Курс доллара на сегодня, 2 мая 2017: эксперты дали прогноз по курсу рубля, доллара и евро на май

Курс валют на сегодня, 2 мая 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня, 2 мая 2017.

Официальный курс доллара на сегодня, 2 мая 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 2 мая 2017 составляет 56,98 руб., курс евро на сегодня равен 62,04 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 2 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 55,64 руб. при покупке и 58,76 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 60,53 руб. и 64,03 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на май 2017 в России: мнение эксперта

Генеральный директор ИК "Форум" Роман Паршин уверен, что ужшкммт в мае 2017 года рубль останется сильным.

"Несмотря на то, что Минфин и ЦБ продолжат свои интервенции, высокий курс рубля будет по-прежнему обеспечен поддержкой со стороны нефти. Поясню свою уверенность. В мае будет разрешена ещё одна интрига: пролонгация соглашения по сокращению добычи нефти в формате ОПЕК+", - цитируют эксперта "Аргументы и факты".

Однако, по его словам, сейчас нет полной уверенности в этом на фоне роста числа буровых установок в США.

"Это означает, что высокие цены оказывают положительное влияние на восстановление добычи американской нефти, что просто не может устраивать ОПЕК. Саудовская Аравия не раз выражала готовность противостоять до победного конца американскому сланцу", - сказал Паршин, отметив, что если соглашение не будет продлено, то сырьевые котировки рухнут до 31-35 долларов уже к июню. При этом пролонгация позволит нефти как минимум до июня продержаться в диапазоне 53-56 долларов за баррель.

В свою очередь, решение ЦБ по ставке не является долгосрочным фактором, способным повлиять на курс рубля в мае, тем более что решение уже было заложено в текущие уровни.

"В мае рубль останется относительно дорогим, вблизи 55,5-56,5 к доллару и 61-62,5 к евро", - констатирует эксперт.

Маловероятным падение цен на нефть, и, как следствие, рубля считает и профессор Финансового университета при Правительстве РФ Иван Соловьев. Эксперт уверен, что в целом в мае доллар и евро останутся на текущих позициях с вероятными небольшими отклонениями.

"Среди факторов, способных оказать влияние на устойчивость национальной валюты, можно отметить как экономические, так и политические. К первым относятся риски, связанные с повышением ставки ФРС США (которое вполне возможно в связи с положительной динамикой американской экономики), продолжение политики таргетирования инфляции, осуществляемой отечественным Минфином, отрицательная динамика нефтяных котировок", - сказал аналитик, отметив, что падение цен на нефть также вряд ли произойдет в этом мае.

"Курс рубля в мае будет находиться в диапазоне 56-57 рублей за доллар. Курс евро будет зависеть от итогов второго тура президентских выборов во Франции, который состоится 7 мая: от возможного резкого падения в случае победы сторонников выхода из ЕС до небольшого укрепления в случае победы приверженцев евроинтеграции", - прогнозирует он.