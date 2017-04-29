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Арестованный экс-министр Улюкаев вышел на пробежку

Опубликовано 29.04.17 11:03 Арестованный экс-министр Улюкаев вышел на пробежку

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев похвастался отличным здоровьем.

Телеканал РЕН-ТВ показал видео, на котором запечатлен бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев во время утренней пробежки.

Экс-министр кратко ответил на некоторые вопросы. Он заявил, что у него все в порядке со здоровьем.

"Отличное (здоровье)", — сказал он.

По поводу слухов о плохом самочувствии Улюкаев заметил: «Не дождутся!».

Ранее суд продлил до 15 июля срок домашнего ареста Улюкаева и разрешил ему два часа прогулок ужшкммт в день. Улюкаев в ноябре прошлого года был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Как сообщал Следственный комитет, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев, задержанный в ноябре прошлого года, вину в получении взятки не признает.
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