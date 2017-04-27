Многоликая невропатия

Невропатии – большая группа заболеваний, которые характеризуются повреждением периферических нервных волокон.

В зависимости от числа вовлекаемых в патологический процесс нервов, различают фокальные, мультифокальные невропатии, полиневропатии. Невропатии могут быть первичными, обусловленными повреждением генетических структур, или следствием аутоиммунного поражения нервной ткани. Но наиболее часто встречаются вторичные полиневропатии, развивающиеся вследствие тех или иных заболеваний, чаще связанных с нарушением обмена веществ. Среди вторичных полиневропатий наиболее распространенными являются невропатии, осложняющие течение ужшкммт сахарного диабета, а также развивающиеся вследствие злоупотребления алкоголем. Нервная ткань отличается высокой чувствительностью к повреждающим веществам. Причем повреждение нервных волокон может начаться уже на ранних стадиях основного заболевания. Однако диагностировать в это время невропатию бывает достаточно сложно вследствие скудной клинической симптоматики.

Гришина Екатерина Михайловна, врач-невролог, кандидат медицинских наук, МФК Минфина РФ:

«При заболеваниях, течение которых осложняется поражением нервной ткани, необходимо прицельно и тщательно расспрашивать пациента о жалобах и симптомах, отражающих поражение нервов, с целью более раннего назначения и/или коррекции патогенетического лечения. Прежде всего следует обратить внимание на малейшие проявления нарушений чувствительности: жалобы на ощущения покалывания, «ползания мурашек», ощущение онемения, «ватности», «подушки под ногами», снижение болевой чувствительности или, наоборот, неадекватное восприятие обычных раздражителей (аллодиния).

Наиболее уязвимой в случае периферических полиневропатий оказывается вибрационная чувствительность, степень изменения которой возможно выявить на ранней стадии пробой с камертоном. Нарушение равновесия при ходьбе может быть отражением снижения глубокой чувствительности. На ранних стадиях заболеваний могут повреждаться вегетативные нервные волокна и возникающие вследствие этого повышенная или пониженная потливость, колебания артериального давления, нарушения сердечного ритма, недержание мочи, проблемы с эрекцией.

Все эти проявления являются симптомами не отдельных заболеваний тех или иных органов и систем, а отражают повреждение вегетативных волокон сердца, сосудов, мочевого пузыря, половой системы. Поэтому и лечение должно быть направлено именно на восстановление нервной ткани. Все вышеперечисленные симптомы полиневропатий в совокупности значительно ухудшают самочувствие и качество жизни пациента, в некоторых случаях приводя к инвалидизации. Поэтому так важно начать лечение как можно в более ранние сроки.

На сегодняшний день лечение невропатии в основном симптоматическое – устранение превалирующих симптомов, прежде всего боли, в сочетании с лечением основного заболевания, а также устранение провоцирующего фактора (коррекция уровня глюкозы при сахарном диабете, отказ от приема алкоголя). Однако для нервной системы необходима и восстановительная терапия. Согласно международным стандартам на сегодняшний день восстанавливающим эффектом обладает альфа-липоевая (тиоктовая) кислота. Эффективность липоевой кислоты обусловлена уникальными антиоксидантными свойствами и активным участием в энергетическом и дыхательном обменах.

Существует много препаратов на основе тиоктовой кислоты, однако не все они одинаковы. Оригинальным препаратом тиоктовой кислоты с современной формой быстрого высвобождения является Тиоктацид® БВ. Он восстанавливает нормальный углеводный и липидный обмен в организме, нормализует физиологические процессы в нервной ткани. тем самым купируя нейропатический болевой синдром, вегетативные проявления невропатии. Данная форма не содержит молочный сахар лактозу, а также целлюлозу, крахмал, кремний и другие наполнители, что снижает риск аллергических реакций и осложнений и обеспечивает полноценное усвоение «чистой» тиоктовой кислоты».

Учитывая современные возможности медицины, не стоит пренебрегать профилактикой и ранней терапией невропатии, начиная с первых ее симптомов. Нужно помнить, что болезнь всегда проще предотвратить, чем лечить.