Арестованный экс-министр Улюкаев вышел на пробежку Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев похвастался отличным здоровьем. Телеканал РЕН-ТВ показал видео, на котором запечатлен бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев во время утренней пробежки. Экс-министр кратко ответил на некоторые вопросы. Он заявил, что у него все в порядке со здоровьем. "Отличное (здоровье)", — сказал он. По поводу слухов о плохом самочувствии Улюкаев заметил: «Не дождутся!». Ранее суд продлил до 15 июля срок домашнего ареста Улюкаева и разрешил ему два часа прогулок ужшкммт в день. Улюкаев в ноябре прошлого года был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Как сообщал Следственный комитет, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев, задержанный в ноябре прошлого года, вину в получении взятки не признает. Твитнуть Другие материалы по этой теме СМИ: Путин готов простить Улюкаева и отпустить его «с миром» СМИ: организовавший арест Улюкаева генерал ФСБ уволен из «Роснефти» Новости наших партнеров