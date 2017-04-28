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"Тинькофф-банк" оштрафовали за игнорирование соискателя на вакантную должность

Опубликовано 28.04.17 13:07 "Тинькофф-банк" оштрафовали за игнорирование соискателя на вакантную должность

В России создан судебный прецедент, когда соискатель, которому отказали в вакансии без причин, может подать в суд на работодателя.

Мосгорсуд обязал "Тинькофф-банк" заплатить москвичке Наталье Князькиной одну тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда за необоснованный отказ в работе, пишет Лайф.

Женщина откликнулась на вакансию "Кредитный инспектор отдела верификации", размещённую "Тинькофф-банком" на одном из сайтов по поиску работы. Не дождавшись отклика, она позвонила в банк, где ей сообщили, что вакансия уже закрыта. Тогда Князькина обратилась в суд с требованием признать неуказание причины ужшкммт для отказа незаконным и выплатить ей моральную компенсацию.

В иске женщина сослалась на статью 64 ТК РФ, которая запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора. Уже в стенах суда представители банка озвучили причину отказа не заинтересовавшему их кандидату: мол, опыт соискателя не соответствовал должности, на которую он претендовал.

Тем не менее суд встал на сторону Натальи и обязал выплатить ей компенсацию. Таким образом, в России был создан ценный прецедент для всех граждан, которые ищут работу, но регулярно не получают от работодателей обоснованных отказов.
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