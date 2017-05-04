Курс доллара и евро на сегодня, 4 мая 2017: эксперты дали прогноз по доллару и евро к лету 2017

Курс валют на сегодня, 4 мая 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 4 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 4 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 4 мая 2017 составляет 57,09 руб., курс евро на сегодня равен 62,32 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 4 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 55,89 руб. при покупке и 59,01 руб. при продаже банком, курс евро на 4 мая 2017 равен 60,92 руб. и 64,42 руб. при покупке и продаже Сбербанком на сегодня.

Прогноз курса доллара на май 2017 в России: мнение эксперта

Старший аналитик Альпари Анна Бодрова констатирует, что рубль ведет ужшкммт себя достаточно необычно: нефть падает, а российская валюта стоит на месте, хотя слабеет канадский доллар, колеблется тенге, проседают иные валюты, ориентированные на цену энергоносителей.

По ее словам, такой феномен объясняется тем, что в рублевых парах по-прежнему слишком много спекулятивных горячих денег, которые приносят доходность на разнице процентных ставок даже при условии снижения российской ключевой ставки.

"Это тот самый carrytrade, о котором много говорилось ранее и говорится сейчас. Он стал теперь чуть менее доходным, но неинтересным не сделался. Пока внешний и внутренний фон остается нейтральным, а в России нет видимых стрессов, рублю мало что будет угрожать серьезным образом", - цитирует Бодрову "Российская Газета".

При этом аналитик подчеркивает, что фаза бурного роста рубля все-таки подошла к концу, и последняя опубликованная статистика показывает, что потребители остаются неактивными, PMI снижается, что означает отсутствие в промышленности финансового ресурса из-за слишком крепкого рубля, как и выраженного спроса.

"Слишком быстрого ослабления курса рубля ждать тоже не стоит. Доллар США к лету подойдет в диапазоне 56,50-58,50 рубля, евровалюта - в границах 61,50-64 рубля. Кстати, при сегодняшних ценах на нефть американская валюта должна стоить около 64-65 рублей, а то и выше. Но "невидимая рука рынка" держит доллар слишком крепко", - подчеркнула эксперт.