, Симферопольский бульвар, дом 33, корп. 1

ЮАО Нагорный, Симферопольский бульвар, дом 33, корп. 2

ЮАО Нагорный, Симферопольский бульвар, дом 35, корп. 1

ЮАО Нагорный, Симферопольский бульвар, дом 35, корп. 2

ЮАО Нагорный, Симферопольский проезд, дом 10

ЮАО Нагорный, Симферопольский проезд, дом 3

ЮАО Нагорный, Симферопольский проезд, дом 4

ЮАО Нагорный, Симферопольский проезд, дом 5

ЮАО Нагорный, Симферопольский проезд, дом 6

ЮАО Нагорный, Симферопольский проезд, дом 7

ЮАО Нагорный, Симферопольский проезд, дом 8

ЮАО Нагорный, Черноморский бульвар, дом 5, корп. 1

ЮАО Нагорный, Черноморский бульвар, дом 5, корп. 2

ЮАО Нагорный, Черноморский бульвар, дом 5, корп. 3

ЮАО Нагорный, Черноморский бульвар, дом 5, корп. 4

ЮАО Нагорный, Черноморский бульвар, дом 5, корп. 5

ЮАО Нагорный, Чонгарский бульвар, дом 1, корп. 1

ЮАО Нагорный, Чонгарский бульвар, дом 10, корп. 1

ЮАО Нагорный, Чонгарский бульвар, дом 10, корп. 2

ЮАО Нагорный, Чонгарский бульвар, дом 14, корп. 1

ЮАО Нагорный, Чонгарский бульвар, дом 14, корп. 2

ЮАО Нагорный, Чонгарский бульвар, дом 14, корп. 3

ЮАО Нагорный, Чонгарский бульвар, дом 14, корп. 4

ЮАО Нагорный, Чонгарский бульвар, дом 18, корп. 1

ЮАО Нагорный, Чонгарский бульвар, дом 18, корп. 2

ЮАО Нагатинский затон, Затонная улица, дом 5, корп. 1

ЮАО Нагатинский затон, Затонная улица, дом 5, корп. 2

ЮАО Нагатинский затон, Затонная улица, дом 5, корп. 3

ЮАО Нагатинский затон, Затонная улица, дом 5, корп. 4

ЮАО Нагатинский затон, Затонная улица, дом 5, корп. 5

ЮАО Нагатинский затон, Затонная улица, дом 9, корп. 1

ЮАО Нагатинский затон, Затонная улица, дом 9, корп. 2

ЮАО Нагатинский затон, Затонная улица, дом 9, корп. 3

ЮАО Нагатинский затон, Затонная улица, дом 9, корп. 4

ЮАО Нагатинский затон, Затонная улица, дом 9, корп. 5

ЮАО Нагатинский затон, Кленовый бульвар, дом 20, корп. 1

ЮАО Нагатинский затон, Кленовый бульвар, дом 20, корп. 2

ЮАО Нагатинский затон, Кленовый бульвар, дом 20, корп. 3

ЮАО Нагатинский затон, Нагатинская набережная, дом 42, корп. 2

ЮАО Нагатинский затон, Нагатинская набережная, дом 42, корп. 3

ЮАО Нагатинский затон, Нагатинская набережная, дом 46, корп. 2

ЮАО Нагатинский затон, Нагатинская набережная, дом 46, корп. 3

ЮАО Нагатинский затон, Нагатинская набережная, дом 56, корп. 2

ЮАО Нагатинский затон, Нагатинская набережная, дом 58, корп. 2

ЮАО Нагатинский затон, Нагатинская набережная, дом 62, корп. 2

ЮАО Нагатинский затон, Нагатинская набережная, дом 64, корп. 1

ЮАО Нагатинский затон, Нагатинская набережная, дом 66, корп. 2

ЮАО Нагатинский затон, Судостроительная улица, дом 15

ЮАО Нагатинский затон, Судостроительная улица, дом 21/11

ЮАО Нагатинский затон, Судостроительная улица, дом 22/1

ЮАО Нагатинский затон, Судостроительная улица, дом 25, корп. 1

ЮАО Нагатинский затон, Судостроительная улица, дом 26, корп. 2

ЮАО Нагатинский затон, Судостроительная улица, дом 28

ЮАО Нагатинский затон, Судостроительная улица, дом 30, корп. 3

ЮАО Нагатинский затон, Судостроительная улица, дом 33

ЮАО Нагатинский затон, Судостроительная улица, дом 35/12

ЮАО Нагатинский затон, Судостроительная улица, дом 36

ЮАО Нагатинский затон, Судостроительная улица, дом 38, корп. 1

ЮАО Нагатинский затон, Судостроительная улица, дом 40

ЮАО Нагатинский затон, Судостроительная улица, дом 5

ЮАО Нагатинский затон, Судостроительная улица, дом 7, корп. 1

ЮАО Нагатинский затон, улица Новинки, дом 3

ЮАО Нагатинский затон, улица Новинки, дом 5

ЮАО Нагатинский затон, улица Новинки, дом 7

ЮАО Нагатинский затон, улица Речников, дом 18, корп. 1

ЮАО Нагатинский затон, улица Речников, дом 18, корп. 2

ЮАО Нагатинский затон, улица Речников, дом 20, корп. 1

ЮАО Нагатинский затон, улица Речников, дом 20, корп. 2

ЮАО Нагатинский затон, улица Речников, дом 22, корп. 2

ЮАО Нагатинский затон, улица Речников, дом 22, корп. 3

ЮАО Нагатинский затон, улица Речников, дом 24, корп. 1

ЮАО Нагатинский затон, улица Речников, дом 24, корп. 2

ЮАО Нагатинский затон, улица Речников, дом 26, корп. 1

ЮАО Нагатинский затон, улица Речников, дом 26, корп. 2

ЮАО Нагатинский затон, Якорная улица, дом 10, корп. 1

ЮАО Нагатинский затон, Якорная улица, дом 10, корп. 2

ЮАО Нагатинский затон, Якорная улица, дом 3

ЮАО Нагатинский затон, Якорная улица, дом 4, корп. 1

ЮАО Царицыно, Весёлая улица, дом 33, корп. 1

ЮАО Царицыно, Весёлая улица, дом 33, корп. 2

ЮАО Царицыно, Весёлая улица, дом 33, корп. 4

ЮАО Царицыно, Весёлая улица, дом 33, корп. 5

ЮАО Царицыно, Весёлая улица, дом 33, корп. 6

ЮАО Царицыно, Весёлая улица, дом 33, корп. 7

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 10, корп. 1

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 10, корп. 2

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 10, корп. 3

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 11, корп. 1

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 11, корп. 2

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 12, корп. 1

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 12, корп. 2

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 12, корп. 3

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 12, корп. 4

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 13, корп. 1

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 13, корп. 2

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 14, корп. 1

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 14, корп. 2

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 15, корп. 1

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 15, корп. 2

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 16, корп. 1

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 16, корп. 2

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 16, корп. 3

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 16, корп. 4

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 16, корп. 5

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 17, корп. 1

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 17, корп. 2

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 2, корп. 1

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 2, корп. 2

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 22, корп. 2

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 24, корп. 2

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 25

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 27

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 29

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 3

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 31

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 33

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 35

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 4, корп. 1

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 4, корп. 2

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 4, корп. 3

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 5, корп. 1

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 5, корп. 2

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 6, корп. 1

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 6, корп. 2

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 6, корп. 3

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 7, корп. 1

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 7, корп. 2

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 8, корп. 2

ЮАО Царицыно, Ереванская улица, дом 9, корп. 2

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 12

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 14

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 16

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 18

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 27

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 3/2

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 34, корп. 1

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 34, корп. 2

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 36

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 37

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 38

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 40, корп. 1

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 40, корп. 2

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 42, корп. 1

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 42, корп. 2

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 44, корп. 1

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 44, корп. 2

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 44, корп. 3

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 46, корп. 1

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 46, корп. 2

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 46, корп. 3

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 47, корп. 1

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 47, корп. 2

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 5

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 7

ЮАО Царицыно, Кавказский бульвар, дом 9

ЮАО Царицыно, Кантемировская улица, дом 11

ЮАО Царицыно, Кантемировская улица, дом 13

ЮАО Царицыно, Кантемировская улица, дом 15

ЮАО Царицыно, Кантемировская улица, дом 23

ЮАО Царицыно, Кантемировская улица, дом 25

ЮАО Царицыно, Кантемировская улица, дом 27

ЮАО Царицыно, Кантемировская улица, дом 33

ЮАО Царицыно, Кантемировская улица, дом 35

ЮАО Царицыно, Кантемировская улица, дом 37

ЮАО Царицыно, Кантемировская улица, дом 41

ЮАО Царицыно, Кантемировская улица, дом 43

ЮАО Царицыно, Каспийская улица, дом 18, корп. 1

ЮАО Царицыно, Каспийская улица, дом 18, корп. 2

ЮАО Царицыно, Каспийская улица, дом 24, корп. 1

ЮАО Царицыно, Каспийская улица, дом 24, корп. 2

ЮАО Царицыно, Каспийская улица, дом 24, корп. 3

ЮАО Царицыно, Каспийская улица, дом 26, корп. 1

ЮАО Царицыно, Каспийская улица, дом 26, корп. 2

ЮАО Царицыно, Каспийская улица, дом 26, корп. 3

ЮАО Царицыно, Каспийская улица, дом 28, корп. 2

ЮАО Царицыно, Каспийская улица, дом 28, корп. 3

ЮАО Царицыно, Каспийская улица, дом 4

ЮАО Царицыно, Каспийская улица, дом 6

ЮАО Царицыно, Каспийская улица, дом 8

ЮАО Царицыно, Пролетарский проспект, дом 16, корп. 1

ЮАО Царицыно, Пролетарский проспект, дом 16, корп. 2

ЮАО Царицыно, Пролетарский проспект, дом 16, корп. 3

ЮАО Царицыно, Пролетарский проспект, дом 18, корп. 1

ЮАО Царицыно, Пролетарский проспект, дом 18, корп. 2

ЮАО Царицыно, Пролетарский проспект, дом 18, корп. 3

ЮАО Царицыно, Пролетарский проспект, дом 18, корп. 4

ЮАО Царицыно, Пролетарский проспект, дом 22

ЮАО Царицыно, Пролетарский проспект, дом 26, корп. 1

ЮАО Царицыно, Пролетарский проспект, дом 26, корп. 2

ЮАО Царицыно, Пролетарский проспект, дом 26, корп. 3

ЮАО Царицыно, Пролетарский проспект, дом 26, корп. 4

ЮАО Царицыно, Пролетарский проспект, дом 28

ЮАО Царицыно, Севанская улица, дом 19, корп. 2

ЮАО Царицыно, Севанская улица, дом 19, корп. 3

ЮАО Царицыно, Севанская улица, дом 21, корп. 2

ЮАО Царицыно, Севанская улица, дом 48, корп. 1

ЮАО Царицыно, Севанская улица, дом 50, корп. 1

ЮАО Царицыно, Севанская улица, дом 52, корп. 1

ЮАО Царицыно, Севанская улица, дом 54, корп. 1

ЮАО Царицыно, Севанская улица, дом 56, корп. 1

ЮАО Царицыно, Севанская улица, дом 56, корп. 2

ЮАО Царицыно, Севанская улица, дом 58

ЮАО Царицыно, Севанская улица, дом 60

ЮАО Царицыно, улица Бехтерева, дом 25/49

ЮАО Царицыно, улица Бехтерева, дом 3, корп. 1

ЮАО Царицыно, улица Бехтерева, дом 3, корп. 2

ЮАО Царицыно, улица Бехтерева, дом 35, корп. 1

ЮАО Царицыно, улица Бехтерева, дом 35, корп. 2

ЮАО Царицыно, улица Бехтерева, дом 35, корп. 3

ЮАО Царицыно, улица Бехтерева, дом 5

ЮАО Царицыно, улица Медиков, дом 10

ЮАО Царицыно, улица Медиков, дом 14

ЮАО Царицыно, улица Медиков, дом 18

ЮАО Царицыно, улица Медиков, дом 26, корп. 1

ЮАО Царицыно, улица Медиков, дом 26, корп. 2

ЮАО Царицыно, улица Медиков, дом 28, корп. 1

ЮАО Царицыно, улица Медиков, дом 28, корп. 2

ЮАО Царицыно, улица Медиков, дом 6 Список домов под снос в Москве до 2020 года (продолжение) В перечень не попали 40 районов и 15 поселений. Список домов под снос в Москве до 2020 в САО САО Левобережный, Беломорская улица, дом 10, корп. 4

САО Левобережный, Ленинградское шоссе, дом 94, корп. 3

САО Левобережный, Ленинградское шоссе, дом 96, корп. 2

САО Левобережный, Ленинградское шоссе, дом 96, корп. 4

САО Левобережный, Ленинградское шоссе, дом 96, корп. 5

САО Левобережный, Ленинградское шоссе, дом 98, корп. 1

САО Левобережный, Ленинградское шоссе, дом 98, корп. 2

САО Левобережный, Ленинградское шоссе, дом 98, корп. 3

САО Левобережный, Ленинградское шоссе, дом 98, корп. 4

САО Левобережный, Ленинградское шоссе, дом 98, корп. 5

САО Войковский, Нарвская улица, дом 1

САО Войковский, Нарвская улица, дом 15, корп. 1

САО Войковский, Нарвская улица, дом 15, корп. 2

САО Войковский, Нарвская улица, дом 15, корп. 3

САО Войковский, Нарвская улица, дом 3

САО Войковский, Нарвская улица, дом 4

САО Войковский, Нарвская улица, дом 5

САО Войковский, Нарвская улица, дом 7

САО Войковский, Нарвская улица, дом 9

САО Войковский, улица Космонавта Волкова, дом 13, корп. 2

САО Войковский, улица Космонавта Волкова, дом 15, корп. 1

САО Войковский, улица Космонавта Волкова, дом 15, корп. 2

САО Войковский, улица Космонавта Волкова, дом 15, корп. 3

САО Войковский, улица Космонавта Волкова, дом 17, корп. 1

САО Войковский, улица Космонавта Волкова, дом 17, корп. 2

САО Войковский, улица Космонавта Волкова, дом 19

САО Войковский, улица Космонавта Волкова, дом 21, корп. 1

САО Войковский, улица Космонавта Волкова, дом 21, корп. 2

САО Бескудниковский, Бескудниковский бульвар, дом 44

САО Бескудниковский, Бескудниковский бульвар, дом 45

САО Бескудниковский, Бескудниковский бульвар, дом 46, корп. 1

САО Бескудниковский, Бескудниковский бульвар, дом 46, корп. 2

САО Бескудниковский, Бескудниковский бульвар, дом 46, корп. 3

САО Бескудниковский, Бескудниковский бульвар, дом 47

САО Бескудниковский, Бескудниковский бульвар, дом 48, корп. 1

САО Бескудниковский, Бескудниковский бульвар, дом 48, корп. 3

САО Бескудниковский, Бескудниковский бульвар, дом 48, корп. 4

САО Бескудниковский, Бескудниковский бульвар, дом 48, корп. 5

САО Бескудниковский, Бескудниковский бульвар, дом 48, корп. 6

САО Бескудниковский, Бескудниковский бульвар, дом 48, корп. 7

САО Бескудниковский, Бескудниковский бульвар, дом 49

САО Бескудниковский, Бескудниковский бульвар, дом 50

САО Бескудниковский, Бескудниковский бульвар, дом 51

САО Бескудниковский, Бескудниковский бульвар, дом 52

САО Бескудниковский, Бескудниковский ужшкммт бульвар, дом 54

САО Бескудниковский, Дмитровское шоссе, дом 89, корп. 1

САО Бескудниковский, Дмитровское шоссе, дом 89, корп. 2

САО Бескудниковский, Дмитровское шоссе, дом 89, корп. 3

САО Бескудниковский, Дмитровское шоссе, дом 89, корп. 4

САО Бескудниковский, Дмитровское шоссе, дом 95, корп. 1

САО Бескудниковский, Дмитровское шоссе, дом 95, корп. 2

САО Бескудниковский, Дмитровское шоссе, дом 97, корп. 1

САО Бескудниковский, Дмитровское шоссе, дом 99, корп. 1

САО Бескудниковский, Дмитровское шоссе, дом 99, корп. 2

САО Бескудниковский, Коровинское шоссе, дом 2/38

САО Бескудниковский, Коровинское шоссе, дом 4, корп. 1

САО Бескудниковский, Коровинское шоссе, дом 4, корп. 2

САО Бескудниковский, Коровинское шоссе, дом 4, корп. 3

САО Бескудниковский, Коровинское шоссе, дом 4, корп. 4

САО Бескудниковский, Коровинское шоссе, дом 6

САО Бескудниковский, Коровинское шоссе, дом 8, корп. 1

САО Бескудниковский, Коровинское шоссе, дом 8, корп. 2

САО Бескудниковский, Коровинское шоссе, дом 8, корп. 3

САО Бескудниковский, Коровинское шоссе, дом 8, корп. 4

САО Бескудниковский, Селигерская улица, дом 32

САО Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 13, корп. 2

САО Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 13, корп. 3

САО Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 13, корп. 4

САО Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 13, корп. 5

САО Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 15, корп. 2

САО Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 28

САО Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 30, корп. 1

САО Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 32, корп. 1

САО Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 32, корп. 2

САО Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 32, корп. 3

САО Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 36, корп. 1

САО Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 36, корп. 2

САО Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 38, корп. 1

САО Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 40, корп. 1

САО Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 51, корп. 2

САО Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 55, корп. 1

САО Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 55, корп. 2

САО Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 57, корп. 1

САО Тимирязевский, Ивановская улица, дом 14, корп. 1

САО Тимирязевский, Ивановская улица, дом 14, корп. 2

САО Тимирязевский, Линейный проезд, дом 1

САО Тимирязевский, Линейный проезд, дом 3

САО Тимирязевский, Линейный проезд, дом 6А

САО Тимирязевский, Линейный проезд, дом 8

САО Тимирязевский, Локомотивный проезд, дом 11/10

САО Тимирязевский, Локомотивный проезд, дом 3

САО Тимирязевский, Локомотивный проезд, дом 5

САО Тимирязевский, Локомотивный проезд, дом 7

САО Тимирязевский, Локомотивный проезд, дом 9

САО Тимирязевский, Локомотивный проезд, дом 9А

САО Тимирязевский, Тимирязевская улица, дом 18, корп. 1

САО Тимирязевский, Тимирязевская улица, дом 20, корп. 1

САО Тимирязевский, Тимирязевская улица, дом 20, корп. 2

САО Тимирязевский, ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д.10

САО Тимирязевский, ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д.12

САО Тимирязевский, ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д.4А

САО Тимирязевский, ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, дом 6

САО Западное Дегунино, Ангарская улица, дом 2, корп. 1

САО Западное Дегунино, Ангарская улица, дом 2, корп. 2

САО Западное Дегунино, Ангарская улица, дом 21

САО Западное Дегунино, Ангарская улица, дом 25

САО Западное Дегунино, Ангарская улица, дом 27

САО Западное Дегунино, Ангарская улица, дом 27А

САО Западное Дегунино, Ангарская улица, дом 29

САО Западное Дегунино, Ангарская улица, дом 31

САО Западное Дегунино, Ангарская улица, дом 33

САО Западное Дегунино, Ангарская улица, дом 5

САО Западное Дегунино, Ангарская улица, дом 7, корп. 1

САО Западное Дегунино, Ангарская улица, дом 7, корп. 2

САО Западное Дегунино, Базовская улица, дом 20

САО Западное Дегунино, Базовская улица, дом 22

САО Западное Дегунино, Базовская улица, дом 22Б

САО Западное Дегунино, Базовская улица, дом 22В

САО Западное Дегунино, Базовская улица, дом 24

САО Западное Дегунино, Базовская улица, дом 24Б

САО Западное Дегунино, Базовская улица, дом 26

САО Западное Дегунино, Базовская улица, дом 4, корп. 1

САО Западное Дегунино, Базовская улица, дом 4А

САО Западное Дегунино, Базовская улица, дом 4Б

САО Западное Дегунино, Базовская улица, дом 6/27

САО Западное Дегунино, Весенняя улица, дом 17/9

САО Западное Дегунино, Весенняя улица, дом 19

САО Западное Дегунино, Весенняя улица, дом 20

САО Западное Дегунино, Весенняя улица, дом 21

САО Западное Дегунино, Весенняя улица, дом 25, корп. 1

САО Западное Дегунино, Весенняя улица, дом 25, корп. 2

САО Западное Дегунино, Коровинское шоссе, дом 27

САО Западное Дегунино, Коровинское шоссе, дом 29

САО Западное Дегунино, Коровинское шоссе, дом 29А

САО Западное Дегунино, Коровинское шоссе, дом 29Б

САО Западное Дегунино, Коровинское шоссе, дом 31

САО Западное Дегунино, Коровинское шоссе, дом 31А

САО Западное Дегунино, Коровинское шоссе, дом 33

САО Западное Дегунино, Новая улица, дом 21

САО Западное Дегунино, Новая улица, дом 22

САО Западное Дегунино, Талдомская улица, дом 3

САО Дмитровский, Вагоноремонтная улица, дом 11

САО Дмитровский, Вагоноремонтная улица, дом 13

САО Дмитровский, Вагоноремонтная улица, дом 17

САО Дмитровский, Вагоноремонтная улица, дом 19

САО Дмитровский, Вагоноремонтная улица, дом 5А

САО Дмитровский, Вагоноремонтная улица, дом 9/25

САО Дмитровский, Дмитровское шоссе, дом 123, корп. 1

САО Дмитровский, Дмитровское шоссе, дом 125, корп. 1

САО Дмитровский, Дмитровское шоссе, дом 125, корп. 2

САО Дмитровский, Дмитровское шоссе, дом 127, корп. 2

САО Дмитровский, Дмитровское шоссе, дом 129, корп. 1

САО Дмитровский, Дмитровское шоссе, дом 129, корп. 2

САО Дмитровский, Дмитровское шоссе, дом 141, корп. 1

САО Дмитровский, Дмитровское шоссе, дом 143, корп. 1

САО Дмитровский, Дмитровское шоссе, дом 151, корп. 2

САО Дмитровский, Долгопрудная улица, дом 10

САО Дмитровский, Долгопрудная улица, дом 3

САО Дмитровский, Долгопрудная улица, дом 5

САО Дмитровский, Долгопрудная улица, дом 6, корп. 1

САО Дмитровский, Долгопрудная улица, дом 6, корп. 2

САО Дмитровский, Долгопрудная улица, дом 8, корп. 1

САО Дмитровский, Долгопрудная улица, дом 8, корп. 2

САО Дмитровский, Долгопрудная улица, дом 9

САО Дмитровский, Икшинская улица, дом 10

САО Дмитровский, Икшинская улица, дом 4

САО Дмитровский, Икшинская улица, дом 8

САО Дмитровский, Карельский бульвар, дом 14/16

САО Дмитровский, Карельский бульвар, дом 18

САО Дмитровский, Карельский бульвар, дом 18А

САО Дмитровский, Карельский бульвар, дом 22

САО Дмитровский, Карельский бульвар, дом 23, корп. 1

САО Дмитровский, Карельский бульвар, дом 23, корп. 2

САО Дмитровский, Карельский бульвар, дом 24

САО Дмитровский, Карельский бульвар, дом 26

САО Дмитровский, Карельский бульвар, дом 28

САО Дмитровский, Карельский бульвар, дом 3, корп. 3

САО Дмитровский, Карельский бульвар, дом 3, корп. 4

САО Дмитровский, Клязьминская улица, дом 26

САО Дмитровский, Клязьминская улица, дом 28

САО Дмитровский, Клязьминская улица, дом 30, корп. 1

САО Дмитровский, Клязьминская улица, дом 30, корп. 2

САО Дмитровский, Клязьминская улица, дом 30, корп. 3

САО Дмитровский, Лобненская улица, дом 5

САО Дмитровский, Лобненская улица, дом 7

САО Дмитровский, Лобненская улица, дом 9А

САО Коптево, 1-й Новомихалковский проезд, дом 10

САО Коптево, 1-й Новомихалковский проезд, дом 12

САО Коптево, 1-й Новомихалковский проезд, дом 14

САО Коптево, 1-й Новомихалковский проезд, дом 4

САО Коптево, 1-й Новомихалковский проезд, дом 6

САО Коптево, 1-й Новомихалковский проезд, дом 8

САО Коптево, 3-й Михалковский переулок, дом 17

САО Коптево, 3-й Михалковский переулок, дом 19

САО Коптево, 3-й Михалковский переулок, дом 21

САО Коптево, 3-й Михалковский переулок, дом 3

САО Коптево, 3-й Михалковский переулок, дом 4А

САО Коптево, 3-й Михалковский переулок, дом 5

САО Коптево, 3-й Михалковский переулок, дом 6

САО Коптево, 3-й Михалковский переулок, дом 8, корп. 1

САО Коптево, 3-й Михалковский переулок, дом 8, корп. 2

САО Коптево, 3-й Михалковский переулок, дом 9

САО Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, дом 1

САО Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, дом 10

САО Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, дом 11

САО Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, дом 13

САО Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, дом 18

САО Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, дом 2/5

САО Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, дом 20

САО Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, дом 3

САО Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, дом 4

САО Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, дом 5

САО Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, дом 6

САО Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, дом 7

САО Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, дом 7А

САО Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, дом 8

САО Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, дом 9

САО Коптево, 4-й Новомихалковский проезд, дом 10

САО Коптево, 4-й Новомихалковский проезд, дом 10А

САО Коптево, 4-й Новомихалковский проезд, дом 13

САО Коптево, 4-й Новомихалковский проезд, дом 15

САО Коптево, 4-й Новомихалковский проезд, дом 1А

САО Коптево, 4-й Новомихалковский проезд, дом 3

САО Коптево, 4-й Новомихалковский проезд, дом 7

САО Коптево, 4-й Новомихалковский проезд, дом 7А

САО Коптево, 4-й Новомихалковский проезд, дом 8

САО Коптево, 4-й Новомихалковский проезд, дом 8А

САО Коптево, Большая Академическая улица, дом 35А

САО Коптево, Большая Академическая улица, дом 35Б

САО Коптево, Большая Академическая улица, дом 35В

САО Коптево, Большая Академическая улица, дом 37

САО Коптево, Большая Академическая улица, дом 39А

САО Коптево, Большая Академическая улица, дом 39Б

САО Коптево, Большая Академическая улица, дом 39В

САО Коптево, Большая Академическая улица, дом 53

САО Коптево, Большая Академическая улица, дом 53А

САО Коптево, Большая Академическая улица, дом 55

САО Коптево, Большая Академическая улица, дом 57

САО Коптево, Большая Академическая улица, дом 59/1, корп. А

САО Коптево, Большая Академическая улица, дом 59/1, корп. Б

САО Коптево, бульвар Матроса Железняка, дом 18/12

САО Коптево, бульвар Матроса Железняка, дом 20, корп. 1

САО Коптево, бульвар Матроса Железняка, дом 20, корп. 2

САО Коптево, бульвар Матроса Железняка, дом 24, корп. 1

САО Коптево, бульвар Матроса Железняка, дом 24, корп. 2

САО Коптево, бульвар Матроса Железняка, дом 26/11

САО Коптево, бульвар Матроса Железняка, дом 36

САО Коптево, Коптевская улица, дом 26, корп. 1

САО Коптево, Коптевская улица, дом 26, корп. 2

САО Коптево, Коптевская улица, дом 26, корп. 4

САО Коптево, Коптевская улица, дом 26, корп. 5

САО Коптево, Коптевская улица, дом 26, корп. 6

САО Коптево, Коптевская улица, дом 28, корп. 1

САО Коптево, Коптевская улица, дом 28, корп. 2

САО Коптево, Коптевская улица, дом 28, корп. 3

САО Коптево, Коптевская улица, дом 75

САО Коптево, Коптевская улица, дом 77

САО Коптево, Коптевская улица, дом 79/1

САО Коптево, Коптевская улица, дом 81/2

САО Коптево, Коптевская улица, дом 83, корп. 1

САО Коптево, Коптевская улица, дом 83, корп. 2

САО Коптево, Коптевская улица, дом 85

САО Коптево, Коптевская улица, дом 87

САО Коптево, Коптевская улица, дом 89, корп. 10

САО Коптево, Коптевская улица, дом 89, корп. 5

САО Коптево, Коптевская улица, дом 89, корп. 8

САО Коптево, Коптевский бульвар, дом 10

САО Коптево, Михалковская улица, дом 5

САО Коптево, проезд Черепановых, дом 16

САО Коптево, проезд Черепановых, дом 20

САО Коптево, проезд Черепановых, дом 22

САО Коптево, проезд Черепановых, дом 58

САО Коптево, Старокоптевский переулок, дом 2

САО Коптево, Старокоптевский переулок, дом 3

САО Коптево, улица Генерала Рычагова, дом 11

САО Коптево, улица Генерала Рычагова, дом 13

САО Коптево, улица Генерала Рычагова, дом 15

САО Коптево, улица Генерала Рычагова, дом 16

САО Коптево, улица Генерала Рычагова, дом 17

САО Коптево, улица Генерала Рычагова, дом 18

САО Коптево, улица Генерала Рычагова, дом 19

САО Коптево, улица Генерала Рычагова, дом 20

САО Коптево, улица Генерала Рычагова, дом 22

САО Коптево, улица Генерала Рычагова, дом 23/11

САО Коптево, улица Генерала Рычагова, дом 24

САО Коптево, улица Генерала Рычагова, дом 26

САО Коптево, улица Генерала Рычагова, дом 28/9

САО Коптево, улица Генерала Рычагова, дом 4

САО Коптево, улица Генерала Рычагова, дом 6

САО Коптево, улица Генерала Рычагова, дом 9

САО Головинский, 1-й Лихачёвский переулок, дом 4, корп. 2А

САО Головинский, 1-й Лихачёвский переулок, дом 4, корп. 3

САО Головинский, 1-й Лихачёвский переулок, дом 4А

САО Головинский, 1-й Лихачёвский переулок, дом 6

САО Головинский, 2-й Лихачёвский переулок, дом 2

САО Головинский, 2-й Лихачёвский переулок, дом 2А

САО Головинский, 2-й Лихачёвский переулок, дом 4

САО Головинский, Авангардная улица, дом 10

САО Головинский, Авангардная улица, дом 14

САО Головинский, Авангардная улица, дом 20

САО Головинский, Авангардная улица, дом 22/32, корп. 1

САО Головинский, Авангардная улица, дом 22/32, корп. 2

САО Головинский, Авангардная улица, дом 6, корп. 1

САО Головинский, Авангардная улица, дом 6, корп. 2

САО Головинский, Авангардная улица, дом 6, корп. 3

САО Головинский, Авангардная улица, дом 8, корп. 1

САО Головинский, Конаковский проезд, дом 15

САО Головинский, Конаковский проезд, дом 2/5

САО Головинский, Конаковский проезд, дом 3

САО Головинский, Конаковский проезд, дом 9

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 17, корп. 1

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 17, корп. 2

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 17, корп. 3

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 19, корп. 3

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 21

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 25

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 27

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 29

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 31

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 34, корп. 1

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 34, корп. 2

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 36

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 37, корп. 1

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 37, корп. 2

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 37, корп. 3

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 37, корп. 4

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 39, корп. 1

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 49

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 51

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 53

САО Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 55

САО Головинский, Ленинградское шоссе, дом 62, корп. 1

САО Головинский, Ленинградское шоссе, дом 62, корп. 2

САО Головинский, Ленинградское шоссе, дом 66

САО Головинский, Ленинградское шоссе, дом 74

САО Головинский, Ленинградское шоссе, дом 82

САО Головинский, Лихоборская набережная, дом 2, корп. 2

САО Головинский, Лихоборская набережная, дом 4, корп. 1

САО Головинский, Лихоборская набережная, дом 4, корп. 2

САО Головинский, Онежская улица, дом 1/2

САО Головинский, Онежская улица, дом 12, корп. 1

САО Головинский, Онежская улица, дом 14, корп. 2

САО Головинский, Онежская улица, дом 16, корп. 4

САО Головинский, Онежская улица, дом 23

САО Головинский, Онежская улица, дом 25

САО Головинский, Онежская улица, дом 31

САО Головинский, Онежская улица, дом 33

САО Головинский, Онежская улица, дом 35, корп. 1

САО Головинский, Онежская улица, дом 35, корп. 2

САО Головинский, Онежская улица, дом 35, корп. 3

САО Головинский, Онежская улица, дом 35, корп. 4

САО Головинский, Онежская улица, дом 36

САО Головинский, Онежская улица, дом 38, корп. 1

САО Головинский, Онежская улица, дом 38, корп. 2

САО Головинский, Онежская улица, дом 38, корп. 3

САО Головинский, Онежская улица, дом 40

САО Головинский, Онежская улица, дом 41

САО Головинский, Онежская улица, дом 42/36

САО Головинский, Онежская улица, дом 43/70

САО Головинский, Онежская улица, дом 5А

САО Головинский, Онежская улица, дом 6

САО Головинский, Пулковская улица, дом 11

САО Головинский, Пулковская улица, дом 13

САО Головинский, Пулковская улица, дом 15, корп. 1

САО Головинский, Пулковская улица, дом 17

САО Головинский, Пулковская улица, дом 3, корп. 2

САО Головинский, Пулковская улица, дом 3, корп. 3

САО Головинский, Пулковская улица, дом 7

САО Головинский, Смольная улица, дом 17

САО Головинский, Смольная улица, дом 19, корп. 1

САО Головинский, Смольная улица, дом 19, корп. 4

САО Головинский, Смольная улица, дом 21, корп. 1

САО Головинский, Смольная улица, дом 21, корп. 2

САО Головинский, Смольная улица, дом 21, корп. 3

САО Головинский, Смольная улица, дом 23, корп. 1

САО Головинский, Смольная улица, дом 23, корп. 2

САО Головинский, Смольная улица, дом 9

САО Головинский, Солнечногорская улица, дом 10

САО Головинский, Солнечногорская улица, дом 12

САО Головинский, Солнечногорская улица, дом 15, корп. 1

САО Головинский, Солнечногорская улица, дом 15, корп. 2

САО Головинский, Солнечногорская улица, дом 16/1

САО Головинский, Солнечногорская улица, дом 17

САО Головинский, Солнечногорская улица, дом 19

САО Головинский, Солнечногорская улица, дом 21

САО Головинский, Солнечногорская улица, дом 22, корп. 2

САО Головинский, Солнечногорская улица, дом 24

САО Головинский, Солнечногорская улица, дом 3

САО Головинский, Солнечногорская улица, дом 6, корп. 1

САО Головинский, Солнечногорский проезд, дом 3, корп. 3

САО Головинский, Солнечногорский проезд, дом 5, корп. 1

САО Головинский, улица Лавочкина, дом 10

САО Головинский, улица Лавочкина, дом 12

САО Головинский, улица Лавочкина, дом 14

САО Головинский, улица Лавочкина, дом 20

САО Головинский, улица Лавочкина, дом 22

САО Головинский, улица Лавочкина, дом 24

САО Головинский, улица Лавочкина, дом 26

САО Головинский, улица Лавочкина, дом 28/42

САО Головинский, улица Лавочкина, дом 6, корп. 1

САО Головинский, улица Лавочкина, дом 8

САО Головинский, Фестивальная улица, дом 38

САО Головинский, Фестивальная улица, дом 40

САО Головинский, Флотская улица, дом 33

САО Головинский, Флотская улица, дом 34, корп. 1

САО Головинский, Флотская улица, дом 34, корп. 2

САО Головинский, Флотская улица, дом 35

САО Головинский, Флотская улица, дом 4

САО Головинский, Флотская улица, дом 52, корп. 1

САО Головинский, Флотская улица, дом 52, корп. 2

САО Головинский, Флотская улица, дом 52, корп. 3

САО Головинский, Флотская улица, дом 52, корп. 4

САО Головинский, Флотская улица, дом 54

САО Головинский, Флотская улица, дом 56

САО Головинский, Флотская улица, дом 58, корп. 1

САО Головинский, Флотская улица, дом 66, корп. 1

САО Головинский, Флотская улица, дом 66, корп. 2

САО Головинский, Флотская улица, дом 66, корп. 3

САО Головинский, Флотская улица, дом 68

САО Головинский, Флотская улица, дом 72А

САО Головинский, Флотская улица, дом 82/6

САО Головинский, Флотская улица, дом 90

САО Головинский, Флотская улица, дом 92

САО Головинский, Флотская улица, дом 94

САО Головинский, Флотская улица, дом 96

САО Головинский, Флотская улица, дом 98 Список домов под снос в Москве до 2020 в ЮЗАО ЮЗАО Северное Бутово, улица Грина, дом 4

