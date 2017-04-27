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Ученые назвали главную опасность напитков-энергетиков

Опубликовано 27.04.17 17:21 Ученые назвали главную опасность напитков-энергетиков

Ученые из США установили, что энергетики опаснее большинства других напитков, содержащих кофеин.

Энергетические напитки являются более опасными для здоровья человека, чем любые их альтернативы, содержащие кофеин. Четыре банки энергетиков вызывают аномальные изменения артериального давления и сердечного ритма всего за два часа. Ученые из US Air Force Medical Centre выяснили, что при попадании в организм человека чуть менее литра энергетиков отмечаются опасные для здоровья изменения электрической активности ужшкммт сердца и артериального давления, пишет MedikForum.

В экспериментах использовались энергетические напитки, содержавшие 108 г сахара (приблизительно 27 чайных ложек) или 320 г кофеина, что соответствует суточному рекомендованному лимиту, а также другие "натуральные" субстанции вроде таурина, женьшеня и карнитина.

Воздействие энергетиков на сердце было существенно более выраженным, чем при употреблении того же объема других напитков с кофеином но без сахара и дополнительных ингредиентов. Ученые решили исследовать энергетики и их воздействие на здоровье сердца, так как предыдущие исследования показали, что 75% военного персонала в США потребляют данные напитки. Выяснилось, что на рынке представлены почти 500 разновидностей энергетиков, и их потребление приводит к росту посещений отделений неотложной помощи.
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