Жена президента Татарстана заработала за год 2,35 млрд рублей

Доходы самого главы республики оцениваются гораздо скромнее.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов опубликовал декларацию о доходах. Согласно документу, супруга президента республики заработала в 2016 году 2,35 млрд рублей, из которых 2,2 млрд рублей получены от продажи доли в ООО. Долей в каком именно предприятии владела Минниханова - не уточняется.

Доход президента Татарстана оценивается гораздо более скромнее - 7,5 млн рублей. В собственности у Миннинханова нет ни недвижимости, ни автомобилей.

По информации ТАСС, в пользовании Миннинханова в России находятся жилой дом площадью 263,2 кв. м, земельный участок ужшкммт в 414,9 кв. м, гостевой дом площадью 110,7 кв. м, еще один земельный участок в 1,776 тыс. кв. м и квартира в 174,6 кв. м.

Жена президента Татарстана владеет двумя квартирами, одна из которых имеет площадь 174,6 кв. м и расположена в РФ, а другая площадью 222,2 кв. м находится в ОАЭ. В ее собственности также находятся два земельных участка площадью 414,9 кв. м и 1,776 тыс. кв. м, жилой дом - 263,2 кв. м, гостевой дом - 110,7 кв. м.