ЮЗАО Северное Бутово, улица Грина, дом 6

ЮЗАО Северное Бутово, улица Грина, дом 8

ЮЗАО Северное Бутово, Феодосийская улица, дом 3

ЮЗАО Северное Бутово, Феодосийская улица, дом 5

ЮЗАО Северное Бутово, Феодосийская улица, дом 7

ЮЗАО Академический, Новочерёмушкинская улица, дом 39, корп. 1

ЮЗАО Академический, Новочерёмушкинская улица, дом 39, корп. 2

ЮЗАО Академический, Новочерёмушкинская улица, дом 41, корп. 1

ЮЗАО Академический, Новочерёмушкинская улица, дом 41, корп. 2

ЮЗАО Академический, улица Кржижановского, дом 32

ЮЗАО Академический, улица Кржижановского, дом 34

ЮЗАО Академический, улица Кржижановского, дом 36

ЮЗАО Ясенево, Профсоюзная улица, дом 123А, корп. 25

ЮЗАО Ясенево, Профсоюзная улица, дом 123А, корп. 26

ЮЗАО Ясенево, Профсоюзная улица, дом 123А, корп. 27

ЮЗАО Ясенево, Профсоюзная улица, дом 123А, стр. 1

ЮЗАО Ясенево, Профсоюзная улица, дом 123А, стр. 2

ЮЗАО Ясенево, Профсоюзная улица, дом 123А, стр. 3

ЮЗАО Ясенево, Профсоюзная улица, дом 123А, стр. 4

ЮЗАО Ясенево, Профсоюзная улица, дом 123А, стр. 5

ЮЗАО Ломоносовский, Ленинский проспект, дом 85, корп. 2

ЮЗАО Ломоносовский, Ленинский проспект, дом 85, корп. 3

ЮЗАО Ломоносовский, Ленинский проспект, дом 85, корп. 4

ЮЗАО Ломоносовский, Ленинский проспект, дом 85, корп. 5

ЮЗАО Ломоносовский, Ленинский проспект, дом 85, корп. 6

ЮЗАО Ломоносовский, улица Вавилова, дом 76

ЮЗАО Ломоносовский, улица Вавилова, дом 78

ЮЗАО Ломоносовский, улица Вавилова, дом 80

ЮЗАО Ломоносовский, улица Вавилова, дом 82

ЮЗАО Ломоносовский, улица Панфёрова, дом 16, корп. 2

ЮЗАО Ломоносовский, улица Панфёрова, дом 16, корп. 3

ЮЗАО Ломоносовский, улица Панфёрова, дом 16, корп. 4

ЮЗАО Южное Бутово, 1-я Мелитопольская улица, дом 8А

ЮЗАО Южное Бутово, Варшавское шоссе, дом 190, корп. 1

ЮЗАО Южное Бутово, Варшавское шоссе, дом 190, корп. 2

ЮЗАО Южное Бутово, Варшавское шоссе, дом 194, корп. 1

ЮЗАО Южное Бутово, Варшавское шоссе, дом 194, корп. 2

ЮЗАО Южное Бутово, Дачная улица, дом 1

ЮЗАО Южное Бутово, Дачная улица, дом 2

ЮЗАО Южное Бутово, Дачная улица, дом 3

ЮЗАО Южное Бутово, Дачная улица, дом 4

ЮЗАО Южное Бутово, Дачная улица, дом 5

ЮЗАО Южное Бутово, Дачная улица, дом 6

ЮЗАО Южное Бутово, Джанкойский проезд, дом 5

ЮЗАО Южное Бутово, Краснолиманская улица, дом 21

ЮЗАО Южное Бутово, Краснолиманская улица, дом 23

ЮЗАО Южное Бутово, Краснолиманская улица, дом 25

ЮЗАО Южное Бутово, Краснолиманская улица, дом 27

ЮЗАО Обручевский, Профсоюзная улица, дом 58/32, корп. 1

ЮЗАО Обручевский, Профсоюзная улица, дом 58/32, корп. 2

ЮЗАО Обручевский, Профсоюзная улица, дом 60, корп. 1

ЮЗАО Обручевский, Профсоюзная улица, дом 60, корп. 2

ЮЗАО Обручевский, улица Архитектора Власова, дом 33, корп. 1

ЮЗАО Обручевский, улица Архитектора Власова, дом 33, корп. 2

ЮЗАО Обручевский, улица Архитектора Власова, дом 33, корп. 3

ЮЗАО Обручевский, улица Архитектора Власова, дом 35, корп. 1

ЮЗАО Обручевский, улица Архитектора Власова, дом 37, корп. 1

ЮЗАО Обручевский, улица Архитектора Власова, дом 37, корп. 2

ЮЗАО Обручевский, улица Архитектора Власова, дом 37, корп. 3

ЮЗАО Обручевский, улица Архитектора Власова, дом 37, корп. 4

ЮЗАО Обручевский, улица Гарибальди, дом 22, корп. 1

ЮЗАО Обручевский, улица Гарибальди, дом 22, корп. 2

ЮЗАО Обручевский, улица Гарибальди, дом 22, корп. 3

ЮЗАО Обручевский, улица Гарибальди, дом 24, корп. 1

ЮЗАО Обручевский, улица Гарибальди, дом 26, корп. 2

ЮЗАО Коньково, Профсоюзная улица, дом 91, корп. 1

ЮЗАО Коньково, Профсоюзная улица, дом 91, корп. 2

ЮЗАО Коньково, Профсоюзная улица, дом 91, корп. 3

ЮЗАО Коньково, Профсоюзная улица, дом 91, корп. 4

ЮЗАО Коньково, Профсоюзная улица, дом 93, корп. 1

ЮЗАО Коньково, Профсоюзная улица, дом 93, корп. 2

ЮЗАО Коньково, улица Бутлерова, дом 34, корп. 1

ЮЗАО Коньково, улица Бутлерова, дом 34, корп. 2

ЮЗАО Коньково, улица Бутлерова, дом 36, корп. 1

ЮЗАО Коньково, улица Бутлерова, дом 36, корп. 2

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 11, корп. 1

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 11, корп. 2

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 11, корп. 3

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 15, корп. 1

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 15, корп. 2

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 17, корп. 1

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 17, корп. 2

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 19, корп. 1

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 19, корп. 2

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 21

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 24

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 26, корп. 1

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 26, корп. 2

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 26, корп. 3

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 5, корп. 1

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 5, корп. 2

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 5, корп. 3

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 7

ЮЗАО Коньково, улица Введенского, дом 9

ЮЗАО Коньково, улица Миклухо-Маклая, дом 61

ЮЗАО Котловка, Большая Черёмушкинская улица, дом 15, корп. 1

ЮЗАО Котловка, Большая Черёмушкинская улица, дом 15, корп. 2

ЮЗАО Котловка, Большая Черёмушкинская улица, дом 15, корп. 4

ЮЗАО Котловка, Большая Черёмушкинская улица, дом 19, корп. 1

ЮЗАО Котловка, Большая Черёмушкинская улица, дом 19, корп. 2

ЮЗАО Котловка, Большая Черёмушкинская улица, дом 19, корп. 3

ЮЗАО Котловка, Большая Черёмушкинская улица, дом 19, корп. 4

ЮЗАО Котловка, Большая Черёмушкинская улица, дом 19, корп. 5

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 11, корп. 2

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 13, корп. 4

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 13А, корп. 4

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 15, корп. 1-2

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 15, корп. 3

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 19, корп. 1

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 19, корп. 30

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 19, корп. 32

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 23, корп. 1

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 25, корп. 3

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 27, корп. 1

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 29, корп. 1

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 29, корп. 3

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 29, корп. 4

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 31, корп. 1

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 31, корп. 5

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 31, корп. 6

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 33, корп. 4

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 33, корп. 5

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 35, корп. 1

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 35, корп. 2

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 35, корп. 3

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 39, корп. 1

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 39, корп. 2

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 39, корп. 3

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 39, корп. 4

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 5, корп. 1

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 7, корп. 2

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 7, корп. 3

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 7, корп. 4

ЮЗАО Котловка, Нагорная улица, дом 9, корп. 2

ЮЗАО Котловка, Нагорный бульвар, дом 11

ЮЗАО Котловка, Нагорный бульвар, дом 12

ЮЗАО Котловка, Нагорный бульвар, дом 13

ЮЗАО Котловка, Нагорный бульвар, дом 14

ЮЗАО Котловка, Нагорный бульвар, дом 15

ЮЗАО Котловка, Нагорный бульвар, дом 17

ЮЗАО Котловка, Нагорный бульвар, дом 18

ЮЗАО Котловка, Нагорный бульвар, дом 19

ЮЗАО Котловка, Нагорный бульвар, дом 20

ЮЗАО Котловка, Нагорный бульвар, дом 24

ЮЗАО Котловка, Нагорный бульвар, дом 8

ЮЗАО Котловка, Севастопольский проспект, дом 20

ЮЗАО Котловка, улица Винокурова, дом 18/15, корп. 1

ЮЗАО Котловка, улица Винокурова, дом 22, корп. 2

ЮЗАО Котловка, улица Винокурова, дом 24, корп. 1

ЮЗАО Котловка, улица Винокурова, дом 24, корп. 2

ЮЗАО Котловка, улица Винокурова, дом 26, корп. 2

ЮЗАО Котловка, улица Винокурова, дом 28, корп. 3

ЮЗАО Котловка, улица Дмитрия Ульянова, дом 47, корп. 2

ЮЗАО Котловка, улица Дмитрия Ульянова, дом 49, корп. 2

ЮЗАО Котловка, улица Ремизова, дом 10

ЮЗАО Котловка, улица Ремизова, дом 11, корп. 1

ЮЗАО Котловка, улица Ремизова, дом 11, корп. 2

ЮЗАО Котловка, улица Ремизова, дом 9

ЮЗАО Черемушки, Нахимовский проспект, дом 61, корп. 4

ЮЗАО Черемушки, Нахимовский проспект, дом 61, корп. 5

ЮЗАО Черемушки, Нахимовский проспект, дом 61, корп. 6

ЮЗАО Черемушки, Нахимовский проспект, дом 63, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, Новочерёмушкинская улица, дом 38, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Новочерёмушкинская улица, дом 40, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Новочерёмушкинская улица, дом 42, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Новочерёмушкинская улица, дом 48, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, Перекопская улица, дом 17, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Перекопская улица, дом 17, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, Перекопская улица, дом 17, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, Перекопская улица, дом 17, корп. 4

ЮЗАО Черемушки, Перекопская улица, дом 25, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Перекопская улица, дом 25, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, Перекопская улица, дом 27, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Перекопская улица, дом 27, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, Перекопская улица, дом 29

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 27, корп. 5

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 27, корп. 6

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 27, корп. 7

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 29, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 29, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 29, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 31, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 31, корп. 4

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 32, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 33, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 33, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 33, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 34, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 36, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 37

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 38, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 40, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 44, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 46, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 46, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 46, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 47

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 48, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 48, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 48, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 48, корп. 4

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 49

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 51

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 53

ЮЗАО Черемушки, Профсоюзная улица, дом 54

ЮЗАО Черемушки, Севастопольский проспект, дом 44, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, Севастопольский проспект, дом 44, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, Севастопольский проспект, дом 44, корп. 4

ЮЗАО Черемушки, Севастопольский проспект, дом 44, корп. 5

ЮЗАО Черемушки, Севастопольский проспект, дом 46, корп. 4

ЮЗАО Черемушки, Севастопольский проспект, дом 46, корп. 5

ЮЗАО Черемушки, Севастопольский проспект, дом 46, корп. 6

ЮЗАО Черемушки, Севастопольский проспект, дом 46, корп. 7

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 11, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 11, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 11, корп. 4

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 13, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 13, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 13, корп. 4

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 15, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 15, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 21, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 21, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 23, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 25, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 5, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 5, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 7, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 7, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 9, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 9, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, улица Архитектора Власова, дом 9, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 17, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 17, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 17, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 17, корп. 4

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 21, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 21, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 21, корп. 4

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 21, корп. 5

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 21, корп. 6

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 23, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 23, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 23, корп. 5

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 25, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 25, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 27, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 27, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 27, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 29, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 29, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 29, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 31, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, улица Гарибальди, дом 31, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, улица Каховка, дом 18, корп. 3

ЮЗАО Черемушки улица Каховка, дом 18, корп. 4

ЮЗАО Черемушки, улица Каховка, дом 18, корп. 5

ЮЗАО Черемушки, улица Каховка, дом 22, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, улица Каховка, дом 22, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, улица Каховка, дом 22, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, улица Каховка, дом 22, корп. 4

ЮЗАО Черемушки, улица Каховка, дом 24

ЮЗАО Черемушки, улица Каховка, дом 26

ЮЗАО Черемушки, улица Намёткина, дом 21, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, Херсонская улица, дом 22, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Херсонская улица, дом 22, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, Херсонская улица, дом 24

ЮЗАО Черемушки, Херсонская улица, дом 26, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Херсонская улица, дом 26, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, Херсонская улица, дом 28

ЮЗАО Черемушки, Херсонская улица, дом 30, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Херсонская улица, дом 32, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Херсонская улица, дом 32, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, Херсонская улица, дом 34, корп. 1

ЮЗАО Черемушки, Херсонская улица, дом 36, корп. 2

ЮЗАО Черемушки, Херсонская улица, дом 36, корп. 3

ЮЗАО Черемушки, Херсонская улица, дом 36, корп. 4

ЮЗАО Черемушки, Херсонская улица, дом 36, корп. 5

ЮЗАО Черемушки, Херсонская улица, дом 38

ЮЗАО Зюзино, Азовская улица, дом 10

ЮЗАО Зюзино, Азовская улица, дом 12, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Азовская улица, дом 12, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Азовская улица, дом 14

ЮЗАО Зюзино, Азовская улица, дом 16

ЮЗАО Зюзино, Азовская улица, дом 29, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Азовская улица, дом 29, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Азовская улица, дом 33, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Азовская улица, дом 33, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Азовская улица, дом 35, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Азовская улица, дом 35, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Азовская улица, дом 37, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Азовская улица, дом 37, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Азовская улица, дом 8

ЮЗАО Зюзино, Балаклавский проспект, дом 34, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Балаклавский проспект, дом 34, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Балаклавский проспект, дом 34, корп. 3

ЮЗАО Зюзино, Балаклавский проспект, дом 34, корп. 4

ЮЗАО Зюзино, Балаклавский проспект, дом 34, корп. 5

ЮЗАО Зюзино, Балаклавский проспект, дом 34, корп. 6

ЮЗАО Зюзино, Балаклавский проспект, дом 36, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Балаклавский проспект, дом 36, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Балаклавский проспект, дом 36, корп. 3

ЮЗАО Зюзино, Балаклавский проспект, дом 36, корп. 4

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 26, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 26, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 28, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 28, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 34, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 35/2

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 37

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 39

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 41

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 44, корп. 1

ЮЗАО Зюзино Болотниковская улица, дом 44, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 44, корп. 3

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 44, корп. 4

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 45, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 45, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 45, корп. 3

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 46, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 46, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 46, корп. 3

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 48

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 50

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 51, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 51, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 54, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 54, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Болотниковская улица, дом 54, корп. 3

ЮЗАО Зюзино, Большая Юшуньская улица, дом 10

ЮЗАО Зюзино, Большая Юшуньская улица, дом 12

ЮЗАО Зюзино, Большая Юшуньская улица, дом 4

ЮЗАО Зюзино, Большая Юшуньская улица, дом 6

ЮЗАО Зюзино, Большая Юшуньская улица, дом 8

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 10, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 10, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 10, корп. 3

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 10, корп. 4

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 11, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 16

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 18

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 20

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 22

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 24

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 26

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 28

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 3, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 30

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 5

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 6, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 6, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 6, корп. 3

ЮЗАО Зюзино, Керченская улица, дом 7

ЮЗАО Зюзино, Малая Юшуньская улица, дом 10, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Малая Юшуньская улица, дом 12, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Малая Юшуньская улица, дом 12, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Малая Юшуньская улица, дом 6, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Малая Юшуньская улица, дом 6, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Малая Юшуньская улица, дом 8, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Малая Юшуньская улица, дом 8, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Нахимовский проспект, дом 15, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Нахимовский проспект, дом 15, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Нахимовский проспект, дом 17, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Нахимовский проспект, дом 17, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Одесская улица, дом 1/19

ЮЗАО Зюзино, Одесская улица, дом 17

ЮЗАО Зюзино, Одесская улица, дом 23, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Одесская улица, дом 23, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Одесская улица, дом 23, корп. 3

ЮЗАО Зюзино, Одесская улица, дом 23, корп. 4

ЮЗАО Зюзино, Одесская улица, дом 23, корп. 5

ЮЗАО Зюзино, Одесская улица, дом 25

ЮЗАО Зюзино, Одесская улица, дом 27/14

ЮЗАО Зюзино, Одесская улица, дом 3

ЮЗАО Зюзино, Одесская улица, дом 5

ЮЗАО Зюзино, Одесская улица, дом 7

ЮЗАО Зюзино, Перекопская улица, дом 11, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Перекопская улица, дом 11, корп. 3

ЮЗАО Зюзино, Перекопская улица, дом 14, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Перекопская улица, дом 16

ЮЗАО Зюзино, Перекопская улица, дом 18

ЮЗАО Зюзино, Перекопская улица, дом 2/4

ЮЗАО Зюзино, Перекопская улица, дом 4

ЮЗАО Зюзино, Перекопская улица, дом 6

ЮЗАО Зюзино, Перекопская улица, дом 8

ЮЗАО Зюзино, Севастопольский проспект, дом 53

ЮЗАО Зюзино, Севастопольский проспект, дом 57

ЮЗАО Зюзино, Севастопольский проспект, дом 59

ЮЗАО Зюзино, Севастопольский проспект, дом 63/20

ЮЗАО Зюзино, Севастопольский проспект, дом 65/15

ЮЗАО Зюзино, Севастопольский проспект, дом 67

ЮЗАО Зюзино, Севастопольский проспект, дом 69

ЮЗАО Зюзино, Севастопольский проспект, дом 71

ЮЗАО Зюзино, Севастопольский проспект, дом 73

ЮЗАО Зюзино, Севастопольский проспект, дом 77, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Севастопольский проспект, дом 77, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Севастопольский проспект, дом 77, корп. 3

ЮЗАО Зюзино, Севастопольский проспект, дом 77, корп. 4

ЮЗАО Зюзино, Севастопольский проспект, дом 79

ЮЗАО Зюзино, Севастопольский проспект, дом 81

ЮЗАО Зюзино, Сивашская улица, дом 13

ЮЗАО Зюзино, Сивашская улица, дом 15

ЮЗАО Зюзино, Сивашская улица, дом 17

ЮЗАО Зюзино, Сивашская улица, дом 19

ЮЗАО Зюзино, Сивашская улица, дом 21

ЮЗАО Зюзино, Симферопольский бульвар, дом 18, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Симферопольский бульвар, дом 18, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Симферопольский бульвар, дом 26/11

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 1

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 13, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 13, корп. 3

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 13, корп. 4

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 13, корп. 5-6

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 13, корп. 7

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 14, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 14, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 14, корп. 3

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 14, корп. 4

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 15, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 15, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 16, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 16, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 16, корп. 3

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 17/14

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 21, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 21, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 3, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 5, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 7, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 9, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 9, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, улица Каховка, дом 9, корп. 3

ЮЗАО Зюзино, Херсонская улица, дом 1

ЮЗАО Зюзино, Херсонская улица, дом 12, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Херсонская улица, дом 12, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Херсонская улица, дом 12, корп. 3

ЮЗАО Зюзино, Херсонская улица, дом 14

ЮЗАО Зюзино, Херсонская улица, дом 16

ЮЗАО Зюзино, Херсонская улица, дом 2

ЮЗАО Зюзино, Херсонская улица, дом 3

ЮЗАО Зюзино, Херсонская улица, дом 4

ЮЗАО Зюзино, Херсонская улица, дом 6

ЮЗАО Зюзино, Херсонская улица, дом 7, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Херсонская улица, дом 7, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Херсонская улица, дом 7, корп. 3

ЮЗАО Зюзино, Херсонская улица, дом 7, корп. 4

ЮЗАО Зюзино, Херсонская улица, дом 8

ЮЗАО Зюзино, Херсонская улица, дом 9, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Черноморский бульвар, дом 11, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Черноморский бульвар, дом 13, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Черноморский бульвар, дом 13, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Черноморский бульвар, дом 17, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Черноморский бульвар, дом 18

ЮЗАО Зюзино, Черноморский бульвар, дом 19, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Черноморский бульвар, дом 20

ЮЗАО Зюзино, Черноморский бульвар, дом 21, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Черноморский бульвар, дом 21, корп. 2

ЮЗАО Зюзино, Черноморский бульвар, дом 22, корп. 1

ЮЗАО Зюзино, Черноморский бульвар, дом 23, корп. 2 Список домов под снос в Москве до 2020 года (продолжение) Продолжение списка. Список домов под снос в Москве до 2020 в СВАО СВАО Северный, 9-я Северная линия, дом 1

