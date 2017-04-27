Ученые назвали главную опасность напитков-энергетиков

Энергетические напитки являются более опасными для здоровья человека, чем любые их альтернативы, содержащие кофеин. Четыре банки энергетиков вызывают аномальные изменения артериального давления и сердечного ритма всего за два часа. Ученые из US Air Force Medical Centre выяснили, что при попадании в организм человека чуть менее литра энергетиков отмечаются опасные для здоровья изменения электрической активности ужшкммт сердца и артериального давления, пишет MedikForum.
В экспериментах использовались энергетические напитки, содержавшие 108 г сахара (приблизительно 27 чайных ложек) или 320 г кофеина, что соответствует суточному рекомендованному лимиту, а также другие "натуральные" субстанции вроде таурина, женьшеня и карнитина.
Воздействие энергетиков на сердце было существенно более выраженным, чем при употреблении того же объема других напитков с кофеином но без сахара и дополнительных ингредиентов. Ученые решили исследовать энергетики и их воздействие на здоровье сердца, так как предыдущие исследования показали, что 75% военного персонала в США потребляют данные напитки. Выяснилось, что на рынке представлены почти 500 разновидностей энергетиков, и их потребление приводит к росту посещений отделений неотложной помощи.