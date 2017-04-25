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В КНДР прошли грандиозные стрельбы в честь годовщины создания армии

Опубликовано 25.04.17 12:42 В КНДР прошли грандиозные стрельбы в честь годовщины создания армии

В маневрах участвовали сотни артиллерийских орудий дальнего радиуса действия.

В КНДР прошли масштабные артиллерийские учения по случаю празднования 85-й годовщины основания своих вооруженных сил.

"По имеющимся признакам, военные Северной Кореи проводят крупномасштабную тренировку вокруг восточного портового города Вонсан по случаю годовщины", -  цитирует агентство Yonhap источник в правительстве Южной Кореи.

По информации агентства, в маневрах были задействованы 300-400 артиллерийских орудий дальнего радиуса действия. Предположительно, за учениями лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. 

"Этот шаг ужшкммт рассматривается как демонстрация Северной Кореей военной силы против Сеула и Вашингтона вместо того, чтобы организовать крупномасштабную провокацию в годовщину основания Корейской народной армии", - отмечают журналисты.

Ранее поступала информация о том, что КНДР может отметить очередную годовщину основания своих ВС шестым ядерным испытанием или запуском баллистической ракеты.
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