СВАО Северный, 9-я Северная линия, дом 3

СВАО Южное Медведково, Полярная улица, дом 16, корп. 1

СВАО Южное Медведково, Полярная улица, дом 17, корп. 1

СВАО Южное Медведково, Полярная улица, дом 3, корп. 1

СВАО Южное Медведково, Полярная улица, дом 4, корп. 1

СВАО Отрадное, Берёзовая аллея, дом 10/1

СВАО Отрадное, Берёзовая аллея, дом 12

СВАО Отрадное, Берёзовая аллея, дом 14

СВАО Отрадное, Отрадный проезд, дом 10

СВАО Отрадное, Отрадный проезд, дом 2А

СВАО Отрадное, Отрадный проезд, дом 4

СВАО Отрадное, Отрадный проезд, дом 6

СВАО Отрадное, Отрадный проезд, дом 8

СВАО Ростокино, 1-й Сельскохозяйственный проезд, дом 5

СВАО Ростокино, Малахитовая улица, дом 1

СВАО Ростокино, Малахитовая улица, дом 13, корп. 2

СВАО Ростокино, Малахитовая улица, дом 13, корп. 3

СВАО Ростокино, Малахитовая улица, дом 5

СВАО Ростокино, Малахитовая улица, дом 9

СВАО Ростокино, проспект Мира, дом 131

СВАО Ростокино, проспект Мира, дом 135А

СВАО Ростокино, проспект Мира, дом 188А

СВАО Ростокино, Сельскохозяйственная улица, дом 14, корп. 2

СВАО Ростокино, Сельскохозяйственная улица, дом 18, корп. 2

СВАО Ростокино, Сельскохозяйственная улица, дом 28

СВАО Ростокино, Сельскохозяйственная улица, дом 7/1

СВАО Ростокино, улица Бажова, дом 5

СВАО Ростокино, улица Бажова, дом 7

СВАО Ростокино, улица Докукина, дом 11, стр. 1

СВАО Ростокино, улица Докукина, дом 11, стр. 2

СВАО Ростокино, улица Докукина, дом 3, корп. 2

СВАО Ростокино, улица Докукина, дом 7, корп. 1

СВАО Ростокино, улица Докукина, дом 9, корп. 1

СВАО Бутырский, проезд Добролюбова, дом 5

СВАО Бутырский, проезд Добролюбова, дом 5А

СВАО Бутырский, проезд Добролюбова, дом 7

СВАО Бутырский, улица Милашенкова, дом 11, корп. 1

СВАО Бутырский, улица Милашенкова, дом 11, корп. 2

СВАО Бутырский, улица Милашенкова, дом 13, корп. 1

СВАО Бутырский, улица Милашенкова, дом 13, корп. 2

СВАО Бутырский, улица Милашенкова, дом 13, корп. 3

СВАО Бутырский, улица Руставели, дом 10, корп. 2

СВАО Бутырский, улица Руставели, дом 10, корп. 3

СВАО Бутырский, улица Руставели, дом 3, корп. 2

СВАО Бутырский, улица Руставели, дом 3, корп. 3

СВАО Бутырский, улица Руставели, дом 3, корп. 6

СВАО Бутырский, улица Руставели, дом 4, корп. 2

СВАО Бутырский, улица Руставели, дом 6А, корп. 1

СВАО Бутырский, улица Руставели, дом 6А, корп. 2

СВАО Бутырский, улица Руставели, дом 6А, корп. 3

СВАО Бутырский, улица Яблочкова, дом 26, корп. 1

СВАО Бутырский, улица Яблочкова, дом 26, корп. 2

СВАО Бутырский, улица Яблочкова, дом 28, корп. 1

СВАО Бутырский, улица Яблочкова, дом 28, корп. 2

СВАО Алексеевский, 1-й Рижский переулок, дом 2, корп. 1

СВАО Алексеевский, 1-й Рижский переулок, дом 2, корп. 2

СВАО Алексеевский, 1-й Рижский переулок, дом 2, корп. 3

СВАО Алексеевский, 1-й Рижский переулок, дом 2, корп. 4

СВАО Алексеевский, Маломосковская улица, дом 15А

СВАО Алексеевский, Новоалексеевская улица, дом 18, корп. 4

СВАО Алексеевский, Ракетный бульвар, дом 10

СВАО Алексеевский, Ракетный бульвар, дом 12

СВАО Алексеевский, Ракетный бульвар, дом 8

СВАО Алексеевский, улица Кибальчича, дом 11, корп. 1

СВАО Алексеевский, улица Кибальчича, дом 11, корп. 2

СВАО Алексеевский, улица Кибальчича, дом 11, корп. 3

СВАО Алексеевский, улица Кибальчича, дом 12, корп. 1

СВАО Алексеевский, улица Кибальчича, дом 13

СВАО Алексеевский, улица Кибальчича, дом 15

СВАО Алексеевский, улица Кибальчича, дом 8

СВАО Алексеевский, улица Константинова, дом 11

СВАО Алексеевский, улица Константинова, дом 7

СВАО Алексеевский, улица Константинова, дом 9

СВАО Алексеевский, Ярославская улица, дом 17

СВАО Алексеевский, Ярославская улица, дом 2

СВАО Алексеевский, Ярославская ужшкммт улица, дом 3

СВАО Алексеевский, Ярославская улица, дом 5

СВАО Алексеевский, Ярославская улица, дом 7

СВАО Марьина роща, 1-й проезд Марьиной Рощи, дом 11

СВАО Марьина роща, 1-й проезд Марьиной Рощи, дом 3

СВАО Марьина роща, 1-й проезд Марьиной Рощи, дом 7/9

СВАО Марьина роща, 2-й проезд Марьиной Рощи, дом 11/15

СВАО Марьина роща, 2-й проезд Марьиной Рощи, дом 17

СВАО Марьина роща, 2-я улица Марьиной Рощи, дом 14Б

СВАО Марьина роща, 2-я улица Марьиной Рощи, дом 14В

СВАО Марьина роща, 3-й проезд Марьиной Рощи, дом 3/9

СВАО Марьина роща, 3-я улица Марьиной Рощи, дом 22/28

СВАО Марьина роща, 3-я улица Марьиной Рощи, дом 4, корп. 1

СВАО Марьина роща, 3-я улица Марьиной Рощи, дом 4, корп. 2

СВАО Марьина роща, 4-й проезд Марьиной Рощи, дом 3/5

СВАО Марьина роща, 4-я улица Марьиной Рощи, дом 23/25

СВАО Марьина роща, 4-я улица Марьиной Рощи, дом 4А

СВАО Марьина роща, 4-я улица Марьиной Рощи, дом 8

СВАО Марьина роща, 4-я улица Марьиной Рощи, дом 8А

СВАО Марьина роща, 5-й проезд Марьиной Рощи, дом 3/7

СВАО Марьина роща, Анненская улица, дом 1

СВАО Марьина роща, Анненская улица, дом 2

СВАО Марьина роща, Анненская улица, дом 4

СВАО Марьина роща, Анненская улица, дом 5

СВАО Марьина роща, Анненская улица, дом 7, корп. 1

СВАО Марьина роща, Анненская улица, дом 7, корп. 2

СВАО Марьина роща, Анненская улица, дом 9

СВАО Марьина роща, Октябрьская улица, дом 60, корп. 1

СВАО Марьина роща, Октябрьская улица, дом 60, корп. 2

СВАО Марьина роща, Октябрьская улица, дом 62

СВАО Марьина роща, Октябрьская улица, дом 64

СВАО Марьина роща, Октябрьская улица, дом 66

СВАО Марьина роща, Октябрьская улица, дом 68

СВАО Марьина роща, Старомарьинское шоссе, дом 3

СВАО Марьина роща, Старомарьинское шоссе, дом 6

СВАО Марьина роща, улица Сущёвский Вал, дом 63

СВАО Марьина роща, улица Сущёвский Вал, дом 67

СВАО Марьина роща, Шереметьевская улица, дом 11, корп. 2

СВАО Марьина роща, Шереметьевская улица, дом 13, корп. 2

СВАО Марьина роща, Шереметьевская улица, дом 15, корп. 2

СВАО Марьина роща, Шереметьевская улица, дом 17, корп. 1

СВАО Марьина роща, Шереметьевская улица, дом 17, корп. 2

СВАО Марьина роща, Шереметьевская улица, дом 7, корп. 2

СВАО Марьина роща, Шереметьевская улица, дом 9, корп. 1

СВАО Марьина роща, Шереметьевская улица, дом 9, корп. 2

СВАО Марфино, Ботаническая улица, дом 10

СВАО Марфино, Ботаническая улица, дом 14А

СВАО Марфино, Ботаническая улица, дом 14Б

СВАО Марфино, Ботаническая улица, дом 15

СВАО Марфино, Ботаническая улица, дом 16

СВАО Марфино, Ботаническая улица, дом 16А

СВАО Марфино, Ботаническая улица, дом 17

СВАО Марфино, Ботаническая улица, дом 19

СВАО Марфино, Ботаническая улица, дом 23

СВАО Марфино, Ботаническая улица, дом 3

СВАО Марфино, Ботаническая улица, дом 37/2, корп. 1

СВАО Марфино, Ботаническая улица, дом 37А

СВАО Марфино, Ботаническая улица, дом 37Б

СВАО Марфино, Ботаническая улица, дом 39

СВАО Марфино, Ботаническая улица, дом 5

СВАО Марфино, Ботаническая улица, дом 7

СВАО Марфино, Ботаническая улица, дом 8

СВАО Марфино, Ботаническая улица, дом 9

СВАО Марфино, Гостиничная улица, дом 10А

СВАО Марфино, улица Академика Комарова, дом 11А

СВАО Марфино, улица Академика Комарова, дом 11Б

СВАО Марфино, улица Академика Комарова, дом 11В

СВАО Марфино, улица Академика Комарова, дом 13А

СВАО Марфино, улица Академика Комарова, дом 5Б

СВАО Марфино, улица Академика Комарова, дом 7А

СВАО Марфино, улица Академика Комарова, дом 7Б

СВАО Марфино, улица Академика Комарова, дом 7В

СВАО Марфино, улица Академика Комарова, дом 9А

СВАО Марфино, улица Академика Королёва, дом 16

СВАО Марфино, улица Академика Королёва, дом 20

СВАО Марфино, улица Академика Королёва, дом 22

СВАО Марфино, улица Академика Королёва, дом 26

СВАО Марфино, улица Академика Королёва, дом 28, корп. 2

СВАО Марфино, улица Академика Королёва, дом 28, корп. 3

СВАО Марфино, улица Академика Королёва, дом 30

СВАО Марфино, улица Кашёнкин Луг, дом 1

СВАО Марфино, улица Кашёнкин Луг, дом 11

СВАО Марфино, улица Кашёнкин Луг, дом 2, корп. 1

СВАО Марфино, улица Кашёнкин Луг, дом 3

СВАО Марфино, улица Кашёнкин Луг, дом 5

СВАО Марфино, улица Кашёнкин Луг, дом 9

СВАО Марфино, улица Комдива Орлова, дом 4

СВАО Марфино, улица Комдива Орлова, дом 8

СВАО Свиблово, 1-й Ботанический проезд, дом 1

СВАО Свиблово, 1-й Ботанический проезд, дом 3

СВАО Свиблово, 1-й Ботанический проезд, дом 3А

СВАО Свиблово, 2-й Ботанический проезд, дом 6

СВАО Свиблово, Вересковая улица, дом 12, корп. 1

СВАО Свиблово, Вересковая улица, дом 12, корп. 2

СВАО Свиблово, Вересковая улица, дом 14

СВАО Свиблово, Вересковая улица, дом 18

СВАО Свиблово, Вересковая улица, дом 4

СВАО Свиблово, Вересковая улица, дом 7

СВАО Свиблово, Ивовая улица, дом 4

СВАО Свиблово, Ивовая улица, дом 5

СВАО Свиблово, Ивовая улица, дом 9

СВАО Свиблово, Кольская улица, дом 9

СВАО Свиблово, Лазоревый проезд, дом 12

СВАО Свиблово, Лазоревый проезд, дом 13

СВАО Свиблово, проезд Нансена, дом 10, корп. 1

СВАО Свиблово, проезд Нансена, дом 10, корп. 2

СВАО Свиблово, проезд Нансена, дом 10, корп. 3

СВАО Свиблово, проезд Нансена, дом 12, корп. 1

СВАО Свиблово, проезд Нансена, дом 12, корп. 2

СВАО Свиблово, Снежная улица, дом 11

СВАО Свиблово, Снежная улица, дом 17, корп. 1

СВАО Свиблово, Снежная улица, дом 3А

СВАО Свиблово, Снежная улица, дом 7

СВАО Свиблово, Снежная улица, дом 9

СВАО Свиблово, Тенистый проезд, дом 10, корп. 1

СВАО Свиблово, Тенистый проезд, дом 6

СВАО Свиблово, улица Амундсена, дом 10

СВАО Свиблово, улица Амундсена, дом 11

СВАО Свиблово, улица Амундсена, дом 11, корп. 1

СВАО Свиблово, улица Амундсена, дом 11, корп. 2

СВАО Свиблово, улица Амундсена, дом 13, корп. 1

СВАО Свиблово, улица Амундсена, дом 13, корп. 2

СВАО Свиблово, улица Амундсена, дом 14

СВАО Свиблово, улица Амундсена, дом 15, корп. 3

СВАО Свиблово, улица Амундсена, дом 17, корп. 1

СВАО Свиблово, улица Амундсена, дом 19

СВАО Свиблово, улица Седова, дом 15, корп. 1

СВАО Свиблово, улица Седова, дом 5, корп. 2

СВАО Свиблово, улица Седова, дом 7, корп. 2

СВАО Свиблово, улица Седова, дом 9, корп. 1

СВАО Свиблово, улица Седова, дом 9, корп. 2

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 10, корп. 1

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 10, корп. 2

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 11

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 14, корп. 1

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 14, корп. 2

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 18, корп. 1

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 18, корп. 2

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 2

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 20, корп. 1

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 20, корп. 2

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 26, корп. 2

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 28

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 32

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 34, корп. 1

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 34, корп. 2

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 36/48

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 4

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 6

СВАО Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 8

СВАО Алтуфьевский, проезд Черского, дом 11

СВАО Алтуфьевский, Путевой проезд, дом 10

СВАО Алтуфьевский, Путевой проезд, дом 12

СВАО Алтуфьевский, Путевой проезд, дом 14

СВАО Алтуфьевский, Путевой проезд, дом 16

СВАО Алтуфьевский, Путевой проезд, дом 18

СВАО Алтуфьевский, Путевой проезд, дом 2

СВАО Алтуфьевский, Путевой проезд, дом 22

СВАО Алтуфьевский, Путевой проезд, дом 30

СВАО Алтуфьевский, Путевой проезд, дом 34

СВАО Алтуфьевский, Путевой проезд, дом 4

СВАО Алтуфьевский, Путевой проезд, дом 40, корп. 1

СВАО Алтуфьевский, Путевой проезд, дом 40, корп. 2

СВАО Алтуфьевский, Путевой проезд, дом 50

СВАО Алтуфьевский, Путевой проезд, дом 6

СВАО Алтуфьевский, Путевой проезд, дом 8

СВАО Алтуфьевский, Стандартная улица, дом 1

СВАО Алтуфьевский, Стандартная улица, дом 15, корп. 1

СВАО Алтуфьевский, Стандартная улица, дом 15, корп. 2

СВАО Алтуфьевский, Стандартная улица, дом 17, корп. 1

СВАО Алтуфьевский, Стандартная улица, дом 19, корп. 1

СВАО Алтуфьевский, Стандартная улица, дом 19, корп. 2

СВАО Алтуфьевский, Стандартная улица, дом 3

СВАО Алтуфьевский, Стандартная улица, дом 5

СВАО Алтуфьевский, Стандартная улица, дом 7

СВАО Алтуфьевский, Стандартная улица, дом 9, корп. 1

СВАО Алтуфьевский, Стандартная улица, дом 9, корп. 2

СВАО Останкинский, 2-я Новоостанкинская улица, дом 17

СВАО Останкинский, 2-я Новоостанкинская улица, дом 23

СВАО Останкинский, 3-я Новоостанкинская улица, дом 15

СВАО Останкинский, 3-я Новоостанкинская улица, дом 19

СВАО Останкинский, 3-я Новоостанкинская улица, дом 21

СВАО Останкинский, 3-я Новоостанкинская улица, дом 23

СВАО Останкинский, Большая Марьинская улица, дом 10

СВАО Останкинский, Большая Марьинская улица, дом 23

СВАО Останкинский, Большая Марьинская улица, дом 8

СВАО Останкинский, Звёздный бульвар, дом 12, корп. 2

СВАО Останкинский, Звёздный бульвар, дом 14

СВАО Останкинский, Звёздный бульвар, дом 20

СВАО Останкинский, Звёздный бульвар, дом 22, корп. 2

СВАО Останкинский, Звёздный бульвар, дом 26, корп. 2

СВАО Останкинский, Звёздный бульвар, дом 28

СВАО Останкинский, Звёздный бульвар, дом 30, корп. 2

СВАО Останкинский, Звёздный бульвар, дом 34, корп. 2

СВАО Останкинский, Звёздный бульвар, дом 36

СВАО Останкинский, Звёздный бульвар, дом 38, корп. 2

СВАО Останкинский, Звёздный бульвар, дом 42, корп. 2

СВАО Останкинский, Звёздный бульвар, дом 6

СВАО Останкинский, Звёздный бульвар, дом 8, корп. 2

СВАО Останкинский, Калибровская улица, дом 20А

СВАО Останкинский, Калибровская улица, дом 22А

СВАО Останкинский, Калибровская улица, дом 22Б

СВАО Останкинский, Калибровская улица, дом 24А

СВАО Останкинский, Мурманский проезд, дом 16

СВАО Останкинский, Мурманский проезд, дом 18

СВАО Останкинский, Мурманский проезд, дом 20

СВАО Останкинский, Мурманский проезд, дом 22

СВАО Останкинский, улица Академика Королёва, дом 7, корп. 2

СВАО Останкинский, улица Академика Королёва, дом 7, корп. 3

СВАО Останкинский, улица Академика Королёва, дом 7, корп. 4

СВАО Останкинский, улица Академика Королёва, дом 9, корп. 3

СВАО Останкинский, улица Академика Королёва, дом 9, корп. 4

СВАО Останкинский, улица Бочкова, дом 7

СВАО Останкинский, улица Годовикова, дом 12, корп. 1

СВАО Останкинский, улица Годовикова, дом 12, корп. 2

СВАО Останкинский, улица Годовикова, дом 16

СВАО Останкинский, улица Годовикова, дом 5

СВАО Останкинский, улица Годовикова, дом 7

СВАО Останкинский, улица Кондратюка, дом 10

СВАО Останкинский, улица Кондратюка, дом 12

СВАО Останкинский, улица Кондратюка, дом 14

СВАО Останкинский, улица Кондратюка, дом 4

СВАО Останкинский, улица Кондратюка, дом 6

СВАО Останкинский, улица Кондратюка, дом 8

СВАО Останкинский, улица Цандера, дом 10

СВАО Останкинский, улица Цандера, дом 11

СВАО Останкинский, улица Цандера, дом 12

СВАО Останкинский, улица Цандера, дом 4, корп. 1

СВАО Ярославский, Лосевская улица, дом 12

СВАО Ярославский, Лосевская улица, дом 14

СВАО Ярославский, Лосевская улица, дом 20

СВАО Ярославский, Лосевская улица, дом 22

СВАО Ярославский, Лосевская улица, дом 3

СВАО Ярославский, Палехская улица, дом 122, корп. 1

СВАО Ярославский, Палехская улица, дом 122, корп. 2

СВАО Ярославский, Палехская улица, дом 124, корп. 1

СВАО Ярославский, Палехская улица, дом 124, корп. 2

СВАО Ярославский, Палехская улица, дом 128, корп. 2

СВАО Ярославский, Палехская улица, дом 143

СВАО Ярославский, Палехская улица, дом 147

СВАО Ярославский, улица Вешних Вод, дом 2, корп. 3

СВАО Ярославский, улица Вешних Вод, дом 2, корп. 4

СВАО Ярославский, улица Дудинка, дом 1

СВАО Ярославский, улица Егора Абакумова, дом 10, корп. 1

СВАО Ярославский, улица Егора Абакумова, дом 10, корп. 2

СВАО Ярославский, улица Егора Абакумова, дом 11

СВАО Ярославский, улица Егора Абакумова, дом 12

СВАО Ярославский, улица Егора Абакумова, дом 2

СВАО Ярославский, улица Егора Абакумова, дом 3

СВАО Ярославский, улица Егора Абакумова, дом 4

СВАО Ярославский, улица Егора Абакумова, дом 5

СВАО Ярославский, улица Егора Абакумова, дом 6

СВАО Ярославский, улица Егора Абакумова, дом 7

СВАО Ярославский, улица Егора Абакумова, дом 8

СВАО Ярославский, улица Егора Абакумова, дом 9

СВАО Ярославский, улица Проходчиков, дом 3

СВАО Ярославский, улица Проходчиков, дом 7, корп. 1

СВАО Ярославский, улица Проходчиков, дом 7, корп. 3

СВАО Ярославский, Федоскинская улица, дом 2

СВАО Ярославский, Хибинский проезд, дом 26

СВАО Ярославский, Хибинский проезд, дом 28

СВАО Ярославский, Хибинский проезд, дом 32

СВАО Ярославский, Холмогорская улица, дом 1

СВАО Ярославский, Холмогорская улица, дом 3

СВАО Ярославский, Югорский проезд, дом 16/13

СВАО Ярославский, Югорский проезд, дом 18/14

СВАО Ярославский, Югорский проезд, дом 22, корп. 2

СВАО Ярославский, Ярославское шоссе, дом 107

СВАО Ярославский, Ярославское шоссе, дом 107А

СВАО Ярославский, Ярославское шоссе, дом 121

СВАО Ярославский, Ярославское шоссе, дом 121Б

СВАО Ярославский, Ярославское шоссе, дом 121В

СВАО Ярославский, Ярославское шоссе, дом 123

СВАО Ярославский, Ярославское шоссе, дом 123А

СВАО Ярославский, Ярославское шоссе, дом 126

СВАО Ярославский, Ярославское шоссе, дом 128

СВАО Ярославский, Ярославское шоссе, дом 130, корп. 1

СВАО Ярославский, Ярославское шоссе, дом 130, корп. 2

СВАО Ярославский, Ярославское шоссе, дом 132

СВАО Ярославский, Ярославское шоссе, дом 134

СВАО Ярославский, Ярославское шоссе, дом 138

СВАО Ярославский, Ярославское шоссе, дом 140

СВАО Лосиноостровский, 1-я Напрудная улица, дом 34

СВАО Лосиноостровский, Анадырский проезд, дом 19/2

СВАО Лосиноостровский, Анадырский проезд, дом 21

СВАО Лосиноостровский, Анадырский проезд, дом 25, корп. 1

СВАО Лосиноостровский, Анадырский проезд, дом 25, корп. 2

СВАО Лосиноостровский, Анадырский проезд, дом 27

СВАО Лосиноостровский, Анадырский проезд, дом 29

СВАО Лосиноостровский, Анадырский проезд, дом 35

СВАО Лосиноостровский, Анадырский проезд, дом 37

СВАО Лосиноостровский, Анадырский проезд, дом 39, корп. 1

СВАО Лосиноостровский, Анадырский проезд, дом 39, корп. 2

СВАО Лосиноостровский, Анадырский проезд, дом 41

СВАО Лосиноостровский, Анадырский проезд, дом 43

СВАО Лосиноостровский, Изумрудная улица, дом 12

СВАО Лосиноостровский, Изумрудная улица, дом 16/11

СВАО Лосиноостровский, Изумрудная улица, дом 2/12

СВАО Лосиноостровский, Изумрудная улица, дом 22

СВАО Лосиноостровский, Изумрудная улица, дом 26

СВАО Лосиноостровский, Изумрудная улица, дом 28, корп. 1

СВАО Лосиноостровский, Изумрудная улица, дом 28, корп. 2

СВАО Лосиноостровский, Изумрудная улица, дом 38

СВАО Лосиноостровский, Изумрудная улица, дом 44

СВАО Лосиноостровский, Изумрудная улица, дом 48, корп. 1

СВАО Лосиноостровский, Изумрудная улица, дом 48, корп. 2

СВАО Лосиноостровский, Изумрудная улица, дом 6

СВАО Лосиноостровский, Изумрудная улица, дом 63/1

СВАО Лосиноостровский, Магаданская улица, дом 10

СВАО Лосиноостровский, Магаданская улица, дом 12

СВАО Лосиноостровский, Магаданская улица, дом 6

СВАО Лосиноостровский, Магаданская улица, дом 8

СВАО Лосиноостровский, Минусинская улица, дом 10

СВАО Лосиноостровский, Минусинская улица, дом 12

СВАО Лосиноостровский, Минусинская улица, дом 14

СВАО Лосиноостровский, Минусинская улица, дом 9

СВАО Лосиноостровский, Осташковская улица, дом 10

СВАО Лосиноостровский, Осташковская улица, дом 12

СВАО Лосиноостровский, Осташковская улица, дом 8

СВАО Лосиноостровский, Стартовая улица, дом 5, корп. 2

СВАО Лосиноостровский, Таймырская улица, дом 8, корп. 1

СВАО Лосиноостровский, Таймырская улица, дом 8, корп. 2

СВАО Лосиноостровский, Тайнинская улица, дом 11

СВАО Лосиноостровский, Тайнинская улица, дом 13

СВАО Лосиноостровский, Тайнинская улица, дом 3

СВАО Лосиноостровский, Тайнинская улица, дом 5

СВАО Лосиноостровский, улица Коминтерна, дом 21/2

СВАО Лосиноостровский, улица Коминтерна, дом 26

СВАО Лосиноостровский, улица Коминтерна, дом 28

СВАО Лосиноостровский, улица Коминтерна, дом 30

СВАО Лосиноостровский, улица Коминтерна, дом 32/5

СВАО Лосиноостровский, улица Коминтерна, дом 36

СВАО Лосиноостровский, улица Коминтерна, дом 40

СВАО Лосиноостровский, улица Коминтерна, дом 42

СВАО Лосиноостровский, улица Коминтерна, дом 46

СВАО Лосиноостровский, улица Коминтерна, дом 54, корп. 1

СВАО Лосиноостровский, улица Лётчика Бабушкина, дом 36

СВАО Лосиноостровский, улица Лётчика Бабушкина, дом 38, корп. 1

СВАО Лосиноостровский, улица Менжинского, дом 10

СВАО Лосиноостровский, Шушенская улица, дом 12

СВАО Лосиноостровский, Шушенская улица, дом 3, корп. 2

СВАО Лосиноостровский, Шушенская улица, дом 7

СВАО Лосиноостровский, Шушенская улица, дом 9

СВАО Лосиноостровский, Янтарный проезд, дом 1/8

СВАО Лосиноостровский, Янтарный проезд, дом 15

СВАО Лосиноостровский, Янтарный проезд, дом 19

СВАО Лосиноостровский, Янтарный проезд, дом 21

СВАО Лосиноостровский, Янтарный проезд, дом 25, корп. 1

СВАО Лосиноостровский, Янтарный проезд, дом 25, корп. 2

СВАО Лосиноостровский, Янтарный проезд, дом 27

СВАО Лосиноостровский, Янтарный проезд, дом 29

СВАО Лосиноостровский, Янтарный проезд, дом 31

СВАО Лосиноостровский, Янтарный проезд, дом 33

СВАО Лосиноостровский, Янтарный проезд, дом 35/7

СВАО Лосиноостровский, Янтарный проезд, дом 5

СВАО Бабушкинский, Анадырский проезд, дом 1

СВАО Бабушкинский, Анадырский проезд, дом 11

СВАО Бабушкинский, Анадырский проезд, дом 3

СВАО Бабушкинский, Анадырский проезд, дом 5, корп. 1

СВАО Бабушкинский, Анадырский проезд, дом 5, корп. 2

СВАО Бабушкинский, Анадырский проезд, дом 7

СВАО Бабушкинский, Анадырский проезд, дом 7, корп. 2

СВАО Бабушкинский, Анадырский проезд, дом 9

СВАО Бабушкинский, Верхоянская улица, дом 11

СВАО Бабушкинский, Енисейская улица, дом 13, корп. 1

СВАО Бабушкинский, Енисейская улица, дом 13, корп. 2

СВАО Бабушкинский, Енисейская улица, дом 15

СВАО Бабушкинский, Енисейская улица, дом 16/21

СВАО Бабушкинский, Енисейская улица, дом 18/20

СВАО Бабушкинский, Енисейская улица, дом 20

СВАО Бабушкинский, Енисейская улица, дом 3, корп. 1

СВАО Бабушкинский, Енисейская улица, дом 3, корп. 2

СВАО Бабушкинский, Ленская улица, дом 10, корп. 2

СВАО Бабушкинский, Ленская улица, дом 10, корп. 3

СВАО Бабушкинский, Ленская улица, дом 12

СВАО Бабушкинский, Ленская улица, дом 14

СВАО Бабушкинский, Ленская улица, дом 17

СВАО Бабушкинский, Ленская улица, дом 18

СВАО Бабушкинский, Ленская улица, дом 19

СВАО Бабушкинский, Ленская улица, дом 21

СВАО Бабушкинский, Ленская улица, дом 9

СВАО Бабушкинский, Осташковская улица, дом 17

СВАО Бабушкинский, Осташковская улица, дом 19

СВАО Бабушкинский, Осташковская улица, дом 5

СВАО Бабушкинский, Осташковская улица, дом 7, корп. 2

СВАО Бабушкинский, Осташковская улица, дом 7, корп. 3

СВАО Бабушкинский, Осташковская улица, дом 9, корп. 1

СВАО Бабушкинский, Осташковская улица, дом 9, корп. 2

СВАО Бабушкинский, Осташковская улица, дом 9, корп. 3

СВАО Бабушкинский, Осташковская улица, дом 9, корп. 4

СВАО Бабушкинский, Радужная улица, дом 10

СВАО Бабушкинский, Радужная улица, дом 12, корп. 1

СВАО Бабушкинский, Радужная улица, дом 12, корп. 2

СВАО Бабушкинский, Радужная улица, дом 14, корп. 1

СВАО Бабушкинский, Радужная улица, дом 14, корп. 2

СВАО Бабушкинский, Радужная улица, дом 4, корп. 1

СВАО Бабушкинский, Радужная улица, дом 4, корп. 2

СВАО Бабушкинский, Радужная улица, дом 6

СВАО Бабушкинский, Радужная улица, дом 8

СВАО Бабушкинский, улица Искры, дом 11

СВАО Бабушкинский, улица Искры, дом 13, корп. 2

СВАО Бабушкинский, улица Искры, дом 13, корп. 3

СВАО Бабушкинский, улица Искры, дом 3

СВАО Бабушкинский, улица Искры, дом 7

СВАО Бабушкинский, улица Коминтерна, дом 14

СВАО Бабушкинский, улица Коминтерна, дом 2, корп. 1

СВАО Бабушкинский, улица Коминтерна, дом 2, корп. 2

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 17

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 19/1

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 2

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 23

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 25/16

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 27

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 3

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 33, корп. 2

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 33, корп. 3

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 33, корп. 4

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 33, корп. 5

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 35, корп. 1

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 35, корп. 2

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 39, корп. 1

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 4

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 41, корп. 1

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 43

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 45, корп. 1

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 45, корп. 2

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 5

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 7

СВАО Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, дом 8

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 11, корп. 1

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 11, корп. 2

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 13, корп. 1

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 13, корп. 2

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 15, корп. 1

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 15, корп. 2

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 17, корп. 1

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 17, корп. 2

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 19, корп. 1

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 19, корп. 2

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 20, корп. 1

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 24, корп. 1

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 24, корп. 2

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 26, корп. 1

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 26, корп. 2

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 28, корп. 1

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 28, корп. 2

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 7

СВАО Бабушкинский, улица Менжинского, дом 9 Список домов под снос в Москве до 2020 в ЗАО ЗАО Раменки, улица Лобачевского, дом 106

