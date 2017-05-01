Рейс "Аэрофлота" в Таиланд попал в воздушную яму: пострадали 27 человек (ВИДЕО)

Посольство РФ в Таиланде открыло горячую линию в авиакомпании уже назвали причину инцидента с рейсом Москва — Бангкок.

Сегодня, 1 мая, самолёт Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту Бангкок попал в зону кратковременной сильной турбулентности, в результате чего несколько пассажиров получили травмы. Пострадали 27 пассажиров авиарейса Москва - Бангкок (SU-270) компании "Аэрофлот". Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ Владимир Соснов.

По уточненным данным, из них 24 россиянина и трое подданных Таиланда. Четверо россиян уже выписались из больницы. Как сообщил посол России в Таиланде Кирилл Барский, в больнице остаются 12 человек. Двоим пострадавшим сейчас проводится операция.

Посольство РФ в Таиланде ужшкммт открыло горячую линию после инцидента с авиарейсом из Москвы. Сотрудники посольства уже находятся в больнице, туда же направлен переводчик. Всю информацию о происшествии можно получить в режиме реального времени в консульском отделе или у дежурного дипломата, а также на нашем сайте. Номер телефона в российской дипмисии в Бангкоке +66 90 403-3645.

Инцидент произошел во время снижения авиалайнера на подлете к аэропорту назначения. По предварительным данным, самолет Boeing 777 неожиданно попал в зону сильной турбулентности перед началом снижения. В тот момент пассажиры не были обязаны сидеть на своих местах пристегнутыми.

При сильном толчке самолет подбросило на 100-200 метров вверх, "часть непристегнутых пассажиров по инерции оказались выброшены в проход и получили травмы". Все пострадавшие доставлены в больницу в Бангкоке. Для оказания консульской помощи россиянам в медучреждение направлены сотрудники посольства.

Турбулентность, в которую попал Boeing 777, в авиации известна как «Турбулентность ясного неба». Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места. Ежегодно в мировой гражданской авиации фиксируется около 750 случаев турбулентности в ясном небе, объяснили случившееся в "Аэрофлоте".

Представители Аэрофлота совместно с работниками Консульства Российской Федерации в Бангкоке находятся в контакте с пострадавшими для оказания им помощи. Для родственников пассажиров рейса SU 270 в контакт-центре Аэрофлота работает специальная выделенная линия. Узнать информацию о пострадавших пассажирах можно по телефону: +7-495-664-0000.

"Пилотировал рейс опытный экипаж. У командира воздушного судна налет свыше 23 тысяч часов, у второго пилота — свыше 10,5 тысячи часов. Однако турбулентность, в которую попал Boeing 777, невозможно было предугадать", - подчеркивают в авиакомпании.