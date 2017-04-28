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Новый клип Шнура и группы "Ленинград" "Экстаз" за сутки собрал 1,5 млн просмотров (ВИДЕО)

Опубликовано 28.04.17 08:50 Новый клип Шнура и группы "Ленинград" "Экстаз" за сутки собрал 1,5 млн просмотров (ВИДЕО)

В откровенном клипе "Экстаз" группы "Ленинград" снялась известная актриса Светлана Ходченкова.

Накануне группировка "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым презентовала новый клип на песню "Экстаз". Видео моментально стало хитом в Сети, набрав более полутора миллиона просмотров менее, чем за сутки.

Как писал TopNews, в клипе снялась известная российская актриса Светлана Ходченкова, причем перед камерой она появляется в обнаженном виде. Партнером знаменитости стал актер Антон Филипенко, а режиссером нового клипа "Ленинграда" выступила Анна Пармас, ранее снявшая знаменитые "Экспонат" и "В Питере — пить!".

По словам Сергея Шнурова, новая ужшкммт работа представляет собой "столкновение двух Россий". Согласно сюжету, героиня Светланы Ходченковой, приехавшая ненадолго в Санкт-Питер из Нью-Йорка, встречает своего одноклассника Стаса, который работает в шиномонтаже. Девушка пытается превратить простого парня в изысканного бойфренда, однако героиню ждет сюрприз.

Новый клип Шнура и группы "Ленинград" "Экстаз".  Смотреть онлайн ВИДЕО
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