ЗАО Внуково, 1-я Рейсовая улица, дом 1/21

ЗАО Внуково, 2-я Рейсовая улица, дом 8/29

ЗАО Внуково, Большая Внуковская улица, дом 23

ЗАО Внуково, Большая Внуковская улица, дом 25

ЗАО Внуково, Большая Внуковская улица, дом 27

ЗАО Внуково, посёлок Толстопальцево, улица Осипенко, дом 8, стр. 3

ЗАО Ново-Переделкино, 1-я улица Лукино, дом 9

ЗАО Ново-Переделкино, 6-я улица Лазенки, дом 28

ЗАО Ново-Переделкино, 6-я улица Лазенки, дом 3

ЗАО Ново-Переделкино, 6-я улица Лазенки, дом 5

ЗАО Ново-Переделкино, 6-я улица Лазенки, дом 7

ЗАО Ново-Переделкино, 7-я улица Лазенки, дом 10

ЗАО Ново-Переделкино, 7-я улица Лазенки, дом 2

ЗАО Ново-Переделкино, 7-я улица Лазенки, дом 4

ЗАО Ново-Переделкино, 7-я улица Лазенки, дом 6

ЗАО Ново-Переделкино, 7-я улица Лазенки, дом 8

ЗАО Филевский парк, 3-я Филёвская улица, дом 10

ЗАО Филевский парк, 3-я Филёвская улица, дом 4

ЗАО Филевский парк, 3-я Филёвская улица, дом 6, корп. 1

ЗАО Филевский парк, 3-я Филёвская улица, дом 7, корп. 1

ЗАО Филевский парк, 3-я Филёвская улица, дом 7, корп. 2

ЗАО Филевский парк, 3-я Филёвская улица, дом 8, корп. 1

ЗАО Филевский парк, Береговой проезд, дом 7, корп. 1

ЗАО Филевский парк, Береговой проезд, дом 9, корп. 1

ЗАО Филевский парк, Большая Филёвская улица, дом 10

ЗАО Филевский парк, Большая Филёвская улица, дом 12

ЗАО Филевский парк, Большая Филёвская улица, дом 14, корп. 1

ЗАО Филевский парк, Большая Филёвская улица, дом 8, корп. 1

ЗАО Филевский парк, Большая Филёвская улица, дом 8, корп. 2

ЗАО Филевский парк, Заречная улица, дом 5, корп. 1

ЗАО Филевский парк, Заречная улица, дом 5, корп. 2

ЗАО Филевский парк, Кастанаевская улица, дом 3

ЗАО Филевский парк, Новозаводская улица, дом 13

ЗАО Филевский парк, Новозаводская улица, дом 15, корп. 1

ЗАО Филевский парк, Новозаводская улица, дом 15, корп. 2

ЗАО Филевский парк, Новозаводская улица, дом 17, корп. 1

ЗАО Филевский парк, Новозаводская улица, дом 8/8, корп. 5

ЗАО Филевский парк, Новозаводская улица, дом 8/8, корп. 6

ЗАО Филевский парк, Сеславинская улица, дом 38

ЗАО Филевский парк, улица Алябьева, дом 1

ЗАО Филевский парк, улица Барклая, дом 7/1, корп. 2

ЗАО Филевский парк, улица Василисы Кожиной, дом 16, корп. 1

ЗАО Филевский парк, улица Василисы Кожиной, дом 16, корп. 2

ЗАО Филевский парк, улица Василисы Кожиной, дом 8, корп. 1

ЗАО Солнцево, Боровский проезд, дом 1

ЗАО Солнцево, Боровский проезд, дом 10

ЗАО Солнцево, Боровский проезд, дом 11

ЗАО Солнцево, Боровский проезд, дом 12

ЗАО Солнцево, Боровский проезд, дом 14

ЗАО Солнцево, Боровский проезд, дом 16

ЗАО Солнцево, Боровский проезд, дом 18

ЗАО Солнцево, Боровский проезд, дом 20

ЗАО Солнцево, Боровский проезд, дом 22

ЗАО Солнцево, Боровский проезд, дом 3

ЗАО Солнцево, Боровский проезд, дом 4

ЗАО Солнцево, Боровский проезд, дом 5

ЗАО Солнцево, Боровский проезд, дом 6

ЗАО Солнцево, Боровский проезд, дом 7

ЗАО Солнцево, Боровский проезд, дом 8

ЗАО Солнцево, Боровский проезд, дом 9

ЗАО Солнцево, Наро-Фоминская улица, дом 10

ЗАО Солнцево, Наро-Фоминская улица, дом 11

ЗАО Солнцево, Наро-Фоминская улица, дом 13

ЗАО Солнцево, Наро-Фоминская улица, дом 3

ЗАО Солнцево, Наро-Фоминская улица, дом 5

ЗАО Солнцево, Наро-Фоминская улица, дом 7

ЗАО Солнцево, Наро-Фоминская улица, дом 9

ЗАО Солнцево, Попутная улица, дом 1

ЗАО Солнцево, Попутная улица, дом 2

ЗАО Солнцево, Попутная улица, дом 3, корп. 1

ЗАО Солнцево, Попутная улица, дом 4

ЗАО Солнцево, Родниковая улица, дом 10

ЗАО Солнцево, Родниковая улица, дом 12

ЗАО Солнцево, Родниковая улица, дом 4

ЗАО Солнцево, Родниковая улица, дом 4, корп. 1

ЗАО Солнцево, Родниковая улица, дом 4, корп. 2

ЗАО Солнцево, Родниковая улица, дом 4, корп. 3

ЗАО Солнцево, Родниковая улица, дом 6

ЗАО Солнцево, Родниковая улица, дом 8

ЗАО Проспект Вернадского, проспект Вернадского, дом 20

ЗАО Проспект Вернадского, проспект Вернадского, дом 22

ЗАО Проспект Вернадского, проспект Вернадского, дом 24

ЗАО Проспект Вернадского, проспект Вернадского, дом 26

ЗАО Проспект Вернадского, проспект Вернадского, дом 45

ЗАО Проспект Вернадского, проспект Вернадского, дом 47

ЗАО Проспект Вернадского, проспект Вернадского, дом 49

ЗАО Проспект Вернадского, проспект Вернадского, дом 75

ЗАО Проспект Вернадского, проспект Вернадского, дом 77

ЗАО Проспект Вернадского, проспект Вернадского, дом 79

ЗАО Проспект Вернадского, проспект Вернадского, дом 81

ЗАО Проспект Вернадского, проспект Вернадского, дом 83

ЗАО Проспект Вернадского, проспект Вернадского, дом 85

ЗАО Проспект Вернадского, улица Коштоянца, дом 11

ЗАО Проспект Вернадского, улица Коштоянца, дом 13

ЗАО Проспект Вернадского, улица Коштоянца, дом 17

ЗАО Проспект Вернадского, улица Коштоянца, дом 21

ЗАО Проспект Вернадского, улица Коштоянца, дом 23

ЗАО Проспект Вернадского, улица Коштоянца, дом 25

ЗАО Проспект Вернадского, улица Коштоянца, дом 29

ЗАО Проспект Вернадского, улица Коштоянца, дом 3

ЗАО Проспект Вернадского, улица Коштоянца, дом 31

ЗАО Проспект Вернадского, улица Коштоянца, дом 35

ЗАО Проспект Вернадского, улица Коштоянца, дом 39

ЗАО Проспект Вернадского, улица Коштоянца, дом 41

ЗАО Проспект Вернадского, улица Коштоянца, дом 5

ЗАО Проспект Вернадского, улица Коштоянца, дом 7

ЗАО Проспект Вернадского, улица Лобачевского, дом 24

ЗАО Проспект Вернадского, улица Лобачевского, дом 26

ЗАО Проспект Вернадского, улица Лобачевского, дом 28

ЗАО Проспект Вернадского, улица Лобачевского, дом 32

ЗАО Проспект Вернадского , лица Лобачевского, дом 34

ЗАО Проспект Вернадского, улица Лобачевского, дом 36

ЗАО Проспект Вернадского, улица Лобачевского, дом 60

ЗАО Проспект Вернадского, улица Лобачевского, дом 62

ЗАО Проспект Вернадского, улица Лобачевского, дом 64

ЗАО Проспект Вернадского, улица Лобачевского, дом 68

ЗАО Проспект Вернадского, улица Лобачевского, дом 70

ЗАО Проспект Вернадского, улица Лобачевского, дом 78

ЗАО Проспект Вернадского, улица Лобачевского, дом 80

ЗАО Проспект Вернадского, улица Лобачевского, дом 82

ЗАО Проспект Вернадского, улица Лобачевского, дом 86

ЗАО Проспект Вернадского, улица Удальцова, дом 33

ЗАО Проспект Вернадского, улица Удальцова, дом 35

ЗАО Проспект Вернадского, улица Удальцова, дом 37

ЗАО Проспект Вернадского, улица Удальцова, дом 39

ЗАО Проспект Вернадского, улица Удальцова, дом 41

ЗАО Проспект Вернадского, улица Удальцова, дом 43

ЗАО Проспект Вернадского, улица Удальцова, дом 45

ЗАО Проспект Вернадского, улица Удальцова, дом 47

ЗАО Проспект Вернадского, улица Удальцова, дом 49

ЗАО Проспект Вернадского, улица Удальцова, дом 51

ЗАО Проспект Вернадского, улица Удальцова, дом 53

ЗАО Проспект Вернадского, улица Удальцова, дом 55

ЗАО Проспект Вернадского, улица Удальцова, дом 57

ЗАО Проспект Вернадского, улица Удальцова, дом 59

ЗАО Проспект Вернадского, улица Удальцова, дом 61

ЗАО Проспект Вернадского, улица Удальцова, дом 63

ЗАО Кунцево, Бобруйская улица, дом 10, корп. 3

ЗАО Кунцево, Бобруйская улица, дом 16

ЗАО Кунцево, Бобруйская улица, дом 18, корп. 1

ЗАО Кунцево, Бобруйская улица, дом 18, корп. 2

ЗАО Кунцево, Бобруйская улица, дом 20

ЗАО Кунцево, Бобруйская улица, дом 4, корп. 1

ЗАО Кунцево, Бобруйская улица, дом 4, корп. 2

ЗАО Кунцево, Бобруйская улица, дом 6, корп. 1

ЗАО Кунцево, Екатерины Будановой улица, дом 1

ЗАО Кунцево, Кунцевская улица, дом 11

ЗАО Кунцево, Кунцевская улица, дом 13

ЗАО Кунцево, Кунцевская улица, дом 15

ЗАО Кунцево, Кунцевская улица, дом 7, корп. 1

ЗАО Кунцево, Кунцевская улица, дом 7, корп. 2

ЗАО Кунцево, Кунцевская улица, дом 9, корп. 1

ЗАО Кунцево, Кунцевская улица, дом 9, корп. 2

ЗАО Кунцево, Молодогвардейская улица, дом 49

ЗАО Кунцево, Молодогвардейская улица, дом 51

ЗАО Кунцево, Молодогвардейская улица, дом 53

ЗАО Кунцево, Молодогвардейская улица, дом 55

ЗАО Кунцево, Оршанская улица, дом 4

ЗАО Кунцево, Оршанская улица, дом 6

ЗАО Кунцево, Оршанская улица, дом 8, корп. 1

ЗАО Кунцево, Оршанская улица, дом 8, корп. 4

ЗАО Кунцево, Партизанская улица, дом 31

ЗАО Кунцево, Партизанская улица, дом 33, корп. 1

ЗАО Кунцево, Партизанская улица, дом 33, корп. 2

ЗАО Кунцево, Партизанская улица, дом 35, корп. 1

ЗАО Кунцево, Партизанская улица, дом 35, корп. 2

ЗАО Кунцево, Полоцкая улица, дом 5, корп. 2

ЗАО Кунцево, улица Боженко, дом 10, корп. 1

ЗАО Кунцево, улица Боженко, дом 10, корп. 2

ЗАО Кунцево, улица Боженко, дом 10, корп. 3

ЗАО Кунцево, улица Боженко, дом 11, корп. 1

ЗАО Кунцево, улица Боженко, дом 11, корп. 2

ЗАО Кунцево, улица Боженко, дом 12, корп. 1

ЗАО Кунцево, улица Боженко, дом 12, корп. 2

ЗАО Кунцево, улица Боженко, дом 14, корп. 1

ЗАО Кунцево, улица Боженко, дом 14, корп. 2

ЗАО Кунцево, улица Боженко, дом 14, корп. 3

ЗАО Кунцево, улица Боженко, дом 14, корп. 4

ЗАО Кунцево, улица Боженко, дом 5, корп. 1

ЗАО Кунцево, улица Боженко, дом 7, корп. 1

ЗАО Кунцево, улица Боженко, дом 7, корп. 2

ЗАО Кунцево, улица Боженко, дом 7, корп. 3

ЗАО Кунцево, улица Боженко, дом 9

ЗАО Кунцево, улица Ивана Франко, дом 32, корп. 2

ЗАО Кунцево, улица Ивана Франко, дом 32, корп. 3

ЗАО Кунцево, улица Ивана Франко, дом 34

ЗАО Кунцево, улица Леси Украинки, дом 12

ЗАО Кунцево, улица Леси Украинки, дом 6, корп. 2

ЗАО Кунцево, Ярцевская улица, дом 11, корп. 2

ЗАО Кунцево, Ярцевская улица, дом 11, корп. 3

ЗАО Кунцево, Ярцевская улица, дом 13

ЗАО Кунцево, Ярцевская улица, дом 15

ЗАО Кунцево, Ярцевская улица, дом 23

ЗАО Кунцево, Ярцевская улица, дом 25

ЗАО Кунцево, Ярцевская улица, дом 5

ЗАО Кунцево, Ярцевская улица, дом 7

ЗАО Кунцево, Ярцевская улица, дом 9

ЗАО Очаково-Матвеевское, 1-й Очаковский переулок, дом 10

ЗАО Очаково-Матвеевское, 1-й Очаковский переулок, дом 4

ЗАО Очаково-Матвеевское, 4-й Очаковский переулок, дом 3

ЗАО Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская улица, дом 11

ЗАО Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская улица, дом 14

ЗАО Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская улица, дом 16

ЗАО Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская улица, дом 22

ЗАО Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская улица, дом 23/8

ЗАО Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская улица, дом 27

ЗАО Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская улица, дом 29

ЗАО Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская улица, дом 33

ЗАО Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская улица, дом 34

ЗАО Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская улица, дом 36

ЗАО Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская улица, дом 43

ЗАО Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская улица, дом 45, корп. 1

ЗАО Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская улица, дом 9

ЗАО Очаково-Матвеевское, Веерная улица, дом 10

ЗАО Очаково-Матвеевское, Веерная улица, дом 12, корп. 2

ЗАО Очаково-Матвеевское, Веерная улица, дом 14, корп. 2

ЗАО Очаково-Матвеевское, Веерная улица, дом 16, корп. 2

ЗАО Очаково-Матвеевское, Веерная улица, дом 26, корп. 2

ЗАО Очаково-Матвеевское, Веерная улица, дом 32, корп. 2

ЗАО Очаково-Матвеевское, Веерная улица, дом 32, корп. 3

ЗАО Очаково-Матвеевское, Веерная улица, дом 34, корп. 2

ЗАО Очаково-Матвеевское, Веерная улица, дом 36, корп. 2

ЗАО Очаково-Матвеевское, Веерная улица, дом 8

ЗАО Очаково-Матвеевское, Матвеевская улица, дом 20, корп. 1

ЗАО Очаково-Матвеевское, Матвеевская улица, дом 24

ЗАО Очаково-Матвеевское, Матвеевская улица, дом 26

ЗАО Очаково-Матвеевское, Матвеевская улица, дом 28

ЗАО Очаково-Матвеевское, Матвеевская улица, дом 30

ЗАО Очаково-Матвеевское, Матвеевская улица, дом 32, корп. 2

ЗАО Очаково-Матвеевское, Озёрная улица, дом 10

ЗАО Очаково-Матвеевское, Озёрная улица, дом 12

ЗАО Очаково-Матвеевское, Озёрная улица, дом 14

ЗАО Очаково-Матвеевское, Озёрная улица, дом 2/12

ЗАО Очаково-Матвеевское, Озёрная улица, дом 20

ЗАО Очаково-Матвеевское, Озёрная улица, дом 22

ЗАО Очаково-Матвеевское, Озёрная улица, дом 24

ЗАО Очаково-Матвеевское, Озёрная улица, дом 28

ЗАО Очаково-Матвеевское, Озёрная улица, дом 30, корп. 1

ЗАО Очаково-Матвеевское, Озёрная улица, дом 30, корп. 2

ЗАО Очаково-Матвеевское, Озёрная улица, дом 32, корп. 1

ЗАО Очаково-Матвеевское, Озёрная улица, дом 32, корп. 2

ЗАО Очаково-Матвеевское, Озёрная улица, дом 32, корп. 3

ЗАО Очаково-Матвеевское, Озёрная улица, дом 34, корп. 1

ЗАО Очаково-Матвеевское, Озёрная улица, дом 34, корп. 2

ЗАО Очаково-Матвеевское, Озёрная улица, дом 34, корп. 3

ЗАО Очаково-Матвеевское, Озёрная улица, дом 4/9

ЗАО Очаково-Матвеевское, Озёрная улица, дом 6

ЗАО Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, дом 2, корп. 1

ЗАО Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, дом 2, корп. 2

ЗАО Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, дом 4, корп. 1

ЗАО Очаково-Матвеевское, проектируемый проезд N 1980, дом 3

ЗАО Очаково-Матвеевское, проектируемый проезд N 1980, дом 5

ЗАО Очаково-Матвеевское, проектируемый проезд N 1980, дом 7, корп. 1

ЗАО Очаково-Матвеевское, проектируемый проезд N 1980, дом 7, корп. 2

ЗАО Очаково-Матвеевское, проектируемый проезд N 1980, дом 7, корп. 3

ЗАО Очаково-Матвеевское, проектируемый проезд N 1980, дом 7, корп. 4

ЗАО Очаково-Матвеевское, улица Елены Колесовой, дом 3

ЗАО Очаково-Матвеевское, улица Марии Поливановой, дом 11

ЗАО Очаково-Матвеевское, улица Марии Поливановой, дом 11А

ЗАО Очаково-Матвеевское, улица Марии Поливановой, дом 13

ЗАО Очаково-Матвеевское, улица Марии Поливановой, дом 2/19

ЗАО Очаково-Матвеевское, улица Марии Поливановой, дом 4

ЗАО Очаково-Матвеевское, улица Марии Поливановой, дом 9А

ЗАО Очаково-Матвеевское, улица Наташи Ковшовой, дом 3

ЗАО Очаково-Матвеевское, улица Наташи Ковшовой, дом 7/1

ЗАО Очаково-Матвеевское, улица Пржевальского, дом 10

ЗАО Очаково-Матвеевское, улица Пржевальского, дом 10А

ЗАО Очаково-Матвеевское, улица Пржевальского, дом 12

ЗАО Очаково-Матвеевское, улица Пржевальского, дом 14/16

ЗАО Очаково-Матвеевское, улица Пржевальского, дом 9

ЗАО Фили-Давыдково, Аминьевское шоссе, дом 14, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, Аминьевское шоссе, дом 14, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, Аминьевское шоссе, дом 14, корп. 3

ЗАО Фили-Давыдково, Аминьевское шоссе, дом 16

ЗАО Фили-Давыдково, Аминьевское шоссе, дом 18, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, Аминьевское шоссе, дом 18, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, Аминьевское шоссе, дом 18, корп. 3

