 
TOP 10

1 Джошуа победил Кличко, завоевав три чемпионских титула (ВИДЕО)

2 Во время речи Трампа о «великой Америке» неизвестный разбросал флаги РФ (ВИДЕО)

3 Жена президента Татарстана заработала за год 2,35 млрд рублей

4 Владимир Кличко прокомментировал поражение от Джошуа (ВИДЕО)

5 КНДР пригрозила уничтожить американскую атомную подлодку USS Michigan

6 Режиссер Оливер Стоун рассказал о своем фильме про Путина

7 СКР нашел доказательства участия Яценюка в расстреле военных РФ в Грозном

8 200 км/ч под землей: Маск показал, как будет работать тоннель под Лос-Анджелесом

9 Арестованный экс-министр Улюкаев вышел на пробежку

10 КНДР в третий раз за месяц не смогла удачно запустить баллиcтическую ракету

Новости наших партнеров

Жена президента Татарстана заработала за год 2,35 млрд рублей

Опубликовано 30.04.17 10:04 Жена президента Татарстана заработала за год 2,35 млрд рублей

Доходы самого главы республики оцениваются гораздо скромнее.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов опубликовал декларацию о доходах. Согласно документу, супруга президента республики заработала в 2016 году 2,35 млрд рублей, из которых 2,2 млрд рублей получены от продажи доли в ООО. Долей в каком именно предприятии владела Минниханова - не уточняется. 

Доход президента Татарстана оценивается гораздо более скромнее - 7,5 млн рублей. В собственности у Миннинханова нет ни недвижимости, ни автомобилей.

По информации ТАСС, в пользовании Миннинханова в России находятся жилой дом площадью 263,2 кв. м, земельный участок ужшкммт в 414,9 кв. м, гостевой дом площадью 110,7 кв. м, еще один земельный участок в 1,776 тыс. кв. м и квартира в 174,6 кв. м.

Жена президента Татарстана владеет двумя квартирами, одна из которых имеет площадь 174,6 кв. м и расположена в РФ, а другая площадью 222,2 кв. м находится в ОАЭ. В ее собственности также находятся два земельных участка площадью 414,9 кв. м и 1,776 тыс. кв. м, жилой дом - 263,2 кв. м, гостевой дом - 110,7 кв. м.
Другие материалы по этой теме

"Раскулачивание один раз было": Татарстан протестует против бюджетной политики Москвы

Десять директоров "Роснефти" в 2016 году получили 3,7 млрд рублей

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга