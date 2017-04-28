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Северная Корея показала на ВИДЕО взрыв американского авианосца и Капитолия

Опубликовано 28.04.17 09:11 Северная Корея показала на ВИДЕО взрыв американского авианосца и Капитолия

КНДР опубликовала очередной пропагандистский ролик.

КНДР опубликовала новое пропагандистское видео, на котором показала взрыв авианосца и здания конгресса США в Вашингтоне. Об этом сообщает New York Magazine, называя северокорейского лидера лучшем в мире изготовителем подобных роликов.

На видео под патриотическую музыку проходит грандиозный военный парад в Пхеньяне. После этого во взрыве исчезает фотография американского авианосца. Затем США "направили" к берегам Корейского полуострова авианосную группу во главе ужшкммт с USS Carl Vinson, в конце ролика в небо взлетает ракета, которая, по замыслу авторов, поражает Капитолий.

Видеоряд сопровождается титрами: "Мы покажем вам, на что способна сильная страна, мировой лидер в ядерных и ракетных технологиях".

Как писал TopNews, недавно КНДР провела самые масштабные артиллерийские стрельбы в своей истории, отметив тем самым годовщину создания армии.
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