ЗАО Фили-Давыдково, Аминьевское шоссе, дом 22

ЗАО Фили-Давыдково, Аминьевское шоссе, дом 24

ЗАО Фили-Давыдково, Аминьевское шоссе, дом 26

ЗАО Фили-Давыдково, Аминьевское шоссе, дом 28, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, Аминьевское шоссе, дом 28, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, Аминьевское шоссе, дом 28, корп. 3

ЗАО Фили-Давыдково, Аминьевское шоссе, дом 30

ЗАО Фили-Давыдково, Аминьевское шоссе, дом 34

ЗАО Фили-Давыдково, Инициативная улица, дом 14, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, Инициативная улица, дом 14, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, Инициативная улица, дом 16, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, Инициативная улица, дом 16, корп. 3

ЗАО Фили-Давыдково, Инициативная улица, дом 16, корп. 4

ЗАО Фили-Давыдково, Инициативная улица, дом 16, корп. 5

ЗАО Фили-Давыдково, Инициативная улица, дом 18

ЗАО Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом 23, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом 23, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом 23, корп. 3

ЗАО Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом 23, корп. 4

ЗАО Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом 27, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом 27, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом 27, корп. 3

ЗАО Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом 27, корп. 5

ЗАО Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом 31, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом 31, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом 31, корп. 3

ЗАО Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом 32, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом 32, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом 36, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом 36, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом 36, корп. 3

ЗАО Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом 40, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом 40, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, Кременчугская улица, дом 34, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, Кременчугская улица, дом 34, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, Кременчугская улица, дом 36

ЗАО Фили-Давыдково, Кременчугская улица, дом 38, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, Кременчугская улица, дом 38, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, Кременчугская улица, дом 40, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, Кременчугская улица, дом 40, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, Кременчугская улица, дом 42, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, Кременчугская улица, дом 42, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, Кременчугская улица, дом 44, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, Кременчугская улица, дом 44, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, Кременчугская улица, дом 44, корп. 3

ЗАО Фили-Давыдково, Кременчугская улица, дом 44, корп. 4

ЗАО Фили-Давыдково, Минская улица, дом 3

ЗАО Фили-Давыдково, Минская улица, дом 7

ЗАО Фили-Давыдково, улица Алексея Свиридова, дом 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Алексея Свиридова, дом 15, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Алексея Свиридова, дом 3

ЗАО Фили-Давыдково, улица Алексея Свиридова, дом 5

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 10

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 12, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 13

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 13, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 13, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 14, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 14, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 18, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 18, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 20

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 3

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 4, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 4, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 5

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 7, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 7, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 8, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 8, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 9, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Артамонова, дом 9, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Ватутина, дом 13, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Ватутина, дом 13, корп. 3

ЗАО Фили-Давыдково, улица Ватутина, дом 3, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Ватутина, дом 3, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Ватутина, дом 5, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Ватутина, дом 5, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Ватутина, дом 7, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Герасима Курина, дом 12, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Герасима Курина, дом 12, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Герасима Курина, дом 12, корп. 3

ЗАО Фили-Давыдково, улица Герасима Курина, дом 4, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Герасима Курина, дом 4, корп. 3

ЗАО Фили-Давыдково, улица Герасима Курина, дом 4, корп. 4

ЗАО Фили-Давыдково, улица Герасима Курина, дом 6, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Герасима Курина, дом 8, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Герасима Курина, дом 8, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Герасима Курина, дом 8, корп. 3

ЗАО Фили-Давыдково, улица Герасима Курина, дом 8, корп. 4

ЗАО Фили-Давыдково, улица Клочкова, дом 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Клочкова, дом 4

ЗАО Фили-Давыдково, улица Клочкова, дом 6

ЗАО Фили-Давыдково, улица Клочкова, дом 8

ЗАО Фили-Давыдково, улица Олеко Дундича, дом 29

ЗАО Фили-Давыдково, улица Олеко Дундича, дом 31

ЗАО Фили-Давыдково, улица Олеко Дундича, дом 33

ЗАО Фили-Давыдково, улица Олеко Дундича, дом 35, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Олеко Дундича, дом 35, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Олеко Дундича, дом 37

ЗАО Фили-Давыдково, улица Олеко Дундича, дом 39, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Олеко Дундича, дом 39, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Олеко Дундича, дом 45, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Олеко Дундича, дом 45, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Олеко Дундича, дом 47

ЗАО Фили-Давыдково, улица Пивченкова, дом 1, корп. 1

ЗАО Фили-Давыдково, улица Пивченкова, дом 1, корп. 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Пивченкова, дом 10

ЗАО Фили-Давыдково, улица Пивченкова, дом 12

ЗАО Фили-Давыдково, улица Пивченкова, дом 14

ЗАО Фили-Давыдково, улица Пивченкова, дом 2

ЗАО Фили-Давыдково, улица Пивченкова, дом 4

ЗАО Фили-Давыдково, улица Пивченкова, дом 6

ЗАО Фили-Давыдково, улица Пивченкова, дом 8

ЗАО Можайский, 1-й переулок Петра Алексеева, дом 2

ЗАО Можайский, 1-й переулок Петра Алексеева, дом 4

ЗАО Можайский, 1-й переулок Петра Алексеева, дом 5

ЗАО Можайский, 2-й Дорогобужский переулок, дом 6

ЗАО Можайский, 2-й Дорогобужский переулок, дом 9

ЗАО Можайский, 2-й переулок Петра Алексеева, дом 1

ЗАО Можайский, Верейская улица, дом 19

ЗАО Можайский, Верейская улица, дом 21

ЗАО Можайский, Верейская улица, дом 23

ЗАО Можайский, Витебская улица, дом 4

ЗАО Можайский, Витебская улица, дом 6

ЗАО Можайский, Вяземская улица, дом 1, корп. 1

ЗАО Можайский, Вяземская улица, дом 1, корп. 2

ЗАО Можайский, Вяземская улица, дом 1, корп. 3

ЗАО Можайский, Вяземская улица, дом 11, корп. 1

ЗАО Можайский, Вяземская улица, дом 13

ЗАО Можайский, Вяземская улица, дом 15

ЗАО Можайский, Вяземская улица, дом 3, корп. 1

ЗАО Можайский, Вяземская улица, дом 3, корп. 2

ЗАО Можайский, Вяземская улица, дом 3, корп. 3

ЗАО Можайский, Вяземская улица, дом 9, корп. 1

ЗАО Можайский, Вяземская улица, дом 9, корп. 2

ЗАО Можайский, Гвардейская улица, дом 10

ЗАО Можайский, Гвардейская улица, дом 12

ЗАО Можайский, Гвардейская улица, дом 4

ЗАО Можайский, Гвардейская улица, дом 6

ЗАО Можайский, Гвардейская улица, дом 8

ЗАО Можайский, Гжатская улица, дом 14

ЗАО Можайский, Гродненская улица, дом 6

ЗАО Можайский, Гродненская улица, дом 7

ЗАО Можайский, Гродненская улица, дом 9

ЗАО Можайский, Запорожская улица, дом 2

ЗАО Можайский, Запорожская улица, дом 4

ЗАО Можайский, Запорожская улица, дом 8

ЗАО Можайский, Можайское шоссе, дом 12

ЗАО Можайский, Можайское шоссе, дом 19

ЗАО Можайский, Можайское шоссе, дом 20, корп. 2

ЗАО Можайский, Можайское шоссе, дом 21, корп. 2

ЗАО Можайский, Можайское шоссе, дом 23

ЗАО Можайский, Можайское шоссе, дом 27

ЗАО Можайский, Можайское шоссе, дом 30

ЗАО Можайский, Можайское шоссе, дом 38, корп. 2

ЗАО Можайский, Можайское шоссе, дом 38, корп. 3

ЗАО Можайский, Можайское шоссе, дом 38, корп. 4

ЗАО Можайский, Можайское шоссе, дом 45, корп. 3

ЗАО Можайский, Можайское шоссе, дом 45, корп. 4

ЗАО Можайский, Можайское шоссе, дом 48

ЗАО Можайский, Сколковское шоссе, дом 22, корп. 1

ЗАО Можайский, Сколковское шоссе, дом 24

ЗАО Можайский, Сколковское шоссе, дом 26, корп. 1

ЗАО Можайский, Сколковское шоссе, дом 7

ЗАО Можайский, улица Багрицкого, дом 10, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Багрицкого, дом 12

ЗАО Можайский, улица Багрицкого, дом 16, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Багрицкого, дом 16, корп. 2

ЗАО Можайский, улица Багрицкого, дом 26

ЗАО Можайский, улица Багрицкого, дом 28

ЗАО Можайский, улица Багрицкого, дом 30

ЗАО Можайский, улица Багрицкого, дом 32

ЗАО Можайский, улица Багрицкого, дом 6, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Багрицкого, дом 6, корп. 2

ЗАО Можайский, улица Багрицкого, дом 6, корп. 3

ЗАО Можайский, улица Багрицкого, дом 8

ЗАО Можайский, улица Говорова, дом 14, корп. 2

ЗАО Можайский, улица Говорова, дом 14, корп. 3

ЗАО Можайский, улица Говорова, дом 14, корп. 4

ЗАО Можайский, улица Говорова, дом 14, корп. 5

ЗАО Можайский, улица Говорова, дом 16, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Говорова, дом 16, корп. 2

ЗАО Можайский, улица Говорова, дом 16, корп. 3

ЗАО Можайский, улица Говорова, дом 16, корп. 4

ЗАО Можайский, улица Говорова, дом 16, корп. 5

ЗАО Можайский, улица Горбунова, дом 11, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Горбунова, дом 11, корп. 2

ЗАО Можайский, улица Горбунова, дом 11, корп. 3

ЗАО Можайский, улица Горбунова, дом 9, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Горбунова, дом 9, корп. 2

ЗАО Можайский, улица Горбунова, дом 9, корп. 3

ЗАО Можайский, улица Гришина, дом 1

ЗАО Можайский, улица Гришина, дом 13

ЗАО Можайский, улица Гришина, дом 17

ЗАО Можайский, улица Гришина, дом 21, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Гришина, дом 21, корп. 2

ЗАО Можайский, улица Гришина, дом 21, корп. 3

ЗАО Можайский, улица Гришина, дом 21, корп. 4

ЗАО Можайский, улица Гришина, дом 23, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Гришина, дом 23, корп. 2

ЗАО Можайский, улица Гришина, дом 23, корп. 3

ЗАО Можайский, улица Гришина, дом 23, корп. 4

ЗАО Можайский, улица Гришина, дом 25

ЗАО Можайский, улица Гришина, дом 3

ЗАО Можайский, улица Гришина, дом 7

ЗАО Можайский, улица Красных Зорь, дом 23

ЗАО Можайский, улица Красных Зорь, дом 25

ЗАО Можайский, улица Красных Зорь, дом 27

ЗАО Можайский, улица Красных Зорь, дом 29

ЗАО Можайский, улица Красных Зорь, дом 33

ЗАО Можайский, улица Красных Зорь, дом 35

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 10

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 12, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 12, корп. 2

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 12, корп. 3

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 12, корп. 4

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 13

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 14

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 15, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 16, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 16, корп. 2

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 16, корп. 3

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 17

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 18, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 18, корп. 3

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 18, корп. 4

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 18, корп. 5

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 22, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 22, корп. 2

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 3, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 3, корп. 2

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 4

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 5, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 6

ЗАО Можайский, улица Кубинка, дом 8

ЗАО Можайский, улица Маршала Неделина, дом 10

ЗАО Можайский, улица Маршала Неделина, дом 12

ЗАО Можайский, улица Маршала Неделина, дом 14, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Маршала Неделина, дом 14, корп. 2

ЗАО Можайский, улица Маршала Неделина, дом 16, корп. 2

ЗАО Можайский, улица Маршала Неделина, дом 16, корп. 3

ЗАО Можайский, улица Маршала Неделина, дом 18

ЗАО Можайский, улица Маршала Неделина, дом 2

ЗАО Можайский, улица Маршала Неделина, дом 20

ЗАО Можайский, улица Маршала Неделина, дом 22

ЗАО Можайский, улица Маршала Неделина, дом 24

ЗАО Можайский, улица Маршала Неделина, дом 8

ЗАО Можайский, улица Петра Алексеева, дом 3

ЗАО Можайский, улица Толбухина, дом 11, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Толбухина, дом 14

ЗАО Можайский, улица Толбухина, дом 2, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Толбухина, дом 2, корп. 2

ЗАО Можайский, улица Толбухина, дом 4, корп. 1

ЗАО Можайский, улица Толбухина, дом 4, корп. 2

ЗАО Можайский, улица Толбухина, дом 9, корп. 2 Список домов под снос в Москве до 2020 года (продолжение) Продолжение списка. Список домов под снос в Москве до 2020 в ЮВАО ЮВАО Южнопортовый, 1-я Дубровская улица, дом 12

ЮВАО Южнопортовый, 5-я Кожуховская улица, дом 33

ЮВАО Южнопортовый, 5-я Кожуховская улица, дом 35

ЮВАО Южнопортовый, улица Мельникова, дом 15/10

ЮВАО Южнопортовый, улица Мельникова, дом 17

ЮВАО Южнопортовый, улица Мельникова, дом 21

ЮВАО Южнопортовый, улица Мельникова, дом 23

ЮВАО Южнопортовый, улица Мельникова, дом 25

ЮВАО Южнопортовый, улица Петра Романова, дом 10

ЮВАО Южнопортовый, улица Петра Романова, дом 11

ЮВАО Южнопортовый, улица Петра Романова, дом 13

ЮВАО Южнопортовый, улица Петра Романова, дом 8

ЮВАО Южнопортовый, улица Петра Романова, дом 9

ЮВАО Южнопортовый, Шарикоподшипниковская улица, дом 2А

ЮВАО Южнопортовый, Южнопортовая улица, дом 14/32

ЮВАО Южнопортовый, Южнопортовая улица, дом 16

ЮВАО Текстильщики, квартал Грайвороново 90а, корп. 1

ЮВАО Текстильщики, квартал Грайвороново 90а, корп. 10

ЮВАО Текстильщики, квартал Грайвороново 90а, корп. 11

ЮВАО Текстильщики, квартал Грайвороново 90а, корп. 2

ЮВАО Текстильщики, квартал Грайвороново 90а, корп. 3

ЮВАО Текстильщики, квартал Грайвороново 90а, корп. 4

ЮВАО Текстильщики, квартал Грайвороново 90а, корп. 5

ЮВАО Текстильщики, квартал Грайвороново 90а, корп. 7

ЮВАО Текстильщики, квартал Грайвороново 90а, корп. 8

ЮВАО Текстильщики, квартал Грайвороново 90а, корп. 9

ЮВАО Текстильщики, улица Артюхиной, дом 21А

ЮВАО Текстильщики, улица Артюхиной, дом 23

ЮВАО Текстильщики, улица Артюхиной, дом 24

ЮВАО Текстильщики, улица Артюхиной, дом 25

ЮВАО Текстильщики, улица Артюхиной, дом 26А

ЮВАО Текстильщики, улица Артюхиной, дом 27

ЮВАО Текстильщики, улица Артюхиной, дом 27, корп. 2

ЮВАО Текстильщики, улица Артюхиной, дом 29/7

ЮВАО Текстильщики, улица Артюхиной, дом 30

ЮВАО Текстильщики, улица Чистова, дом 11А

ЮВАО Текстильщики, улица Чистова, дом 13А

ЮВАО Текстильщики, улица Чистова, дом 9/19

ЮВАО Текстильщики, улица Шкулёва, дом 7А

ЮВАО Лефортово, 2-я улица Синичкина, дом 15

ЮВАО Лефортово, 2-я улица Синичкина, дом 16

ЮВАО Лефортово, 2-я улица Синичкина, дом 17

ЮВАО Лефортово, 2-я улица Синичкина, дом 24А

ЮВАО Лефортово, 2-я улица Синичкина, дом 7

ЮВАО Лефортово, 2-я улица Синичкина, дом 9

ЮВАО Лефортово, Авиамоторная улица, дом 11

ЮВАО Лефортово, Авиамоторная улица, дом 21

ЮВАО Лефортово, Авиамоторная улица, дом 23

ЮВАО Лефортово, Авиамоторная улица, дом 27

ЮВАО Лефортово, Авиамоторная улица, дом 3

ЮВАО Лефортово, Авиамоторная улица, дом 5

ЮВАО Лефортово, Душинская улица, дом 12/19

ЮВАО Лефортово, Душинская улица, дом 18, корп. 2

ЮВАО Лефортово, Душинская улица, дом 4

ЮВАО Лефортово, Золоторожский проезд, дом 2

ЮВАО Лефортово, Золоторожский проезд, дом 2, корп. 1

ЮВАО Лефортово, Золоторожский проезд, дом 4

ЮВАО Лефортово, Левый тупик, дом 5/7

ЮВАО Лефортово, Сторожевая улица, дом 30, корп. 1

ЮВАО Лефортово, Сторожевая улица, дом 30, корп. 2

ЮВАО Лефортово, Сторожевая улица, дом 30, корп. 3

ЮВАО Лефортово, Сторожевая улица, дом 31

ЮВАО Лефортово, Сторожевая улица, дом 38

ЮВАО Лефортово, Сторожевая улица, дом 40

ЮВАО Лефортово, Упорный переулок, дом 5-9

ЮВАО Лефортово, Упорный переулок, дом 6

ЮВАО Лефортово, Шепелюгинская улица, дом 14

ЮВАО Лефортово, Шепелюгинская улица, дом 4

ЮВАО Лефортово, Шепелюгинская ужшкммт улица, дом 8

ЮВАО Лефортово, Шепелюгинский переулок, дом 7

ЮВАО Лефортово, Юрьевский переулок, дом 22, корп. 2

ЮВАО Лефортово, Юрьевский переулок, дом 22, корп. 3

ЮВАО Рязанский, 4-й Вешняковский проезд, дом 5, корп. 1

ЮВАО Рязанский, 4-й Вешняковский проезд, дом 5, корп. 2

ЮВАО Рязанский, 4-й Вешняковский проезд, дом 5, корп. 3

ЮВАО Рязанский, 4-й Вешняковский проезд, дом 5, корп. 4

ЮВАО Рязанский, Зарайская улица, дом 15

ЮВАО Рязанский, Зарайская улица, дом 25, корп. 1

ЮВАО Рязанский, Зарайская улица, дом 29

ЮВАО Рязанский, Зарайская улица, дом 33

ЮВАО Рязанский, Зарайская улица, дом 41

ЮВАО Рязанский, Зарайская улица, дом 46, корп. 1

ЮВАО Рязанский, Зарайская улица, дом 46, корп. 2

ЮВАО Рязанский, Мещерский переулок, дом 10

ЮВАО Рязанский, Мещерский переулок, дом 2, корп. 1

ЮВАО Рязанский, Мещерский переулок, дом 4

ЮВАО Рязанский, Мещерский переулок, дом 6

ЮВАО Рязанский, Мещерский переулок, дом 8, корп. 1

ЮВАО Рязанский, Мещерский переулок, дом 8, корп. 2

ЮВАО Рязанский, Рязанский проспект, дом 47, корп. 1

ЮВАО Рязанский, Рязанский проспект, дом 47, корп. 2

ЮВАО Рязанский, Рязанский проспект, дом 47, корп. 3

ЮВАО Рязанский, Рязанский проспект, дом 49, корп. 1

ЮВАО Рязанский, Рязанский проспект, дом 49, корп. 2

ЮВАО Рязанский, Рязанский проспект, дом 49, корп. 3

ЮВАО Рязанский, Рязанский проспект, дом 49, корп. 4

ЮВАО Рязанский, улица Вострухина, дом 3

ЮВАО Рязанский, улица Михайлова, дом 22, корп. 1

ЮВАО Рязанский, улица Михайлова, дом 22, корп. 2

ЮВАО Рязанский, улица Паперника, дом 10

ЮВАО Рязанский, улица Паперника, дом 14

ЮВАО Рязанский, улица Паперника, дом 8

ЮВАО Рязанский, улица Фёдора Полетаева, дом 5, корп. 1

ЮВАО Рязанский, улица Фёдора Полетаева, дом 5, корп. 2

ЮВАО Рязанский, улица Фёдора Полетаева, дом 5, корп. 3

ЮВАО Рязанский, улица Фёдора Полетаева, дом 5, корп. 4

ЮВАО Рязанский, Шатурская улица, дом 39

ЮВАО Выхино-Жулебино, 1-й Люберецкий проезд, дом 9

ЮВАО Выхино-Жулебино, 1-й Люберецкий проезд, дом 9А

ЮВАО Выхино-Жулебино, 1-й Люберецкий проезд, дом 9Б, стр. 3

ЮВАО Выхино-Жулебино, Рязанский проспект, дом 87, корп. 3

ЮВАО Выхино-Жулебино, Рязанский проспект, дом 91, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, Рязанский проспект, дом 91, корп. 3

ЮВАО Выхино-Жулебино, Рязанский проспект, дом 91, корп. 4

ЮВАО Выхино-Жулебино, Рязанский проспект, дом 95, корп. 3

ЮВАО Выхино-Жулебино, Рязанский проспект, дом 95, корп. 4

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 13, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 13, корп. 3

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 13, корп. 4

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 13, корп. 5

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 15, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 15, корп. 3

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 15, корп. 4

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 15, корп. 5

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 20, корп. 1

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 20, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 20, корп. 3

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 22, корп. 1

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 24, корп. 1

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 24, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 24, корп. 3

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 30, корп. 1

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 30, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 30, корп. 3

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 32, корп. 1

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 34, корп. 1

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 34, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 34, корп. 3

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 9, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 9, корп. 3

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 9, корп. 4

ЮВАО Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, дом 9, корп. 5

ЮВАО Выхино-Жулебино, Сормовская улица, дом 17, корп. 1

ЮВАО Выхино-Жулебино, Сормовская улица, дом 17, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, Сормовская улица, дом 17, корп. 3

