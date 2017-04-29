Арестованный экс-министр Улюкаев вышел на пробежку
Опубликовано 29.04.17 11:03
Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев похвастался отличным здоровьем.
Телеканал РЕН-ТВ показал видео, на котором запечатлен бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев во время утренней пробежки.
Экс-министр кратко ответил на некоторые вопросы. Он заявил, что у него все в порядке со здоровьем.
"Отличное (здоровье)", — сказал он.
По поводу слухов о плохом самочувствии Улюкаев заметил: «Не дождутся!».
Ранее суд продлил до 15 июля срок домашнего ареста Улюкаева и разрешил ему два часа прогулок ужшкммт в день. Улюкаев в ноябре прошлого года был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Как сообщал Следственный комитет, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев, задержанный в ноябре прошлого года, вину в получении взятки не признает.