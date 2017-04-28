Китай опроверг заявление пресс-службы Белого дома об изоляции России в ООН.

Заявления Белого дома по итогам 100 дней президентства Дональда Трампа — это мнение американской стороны, оно не повлияет на отношения между Россией и Китаем, заявил директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунюнь, сообщает РИА Новости.

Как писал Topnews, ранее в Белом доме одной из заслуг Трампа назвали "изоляцию России в ООН". Что под этим имеется в виду, Вашингтон не уточнил. По всей видимости, речь идет о голосовании Совета Безопасности по сирийской резолюции 12 марта. Китай тогда воздержался ужшкммт от голосования.

"Тот факт, что Китай воздержался, — существенный успех для президента… Это показывает, что Россия изолирована по этому конкретному вопросу, это важно", — сказал позднее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Это мнение американской стороны", — прокомментировал заявление Белого дома Гуй Цунюнь на встрече с журналистами. Он подчеркнул, что у России и Китая "отношения двустороннего партнерства и взаимодействия". "У наших отношений очень серьезный потенциал сотрудничества", — сказал Цунюнь.

"Как бы ни изменилась международная ситуация, наш курс на развитие и углубление всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия не изменится", — заявил дипломат.