ЮВАО Выхино-Жулебино, Сормовская улица, дом 17, корп. 4

ЮВАО Выхино-Жулебино, Сормовская улица, дом 17, корп. 6

ЮВАО Выхино-Жулебино, Ташкентская улица, дом 14, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, Ташкентская улица, дом 14, корп. 3

ЮВАО Выхино-Жулебино, Ташкентская улица, дом 14, корп. 4

ЮВАО Выхино-Жулебино, Ташкентская улица, дом 14, корп. 5

ЮВАО Выхино-Жулебино, Ташкентская улица, дом 16, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, Ташкентская улица, дом 18, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, Ташкентская улица, дом 22, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, Ташкентская улица, дом 24, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, Ташкентская улица, дом 36, корп. 1

ЮВАО Выхино-Жулебино, Ташкентская улица, дом 36, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, улица Академика Скрябина, дом 25/1, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, улица Академика Скрябина, дом 25/1, корп. 3

ЮВАО Выхино-Жулебино, улица Вострухина, дом 4, корп. 1

ЮВАО Выхино-Жулебино, улица Вострухина, дом 6, корп. 1

ЮВАО Выхино-Жулебино, улица Вострухина, дом 6, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, улица Вострухина, дом 6, корп. 3

ЮВАО Выхино-Жулебино, улица Вострухина, дом 6, корп. 4

ЮВАО Выхино-Жулебино, улица Вострухина, дом 6, корп. 5

ЮВАО Выхино-Жулебино, улица Чугунные Ворота, дом 21, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, улица Чугунные Ворота, дом 21, корп. 3

ЮВАО Выхино-Жулебино, улица Чугунные Ворота, дом 5, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, улица Чугунные Ворота, дом 7, корп. 1

ЮВАО Выхино-Жулебино, улица Чугунные Ворота, дом 7, корп. 2

ЮВАО Выхино-Жулебино, улица Чугунные Ворота, дом 9, корп. 1

ЮВАО Нижегородский, 2-я Карачаровская улица, дом 10

ЮВАО Нижегородский, 2-я Карачаровская улица, дом 2А

ЮВАО Нижегородский, 2-я Карачаровская улица, дом 8

ЮВАО Нижегородский, 2-я Фрезерная улица, дом 6

ЮВАО Нижегородский, 3-я Карачаровская улица, дом 10, корп. 2

ЮВАО Нижегородский, 3-я Карачаровская улица, дом 12, корп. 2

ЮВАО Нижегородский, 3-я Карачаровская улица, дом 14, корп. 2

ЮВАО Нижегородский, 3-я Карачаровская улица, дом 2, корп. 2

ЮВАО Нижегородский, 3-я Карачаровская улица, дом 4, корп. 2

ЮВАО Нижегородский, 3-я Карачаровская улица, дом 6, корп. 2

ЮВАО Нижегородский, Басовская улица, дом 2

ЮВАО Нижегородский, Басовская улица, дом 4

ЮВАО Нижегородский, Басовская улица, дом 6

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 106, корп. 1

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 106, корп. 2

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 106, корп. 3

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 56

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 58, корп. 3

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 60

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 62

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 63

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 65

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 66

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 68

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 71

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 73

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 75А

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 76, корп. 2

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 78, корп. 1

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 78, корп. 2

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 80, корп. 1

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 82

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 83

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 83А

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 83Б

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 88, корп. 1

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 90, корп. 1

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 90, корп. 2

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 92, корп. 1

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 92, корп. 2

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 94, корп. 1

ЮВАО Нижегородский, Нижегородская улица, дом 94, корп. 2

ЮВАО Нижегородский, Новохохловская улица, дом 3

ЮВАО Нижегородский, Новохохловская улица, дом 5А

ЮВАО Нижегородский, Новохохловская улица, дом 5Б

ЮВАО Нижегородский, Орехово-Зуевский проезд, дом 10

ЮВАО Нижегородский, Орехово-Зуевский проезд, дом 2

ЮВАО Нижегородский, Орехово-Зуевский проезд, дом 6

ЮВАО Нижегородский, Орехово-Зуевский проезд, дом 8

ЮВАО Нижегородский, Перовское шоссе, дом 12

ЮВАО Нижегородский, Перовское шоссе, дом 14

ЮВАО Нижегородский, Перовское шоссе, дом 6А

ЮВАО Нижегородский, Подъёмная улица, дом 10

ЮВАО Нижегородский, Подъёмная улица, дом 3

ЮВАО Нижегородский, Подъёмная улица, дом 5

ЮВАО Нижегородский, Подъёмная улица, дом 6

ЮВАО Нижегородский, Подъёмная улица, дом 6А

ЮВАО Нижегородский, Подъёмная улица, дом 6Б

ЮВАО Нижегородский, Подъёмная улица, дом 7

ЮВАО Нижегородский, Подъёмная улица, дом 8

ЮВАО Нижегородский, Рязанский проспект, дом 15, корп. 1

ЮВАО Нижегородский, Рязанский проспект, дом 15, корп. 2

ЮВАО Нижегородский, Рязанский проспект, дом 17

ЮВАО Нижегородский, Рязанский проспект, дом 19, корп. 1

ЮВАО Нижегородский, Рязанский проспект, дом 19, корп. 2

ЮВАО Нижегородский, Рязанский проспект, дом 21

ЮВАО Нижегородский, Рязанский проспект, дом 23

ЮВАО Нижегородский, Рязанский проспект, дом 25

ЮВАО Нижегородский, Рязанский проспект, дом 27

ЮВАО Нижегородский, Рязанский проспект, дом 31

ЮВАО Нижегородский, Смирновская улица, дом 11

ЮВАО Нижегородский, Смирновская улица, дом 4А

ЮВАО Нижегородский, Смирновская улица, дом 5А

ЮВАО Нижегородский, Смирновская улица, дом 6

ЮВАО Нижегородский, Смирновская улица, дом 6Б

ЮВАО Нижегородский, Сорокин переулок, дом 3

ЮВАО Нижегородский, Сорокин переулок, дом 9

ЮВАО Нижегородский, Средняя Калитниковская улица, дом 51, корп. 1

ЮВАО Нижегородский, улица Верхняя Хохловка, дом 15

ЮВАО Нижегородский, улица Верхняя Хохловка, дом 17

ЮВАО Нижегородский, улица Верхняя Хохловка, дом 31

ЮВАО Нижегородский, улица Верхняя Хохловка, дом 33

ЮВАО Нижегородский, улица Верхняя Хохловка, дом 41

ЮВАО Нижегородский, улица Верхняя Хохловка, дом 43

ЮВАО Нижегородский, шоссе Фрезер, дом 11

ЮВАО Нижегородский, шоссе Фрезер, дом 13

ЮВАО Нижегородский, шоссе Фрезер, дом 9

ЮВАО Люблино, Армавирская улица, дом 23/18

ЮВАО Люблино, Армавирская улица, дом 25

ЮВАО Люблино, Армавирская улица, дом 27/23

ЮВАО Люблино, Краснодарская улица, дом 16

ЮВАО Люблино, Краснодарская улица, дом 23

ЮВАО Люблино, Краснодарская улица, дом 28/15

ЮВАО Люблино, Краснодарская улица, дом 30

ЮВАО Люблино, Краснодарская улица, дом 32

ЮВАО Люблино, Краснодарская улица, дом 34

ЮВАО Люблино, Краснодарская улица, дом 4/117

ЮВАО Люблино, Краснодарская улица, дом 5/115

ЮВАО Люблино, Краснодарская улица, дом 8

ЮВАО Люблино, Краснодонская улица, дом 11

ЮВАО Люблино, Краснодонская улица, дом 18/18

ЮВАО Люблино, Краснодонская улица, дом 19, корп. 1

ЮВАО Люблино, Краснодонская улица, дом 20

ЮВАО Люблино, Краснодонская улица, дом 21, корп. 2

ЮВАО Люблино, Краснодонская улица, дом 23, корп. 2

ЮВАО Люблино, Краснодонская улица, дом 25

ЮВАО Люблино, Краснодонская улица, дом 3, корп. 1

ЮВАО Люблино, Краснодонская улица, дом 3, корп. 2

ЮВАО Люблино, Краснодонская улица, дом 3, корп. 3

ЮВАО Люблино, Краснодонская улица, дом 4

ЮВАО Люблино, Краснодонская улица, дом 5, стр. 1

ЮВАО Люблино, Краснодонская улица, дом 5, стр. 2

ЮВАО Люблино, Краснодонская улица, дом 5, стр. 3

ЮВАО Люблино, Кубанская улица, дом 18/1

ЮВАО Люблино, Кубанская улица, дом 20

ЮВАО Люблино, Кубанская улица, дом 22

ЮВАО Люблино, Кубанская улица, дом 24

ЮВАО Люблино, Кубанская улица, дом 26/2

ЮВАО Люблино, Люблинская улица, дом 111, стр. 3

ЮВАО Люблино, Люблинская улица, дом 113, корп. 2

ЮВАО Люблино, Люблинская улица, дом 113, корп. 3

ЮВАО Люблино, Люблинская улица, дом 119

ЮВАО Люблино, Люблинская улица, дом 121/1

ЮВАО Люблино, Люблинская улица, дом 125

ЮВАО Люблино, Люблинская улица, дом 129

ЮВАО Люблино, Люблинская улица, дом 129/2

ЮВАО Люблино, Люблинская улица, дом 133

ЮВАО Люблино, Люблинская улица, дом 143, корп. 1

ЮВАО Люблино, Люблинская улица, дом 143, корп. 2

ЮВАО Люблино, Люблинская улица, дом 145

ЮВАО Люблино, Мариупольская улица, дом 4

ЮВАО Люблино, Мариупольская улица, дом 6

ЮВАО Люблино, Новороссийская улица, дом 5, корп. 1

ЮВАО Люблино, Новороссийская улица, дом 5, корп. 2

ЮВАО Люблино, Новороссийская улица, дом 7

ЮВАО Люблино, проспект 40 лет Октября, дом 12/10

ЮВАО Люблино, проспект 40 лет Октября, дом 14, корп. 1

ЮВАО Люблино, проспект 40 лет Октября, дом 14, корп. 2

ЮВАО Люблино, проспект 40 лет Октября, дом 16, корп. 1

ЮВАО Люблино, проспект 40 лет Октября, дом 16, корп. 2

ЮВАО Люблино, проспект 40 лет Октября, дом 18/13

ЮВАО Люблино, проспект 40 лет Октября, дом 3

ЮВАО Люблино, проспект 40 лет Октября, дом 5

ЮВАО Люблино, проспект 40 лет Октября, дом 6

ЮВАО Люблино, проспект 40 лет Октября, дом 8

ЮВАО Люблино, Совхозная улица, дом 25/14

ЮВАО Люблино, Совхозная улица, дом 27

ЮВАО Люблино, Совхозная улица, дом 29

ЮВАО Люблино, Совхозная улица, дом 31

ЮВАО Люблино, Совхозная улица, дом 31А

ЮВАО Люблино, Совхозная улица, дом 53, корп. 1

ЮВАО Люблино, Совхозная улица, дом 53, корп. 2

ЮВАО Люблино, Спортивный проезд, дом 3

ЮВАО Люблино, Спортивный проезд, дом 4

ЮВАО Люблино, Спортивный проезд, дом 4А

ЮВАО Люблино, Спортивный проезд, дом 4Б

ЮВАО Люблино, Спортивный проезд, дом 6

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 15

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 17А

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 18

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 19

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 19А

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 2

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 21А

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 22

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 28

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 4

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 42

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 44

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 46

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 48

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 5

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 5А

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 6

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 6А

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 7

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 7А

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 7Б

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 8

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 8, корп. 2

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 9/10

ЮВАО Люблино, Ставропольская улица, дом 9А

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 1

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 10/21

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 11, корп. 1

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 11, корп. 2

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 11, корп. 3

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 12

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 14

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 16

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 17

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 18/25

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 19

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 21

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 4, стр. 1

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 4, стр. 2

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 4, стр. 3

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 6, стр. 1

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 6, стр. 2

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 7

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 8

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 8, стр. 2

ЮВАО Люблино, Таганрогская улица, дом 9

ЮВАО Люблино, улица Верхние Поля, дом 13, корп. 1

ЮВАО Люблино, улица Верхние Поля, дом 13, корп. 2

ЮВАО Люблино, улица Верхние Поля, дом 15, корп. 1

ЮВАО Люблино, улица Верхние Поля, дом 17, корп. 1

ЮВАО Люблино, улица Верхние Поля, дом 17, корп. 2

ЮВАО Люблино, улица Верхние Поля, дом 19, корп. 1

ЮВАО Люблино, улица Верхние Поля, дом 19, корп. 2

ЮВАО Люблино, улица Верхние Поля, дом 3, корп. 2

ЮВАО Люблино, улица Верхние Поля, дом 3, корп. 3

ЮВАО Люблино, улица Верхние Поля, дом 5, корп. 1

ЮВАО Люблино, улица Верхние Поля, дом 5, корп. 2

ЮВАО Люблино, улица Верхние Поля, дом 7, корп. 1

ЮВАО Люблино, улица Степана Шутова, дом 2

ЮВАО Люблино, улица Степана Шутова, дом 6, корп. 2

ЮВАО Люблино, улица Степана Шутова, дом 8, корп. 1

ЮВАО Люблино, улица Степана Шутова, дом 8, корп. 2

ЮВАО Люблино, улица Судакова, дом 22/10

ЮВАО Люблино, улица Судакова, дом 24

ЮВАО Люблино, улица Судакова, дом 26

ЮВАО Люблино, улица Судакова, дом 28

ЮВАО Люблино, улица Судакова, дом 3

ЮВАО Люблино, улица Судакова, дом 30

ЮВАО Люблино, улица Судакова, дом 4

ЮВАО Люблино, улица Судакова, дом 5

ЮВАО Люблино, улица Судакова, дом 6

ЮВАО Люблино, улица Судакова, дом 7

ЮВАО Люблино, улица Судакова, дом 8

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 101, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 101, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 103, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 103, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 107, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 107, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 107, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 107, корп. 4

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 109, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 109, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 109, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 109, корп. 4

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 109, корп. 5

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 113, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 113, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 113, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 113, корп. 4

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 115, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 115, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 115, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 115, корп. 4

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 117, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 118/7, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 118/7, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 119/22

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 120, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 120, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 121/35

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 123

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 124

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 127, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 127, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 128, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 128, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 129

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 130, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 130, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 131, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 131, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 131, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 134

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 135, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 135, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 137, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 138, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 138, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 139

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 140, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 140, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 141, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 141, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 143, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 143, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 144

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 147/5, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 147/5, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 148, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 148, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 149

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 150, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 150, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 151, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 151, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 152, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 153, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 153, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 154/34

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 155, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 155, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 157, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 157, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 159, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 159, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 161, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 161, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 163

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 165, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 167

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 169

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 171

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 50, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 52, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 56, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 58, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 58, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 58, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 60, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 64, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 66, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 66, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 68, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 68, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 72, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 74, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 74, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 74, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 76, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 80/2, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 97, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 99, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волжский бульвар, дом 21

ЮВАО Кузьминки, Волжский бульвар, дом 39, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Волжский бульвар, дом 39, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Волжский бульвар, дом 39, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, Волжский бульвар, дом 39, корп. 4

ЮВАО Кузьминки, Есенинский бульвар, дом 11, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Есенинский бульвар, дом 11, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Есенинский бульвар, дом 2/24

ЮВАО Кузьминки, Есенинский бульвар, дом 6, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Жигулёвская улица, дом 12, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Жигулёвская улица, дом 12, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Жигулёвская улица, дом 12, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, Жигулёвская улица, дом 12, корп. 4

ЮВАО Кузьминки, Жигулёвская улица, дом 12, корп. 5

ЮВАО Кузьминки, Жигулёвская улица, дом 12, корп. 6

ЮВАО Кузьминки, Жигулёвская улица, дом 14

ЮВАО Кузьминки, Жигулёвская улица, дом 16

ЮВАО Кузьминки, Жигулёвская улица, дом 18

ЮВАО Кузьминки, Жигулёвская улица, дом 20

ЮВАО Кузьминки, Жигулёвская улица, дом 3

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 13, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 13, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 17, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 17, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 17, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 17, корп. 4

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 17, корп. 5

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 21, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 24

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 26

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 27, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 28, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 28, корп. 4

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 29, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 33, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 39

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 45, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 45, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 45, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, Зеленодольская улица, дом 45, корп. 4

ЮВАО Кузьминки, Окская улица, дом 14, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Окская улица, дом 20, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, Окская улица, дом 28

ЮВАО Кузьминки, Окская улица, дом 30, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, Окская улица, дом 30, корп. 4

ЮВАО Кузьминки, Окская улица, дом 32

ЮВАО Кузьминки, Окская улица, дом 34

ЮВАО Кузьминки, Окская улица, дом 36, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, Окская улица, дом 36, корп. 4

ЮВАО Кузьминки, Окская улица, дом 38

ЮВАО Кузьминки, Окская улица, дом 4, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, Окская улица, дом 40

ЮВАО Кузьминки, Окская улица, дом 8, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Академика Скрябина, дом 38, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Академика Скрябина, дом 38, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, дом 13, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, дом 13, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, дом 13, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, дом 18/50

ЮВАО Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, дом 22, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, дом 22, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, дом 4

ЮВАО Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, дом 9, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, дом 9, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, дом 9, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, дом 9, корп. 4

ЮВАО Кузьминки, улица Фёдора Полетаева, дом 2, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Фёдора Полетаева, дом 2, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Фёдора Полетаева, дом 2, корп. 5

ЮВАО Кузьминки, улица Фёдора Полетаева, дом 2, корп. 6

ЮВАО Кузьминки, улица Фёдора Полетаева, дом 20, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Фёдора Полетаева, дом 24, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Фёдора Полетаева, дом 24, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Фёдора Полетаева, дом 24, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Фёдора Полетаева, дом 24, корп. 4

ЮВАО Кузьминки, улица Фёдора Полетаева, дом 8, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Фёдора Полетаева, дом 8, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Фёдора Полетаева, дом 8, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Фёдора Полетаева, дом 8, корп. 4

ЮВАО Кузьминки, улица Фёдора Полетаева, дом 8, корп. 5

ЮВАО Кузьминки, улица Шумилова, дом 10

ЮВАО Кузьминки, улица Шумилова, дом 12

ЮВАО Кузьминки, улица Шумилова, дом 14, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Шумилова, дом 15/4

ЮВАО Кузьминки, улица Шумилова, дом 16

ЮВАО Кузьминки, улица Шумилова, дом 18

ЮВАО Кузьминки, улица Шумилова, дом 2, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Шумилова, дом 20

ЮВАО Кузьминки, улица Шумилова, дом 22

ЮВАО Кузьминки, улица Шумилова, дом 24

ЮВАО Кузьминки, улица Шумилова, дом 26/6

ЮВАО Кузьминки, улица Шумилова, дом 3

ЮВАО Кузьминки, улица Шумилова, дом 6

ЮВАО Кузьминки, улица Шумилова, дом 7

ЮВАО Кузьминки, улица Шумилова, дом 8

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 101, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 101, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 102

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 103, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 105, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 105, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 107, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 107, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 109, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 109, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 111, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 111, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 113, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 113, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 113, корп. 4

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 113, корп. 5

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 117, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 117, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 117, корп. 4

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 121, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 121, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 121, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 121, корп. 4

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 121, корп. 5

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 123

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 28/35

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 30

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 32

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 34

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 36

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 38

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 40, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 40, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 40, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 44, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 44, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 44, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 46

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 48

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 54, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 56

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 58

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 60

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 64

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 65/47, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 65/47, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 66

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 67, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 67, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 70

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 71, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 71, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 72

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 73, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 73, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 74

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 75, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 77, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 77, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 78

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 79, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 79, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 81

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 82

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 83, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 83, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 85, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 86

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 88

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 90

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 94

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 95, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 95/13, корп. 1

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 97, корп. 2

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 97, корп. 3

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 97, корп. 4

ЮВАО Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 98 Список домов под снос в Москве до 2020 в ВАО ВАО Сокольники, 2-я Рыбинская улица, дом 12

