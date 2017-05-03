Из кассы банка РПЦ пропали 5 млрд рублей

СМИ узнали о том, что перед крахом у банка РПЦ из кассы пропали 5 млрд рублей.

На 1 января в отчетности «Пересвета», санация которого началась в апреле, отражена «недостача кассы», по которой сформирован 100%-ный резерв, говорится в заключении аудитора банка, компании «Развитие бизнес-систем» (РБС), к отчетности по МСФО за 2016 г. Однозначной оценки, как появилась эта недостача, у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента «Пересвета» нет, пишет аудитор, указывая, что эти системы у банка неэффективны. Сколько пропало денег из кассы, банк не раскрыл.

Это по просьбе «Ведомостей» сделали кредитор банка и финансист, знающий это от ужшкммт сотрудников ЦБ: примерно 5 млрд рублей.

Из кассы «Пересвета» пропало около 780 млн руб., примерно $50 млн и 25 млн евро, уточняет один из них, это обнаружилось, когда в банк пришла временная администрация (введена 21 октября 2016 г., по курсам ЦБ это 5,6 млрд руб.).

Похожая ситуация была в рухнувшем в начале 2016 г. Эргобанке, обслуживавшем множество структур РПЦ (61, по данным РБК). ЦБ сообщил, что предправления банка (им был Вячеслав Бармин) до отзыва лицензии получил в кассе наличными 780 млн руб., документы на эти операции предоставлены не были, что, по мнению регулятора, могло свидетельствовать о попытке сокрытия документарного подтверждения факта вывода активов. Банк был вынужден подписать расходный ордер на эту сумму, чтобы привести кассу в соответствие, объяснял знакомый Бармина: вывезти такие деньги физически невозможно – это два грузовика наличных.

Деньги из кассы выдавались под расписки и под отчет, говорит финансист, знающий это от сотрудников ЦБ, но в банк не возвращались. Когда в «Пересвет» пришла временная администрация, документов, удостоверяющих, кому выдавались деньги из кассы, не было – деньги, по словам кассиров, давались «под честное слово».