ВАО Сокольники, 3-я Рыбинская улица, дом 12

ВАО Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 2

ВАО Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 4

ВАО Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 6, корп. 1

ВАО Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 6, корп. 2

ВАО Ивановское, Зелёный проспект, дом 101

ВАО Ивановское, Зелёный проспект, дом 103

ВАО Ивановское, Зелёный проспект, дом 105

ВАО Ивановское, Зелёный проспект, дом 89, корп. 1

ВАО Ивановское, Зелёный проспект, дом 89, корп. 2

ВАО Ивановское, Зелёный проспект, дом 93

ВАО Ивановское, Зелёный проспект, дом 95

ВАО Ивановское, Зелёный проспект, дом 97

ВАО Ивановское, Напольный проезд, дом 1

ВАО Ивановское, Сапёрный проезд, дом 14, корп. 1

ВАО Ивановское, Сапёрный проезд, дом 14, корп. 2

ВАО Ивановское, Сапёрный проезд, дом 14, корп. 3

ВАО Ивановское, Федеративный проспект, дом 37

ВАО Ивановское, Федеративный проспект, дом 39

ВАО Ивановское, Федеративный проспект, дом 41

ВАО Ивановское, Федеративный проспект, дом 43

ВАО Ивановское, Федеративный проспект, дом 48, корп. 1

ВАО Ивановское, Федеративный проспект, дом 48, корп. 2

ВАО Ивановское, Федеративный проспект, дом 50

ВАО Ивановское, Федеративный проспект, дом 52

ВАО Ивановское, Федеративный проспект, дом 54

ВАО Измайлово, 2-я Прядильная улица, дом 3, корп. 1

ВАО Измайлово, 2-я Прядильная улица, дом 3, корп. 2

ВАО Измайлово, 2-я Прядильная улица, дом 7А

ВАО Измайлово, 2-я Прядильная улица, дом 9

ВАО Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 37

ВАО Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 39, корп. 2

ВАО Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 39, корп. 3

ВАО Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 39, корп. 4

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 1

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 10

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 11

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 13, корп. 1

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 13, корп. 2

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 13, корп. 3

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 14, корп. 1

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 14, корп. 2

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 14, корп. 3

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 15

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 16

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 17

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 18

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 18А

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 20

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 4, корп. 1

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 4, корп. 2

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 4, корп. 3

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 5

ВАО Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 7

ВАО Измайлово, Измайловский проезд, дом 20, корп. 1

ВАО Измайлово, Измайловский проезд, дом 20, корп. 2

ВАО Измайлово, Измайловский проезд, дом 20, корп. 3

ВАО Измайлово, Измайловский проезд, дом 22, корп. 3

ВАО Измайлово, Никитинская улица, дом 1, корп. 1

ВАО Измайлово, Никитинская улица, дом 1, корп. 3

ВАО Измайлово, Никитинская улица, дом 11

ВАО Измайлово, Никитинская улица, дом 15, корп. 1

ВАО Измайлово, Никитинская улица, дом 15, корп. 2

ВАО Измайлово, Никитинская улица, дом 15, корп. 3

ВАО Измайлово, Никитинская улица, дом 17, корп. 2

ВАО Измайлово, Никитинская улица, дом 19, корп. 1

ВАО Измайлово, Никитинская улица, дом 19, корп. 2

ВАО Измайлово, Никитинская улица, дом 19, корп. 3

ВАО Измайлово, Никитинская улица, дом 2

ВАО Измайлово, Никитинская улица, дом 21, корп. 1

ВАО Измайлово, Никитинская улица, дом 21, корп. 2

ВАО Измайлово, Никитинская улица, дом 21, корп. 3

ВАО Измайлово, Никитинская улица, дом 5

ВАО Измайлово, Никитинская улица, дом 8, корп. 1

ВАО Измайлово, Никитинская улица, дом 8, корп. 2

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 17, корп. 10

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 17, корп. 11

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 17, корп. 12

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 17, корп. 2

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 17, корп. 3

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 17, корп. 6

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 17, корп. 7

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 17, корп. 8

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 17, корп. 9

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 19, корп. 1

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 19, корп. 2

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 19, корп. 3

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 19, корп. 4

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 19, корп. 5

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 21, корп. 1

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 21, корп. 10

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 21, корп. 11

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 21, корп. 12

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 21, корп. 2

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 21, корп. 5

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 21, корп. 6

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 21, корп. 7

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 21, корп. 8

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 21, корп. 9

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 23, корп. 2

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 23, корп. 3

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 25, корп. 10

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 25, корп. 11

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 25, корп. 12

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 25, корп. 13

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 25, корп. 14

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 25, корп. 15

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 25, корп. 5

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 25, корп. 6

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 25, корп. 7

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 25, корп. 8

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 25, корп. 9

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 27, корп. 1

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 27, корп. 2

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 27, корп. 3

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 28, корп. 10

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 28, корп. 11

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 28, корп. 7

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 28, корп. 8

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 28, корп. 9

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 29, корп. 10

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 29, корп. 11

ВАО Метрогородок, Открытое шоссе, дом 29, корп. 9

ВАО Метрогородок, улица Николая Химушина, дом 5, корп. 1

ВАО Метрогородок, улица Николая Химушина, дом 5, корп. 2

ВАО Метрогородок, улица Николая Химушина, дом 7, корп. 1

ВАО Метрогородок, улица Николая Химушина, дом 7, корп. 2

ВАО Восточное Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 34

ВАО Восточное Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 38

ВАО Восточное Измайлово, 13-я Парковая улица, дом 14

ВАО Восточное Измайлово, 13-я Парковая улица, дом 16, корп. 1

ВАО Восточное Измайлово, 13-я Парковая улица, дом 16, корп. 2

ВАО Восточное Измайлово, 13-я Парковая улица, дом 16, корп. 3

ВАО Восточное Измайлово, 13-я Парковая улица, дом 16, корп. 4

ВАО Восточное Измайлово, 13-я Парковая улица, дом 16, корп. 5

ВАО Восточное Измайлово, 13-я Парковая улица, дом 16, корп. 6

ВАО Восточное Измайлово, 13-я Парковая улица, дом 17

ВАО Восточное Измайлово, 13-я Парковая улица, дом 19

ВАО Восточное Измайлово, 13-я Парковая улица, дом 20, корп. 1

ВАО Восточное Измайлово, 13-я Парковая улица, дом 20, корп. 2

ВАО Восточное Измайлово, 13-я Парковая улица, дом 20, корп. 3

ВАО Восточное Измайлово, 13-я Парковая улица, дом 20, корп. 4

ВАО Восточное Измайлово, 13-я Парковая улица, дом 21

ВАО Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 29, корп. 1

ВАО Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 29, корп. 2

ВАО Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 29, корп. 3

ВАО Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 29, корп. 4

ВАО Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 29, корп. 5

ВАО Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 33, корп. 1

ВАО Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 33, корп. 2

ВАО Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 33, корп. 3

ВАО Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 33, корп. 4

ВАО Восточное Измайлово, 16-я Парковая улица, дом 16, корп. 2

ВАО Восточное Измайлово, Верхняя Первомайская улица, дом 63, корп. 1

ВАО Восточное Измайлово, Верхняя Первомайская улица, дом 63, корп. 2

ВАО Восточное Измайлово, Верхняя Первомайская улица, дом 65, корп. 1

ВАО Восточное Измайлово, Верхняя Первомайская улица, дом 65, корп. 2

ВАО Восточное Измайлово, Верхняя Первомайская улица, дом 69, корп. 1

ВАО Восточное Измайлово, Верхняя Первомайская улица, дом 69, корп. 2

ВАО Восточное Измайлово, Верхняя Первомайская улица, дом 71, корп. 1

ВАО Восточное Измайлово, Верхняя Первомайская улица, дом 71, корп. 2

ВАО Восточное Измайлово, Измайловский бульвар, дом 63/12, корп. 1

ВАО Восточное Измайлово, Измайловский бульвар, дом 63/12, корп. 2

ВАО Восточное Измайлово, Измайловский бульвар, дом 63/12, корп. 3

ВАО Восточное Измайлово, Измайловский бульвар, дом 67, корп. 2

ВАО Восточное Измайлово, Измайловский бульвар, дом 71/25, корп. 1

ВАО Восточное Измайлово, Измайловский бульвар, дом 71/25, корп. 2

ВАО Восточное Измайлово, Измайловский бульвар, дом 71/25, корп. 3

ВАО Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, дом 34, корп. 1

ВАО Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, дом 34, корп. 2

ВАО Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, дом 38

ВАО Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, дом 40, корп. 1

ВАО Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, дом 40, корп. 2

ВАО Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, дом 42/22, корп. 1

ВАО Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, дом 42/22, корп. 2

ВАО Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, дом 42/22, корп. 3

ВАО Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, дом 46/35, корп. 1

ВАО Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, дом 46/35, корп. 2

ВАО Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, дом 46/35, корп. 3

ВАО Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, дом 70, корп. 1

ВАО Косино-Ухтомский, Большая Косинская улица, дом 20, корп. 2

ВАО Косино-Ухтомский, Большая Косинская улица, дом 28А

ВАО Косино-Ухтомский, Большая Косинская улица, дом 32

ВАО Косино-Ухтомский, Красносолнечная улица, дом 40, корп. 1

ВАО Косино-Ухтомский, Красносолнечная улица, дом 40, корп. 2

ВАО Косино-Ухтомский, Красносолнечная улица, дом 40, корп. 3

ВАО Косино-Ухтомский, Оранжерейная улица, дом 10

ВАО Косино-Ухтомский, Оранжерейная улица, дом 12

ВАО Косино-Ухтомский, Оранжерейная улица, дом 14

ВАО Косино-Ухтомский, Оранжерейная улица, дом 16

ВАО Косино-Ухтомский, Оранжерейная улица, дом 18

ВАО Косино-Ухтомский, Оранжерейная улица, дом 21

ВАО Косино-Ухтомский, Оранжерейная улица, дом 6

ВАО Косино-Ухтомский, Оранжерейная улица, дом 8

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 1

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 12, корп. 1

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 12, корп. 2

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 13, корп. 1

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 14

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 16

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 17

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 20, корп. 1

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 22

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 24, корп. 1

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 24, корп. 2

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 26, корп. 1

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 26, корп. 2

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 4

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 6, корп. 1

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 6, корп. 2

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 6, корп. 3

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 8, корп. 1

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 8, корп. 2

ВАО Косино-Ухтомский, Оренбургская улица, дом 8, корп. 3

ВАО Косино-Ухтомский, улица Камова, дом 1

ВАО Косино-Ухтомский, улица Камова, дом 22, корп. 1

ВАО Косино-Ухтомский, улица Камова, дом 22, корп. 2

ВАО Косино-Ухтомский, улица Камова, дом 24, корп. 1

ВАО Косино-Ухтомский, улица Камова, дом 24, корп. 2

ВАО Косино-Ухтомский, улица Камова, дом 24, корп. 3

ВАО Косино-Ухтомский, улица Камова, дом 24, корп. 4

ВАО Косино-Ухтомский, улица Камова, дом 24, корп. 5

ВАО Косино-Ухтомский, улица Камова, дом 26

ВАО Косино-Ухтомский, улица Камова, дом 28

ВАО Косино-Ухтомский, улица Камова, дом 3

ВАО Косино-Ухтомский, улица Камова, дом 5

ВАО Косино-Ухтомский, улица Камова, дом 5А

ВАО Косино-Ухтомский, улица Камова, дом 7

ВАО Косино-Ухтомский, улица Чёрное Озеро, дом 1

ВАО Косино-Ухтомский, улица Чёрное Озеро, дом 10

ВАО Косино-Ухтомский, улица Чёрное Озеро, дом 2

ВАО Косино-Ухтомский, улица Чёрное Озеро, дом 7, корп. 1

ВАО Косино-Ухтомский, улица Чёрное Озеро, дом 7, корп. 2

ВАО Косино-Ухтомский, улица Чёрное Озеро, дом 7, корп. 3

ВАО Косино-Ухтомский, улица Чёрное Озеро, дом 8

ВАО Соколиная гора, 3-я улица Соколиной Горы, дом 12

ВАО Соколиная гора, 3-я улица Соколиной Горы, дом 12А

ВАО Соколиная гора, 3-я улица Соколиной Горы, дом 14

ВАО Соколиная гора, 3-я улица Соколиной Горы, дом 17

ВАО Соколиная гора, 3-я улица Соколиной Горы, дом 19

ВАО Соколиная гора, 3-я улица Соколиной Горы, дом 19А

ВАО Соколиная гора, 3-я улица Соколиной Горы, дом 19Б

ВАО Соколиная гора, 3-я улица Соколиной Горы, дом 21

ВАО Соколиная гора, 5-я улица Соколиной Горы, дом 19

ВАО Соколиная гора, 5-я улица Соколиной Горы, дом 20, корп. 1

ВАО Соколиная гора, 5-я улица Соколиной Горы, дом 20, корп. 2

ВАО Соколиная гора, 5-я улица Соколиной Горы, дом 21, корп. 1

ВАО Соколиная гора, 5-я улица Соколиной Горы, дом 21, корп. 2

ВАО Соколиная гора, 5-я улица Соколиной Горы, дом 21, корп. 3

ВАО Соколиная гора, 5-я улица Соколиной Горы, дом 21, корп. 4

ВАО Соколиная гора, 5-я улица Соколиной Горы, дом 21, корп. 5

ВАО Соколиная гора, 5-я улица Соколиной Горы, дом 23, корп. 1

ВАО Соколиная гора, 5-я улица Соколиной Горы, дом 23, корп. 2

ВАО Соколиная гора, 5-я улица Соколиной Горы, дом 23, корп. 3

ВАО Соколиная гора, 5-я улица Соколиной Горы, дом 4

ВАО Соколиная гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 18, корп. 1

ВАО Соколиная гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 18, корп. 2

ВАО Соколиная гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 20

ВАО Соколиная гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 4

ВАО Соколиная гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 6

ВАО Соколиная гора, Буракова улица, дом 1, корп. 1

ВАО Соколиная гора, Буракова улица, дом 1, корп. 2

ВАО Соколиная гора, Буракова улица, дом 13

ВАО Соколиная гора, Буракова улица, дом 15/1

ВАО Соколиная гора, Буракова улица, дом 17/2

ВАО Соколиная гора, Буракова улица, дом 21

ВАО Соколиная гора, Буракова улица, дом 23

ВАО Соколиная гора, Буракова улица, дом 23А

ВАО Соколиная гора, Буракова улица, дом 25А

ВАО Соколиная гора, Буракова улица, дом 3, корп. 1

ВАО Соколиная гора, Буракова улица, дом 3, корп. 2

ВАО Соколиная гора, Буракова улица, дом 7, корп. 2

ВАО Соколиная гора, Гаражная улица, дом 3

ВАО Соколиная гора, Гаражная улица, дом 3А

ВАО Соколиная гора, Гаражная улица, дом 5

ВАО Соколиная гора, проспект Будённого, дом 20, корп. 1

ВАО Соколиная гора, проспект Будённого, дом 20, корп. 2

ВАО Соколиная гора, проспект Будённого, дом 22, корп. 1

ВАО Соколиная гора, проспект Будённого, дом 22, корп. 2

ВАО Соколиная гора, проспект Будённого, дом 22, корп. 3

ВАО Соколиная гора, проспект Будённого, дом 24, корп. 1

ВАО Соколиная гора, проспект Будённого, дом 24, корп. 2

ВАО Соколиная гора, проспект Будённого, дом 24, корп. 3

ВАО Соколиная гора, проспект Будённого, дом 28, корп. 1

ВАО Соколиная гора, проспект Будённого, дом 28, корп. 2

ВАО Соколиная гора, проспект Будённого, дом 37, корп. 2

ВАО Соколиная гора, проспект Будённого, дом 39, корп. 2

ВАО Соколиная гора, проспект Будённого, дом 39, корп. 3

ВАО Соколиная гора, проспект Будённого, дом 41/17

ВАО Соколиная гора, проспект Будённого, дом 47А

ВАО Соколиная гора, проспект Будённого, дом 49

ВАО Соколиная гора, улица Бориса Жигулёнкова, дом 25, корп. 1

ВАО Соколиная гора, улица Бориса Жигулёнкова, дом 25, корп. 2

ВАО Соколиная гора, улица Бориса Жигулёнкова, дом 25, корп. 3

ВАО Соколиная гора, улица Бориса Жигулёнкова, дом 25, корп. 4

ВАО Соколиная гора, улица Уткина, дом 37

ВАО Соколиная гора, улица Уткина, дом 38

ВАО Соколиная гора, улица Уткина, дом 39

ВАО Соколиная гора, улица Уткина, дом 39А

ВАО Соколиная гора, улица Уткина, дом 41А

ВАО Соколиная гора, улица Уткина, дом 41Б

ВАО Соколиная гора, улица Уткина, дом 44

ВАО Соколиная гора, улица Уткина, дом 44А

ВАО Соколиная гора, улица Уткина, дом 45

ВАО Новогиреево, 2-я Владимирская улица, дом 56

ВАО Новогиреево, 2-я Владимирская улица, дом 57

ВАО Новогиреево, 2-я Владимирская улица, дом 59/39

ВАО Новогиреево, Братская улица, дом 15, корп. 2

ВАО Новогиреево, Братская улица, дом 15, корп. 3

ВАО Новогиреево, Братская улица, дом 19, корп. 2

ВАО Новогиреево, Братская улица, дом 19, корп. 3

ВАО Новогиреево, Братская улица, дом 23, корп. 2

ВАО Новогиреево, Братская улица, дом 23, корп. 3

ВАО Новогиреево, Братская улица, дом 27, корп. 2

ВАО Новогиреево, Братская улица, дом 27, корп. 3

ВАО Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корп. 2

ВАО Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корп. 3

ВАО Новогиреево, Зелёный проспект, дом 85

ВАО Новогиреево, Зелёный проспект, дом 87, корп. 1

ВАО Новогиреево, Кусковская улица, дом 19, корп. 2

ВАО Новогиреево, Кусковская улица, дом 23, корп. 1

ВАО Новогиреево, Кусковская улица, дом 23, корп. 2

ВАО Новогиреево, Кусковская улица, дом 23, корп. 3

ВАО Новогиреево, Кусковская улица, дом 23, корп. 4

ВАО Новогиреево, Кусковская улица, дом 23, корп. 5

ВАО Новогиреево, Кусковская улица, дом 25, корп. 1

ВАО Новогиреево, Кусковская улица, дом 25, корп. 2

ВАО Новогиреево, Кусковская улица, дом 33

ВАО Новогиреево, Кусковская улица, дом 35, корп. 1

ВАО Новогиреево, Кусковская улица, дом 35, корп. 2

ВАО Новогиреево, Кусковская улица, дом 37/60

ВАО Новогиреево, Кусковская улица, дом 41

ВАО Новогиреево, Кусковская улица, дом 43, корп. 1

ВАО Новогиреево, Мартеновская улица, дом 30

ВАО Новогиреево, Мартеновская улица, дом 32/15

ВАО Новогиреево, Новогиреевская улица, дом 46

ВАО Новогиреево, Новогиреевская улица, дом 48

ВАО Новогиреево, Новогиреевская улица, дом 49/28

ВАО Новогиреево, Новогиреевская улица, дом 51, корп. 1

ВАО Новогиреево, Новогиреевская улица, дом 52

ВАО Новогиреево, Новогиреевская улица, дом 53

ВАО Новогиреево, Перовская улица, дом 46, корп. 1

ВАО Новогиреево, Перовская улица, дом 46, корп. 2

ВАО Новогиреево, Перовская улица, дом 46, корп. 3

ВАО Новогиреево, Перовская улица, дом 46, корп. 4

ВАО Новогиреево, Перовская улица, дом 46, корп. 5

ВАО Новогиреево, Перовская улица, дом 48

ВАО Новогиреево, Перовская улица, дом 51

ВАО Новогиреево, Перовская улица, дом 53

ВАО Новогиреево, Перовская улица, дом 59

ВАО Новогиреево, Сапёрный проезд, дом 10

ВАО Новогиреево, Сапёрный проезд, дом 12, корп. 1

ВАО Новогиреево, Сапёрный проезд, дом 12, корп. 2

ВАО Новогиреево, Сапёрный проезд, дом 2/23

ВАО Новогиреево, Сапёрный проезд, дом 4

ВАО Новогиреево, Сапёрный проезд, дом 6, корп. 2

ВАО Новогиреево, Сапёрный проезд, дом 8, корп. 1

ВАО Новогиреево, Сапёрный проезд, дом 8, корп. 2

ВАО Новогиреево, Сапёрный проезд, дом 8, корп. 3

ВАО Новогиреево, Свободный проспект, дом 10, корп. 2

ВАО Новогиреево, Свободный проспект, дом 12/23

ВАО Новогиреево, Свободный проспект, дом 25, корп. 1

ВАО Новогиреево, Свободный проспект, дом 25, корп. 2

ВАО Новогиреево, Свободный проспект, дом 27

ВАО Новогиреево, Утренняя улица, дом 16, корп. 1

ВАО Новогиреево, Утренняя улица, дом 2/51

ВАО Новогиреево, Утренняя улица, дом 20

ВАО Новогиреево, Утренняя улица, дом 3

ВАО Новогиреево, Утренняя улица, дом 4

ВАО Новогиреево, Утренняя улица, дом 6

ВАО Новогиреево, Утренняя улица, дом 7

ВАО Новогиреево, Утренняя улица, дом 8

ВАО Новогиреево, Федеративный проспект, дом 33

ВАО Новогиреево, Федеративный проспект, дом 35

ВАО Новогиреево, Федеративный проспект, дом 44

ВАО Новогиреево, Федеративный проспект, дом 46, корп. 1

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 10

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 14

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 16, корп. 1

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 19

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 20

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 21, корп. 1

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 21, корп. 2

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 21, корп. 3

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 22, корп. 1

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 23, корп. 1

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 23, корп. 2

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 23, корп. 3

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 25, корп. 1

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 25, корп. 3

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 26

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 27

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 28

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 29

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 30

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 31

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 32

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 34

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 40

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 42

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 46

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 48

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 52

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 64

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 66

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 68

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 70

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 74

ВАО Гольяново, Амурская улица, дом 8

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 14, корп. 1

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 16, корп. 1

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 16, корп. 2

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 16, корп. 3

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 16, корп. 4

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 17, корп. 1

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 17, корп. 2

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 17, корп. 3

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 17, корп. 4

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 25, корп. 1

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 25, корп. 2

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 25, корп. 3

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 25, корп. 4

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 30, корп. 1

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 32

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 33, корп. 1

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 33, корп. 2

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 33, корп. 3

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 33, корп. 4

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 34

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 36

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 38, корп. 1

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 41, корп. 1

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 41, корп. 2

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 41, корп. 3

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 41, корп. 4

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 44, корп. 2

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 44, корп. 3

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 51, корп. 2

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 51, корп. 3

ВАО Гольяново, Байкальская улица, дом 51, корп. 4

ВАО Гольяново, Новосибирская улица, дом 1, корп. 1

ВАО Гольяново, Новосибирская улица, дом 1, корп. 2

ВАО Гольяново, Новосибирская улица, дом 9, корп. 1

ВАО Гольяново, Новосибирская улица, дом 9, корп. 2

ВАО Гольяново, улица Бирюсинка, дом 11/38

ВАО Гольяново, улица Бирюсинка, дом 13, корп. 1

ВАО Гольяново, улица Бирюсинка, дом 13, корп. 2

ВАО Гольяново, улица Бирюсинка, дом 15, корп. 1

ВАО Гольяново, улица Бирюсинка, дом 15, корп. 2

ВАО Гольяново, Уральская улица, дом 6, корп. 2

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