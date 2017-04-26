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Блогера Илью Варламова облили зеленкой в Ставрополе (ФОТО)

Опубликовано 26.04.17 12:09 Блогера Илью Варламова облили зеленкой в Ставрополе (ФОТО)

На блогера напали в аэропорту.

В аэропорту Ставрополя известный блогер Илья Варламов подвергся нападению группы лиц. Сначала пострадавший опубликовал в соцсети пост о том, что он прекрасно долетел, а затем он разместил сообщение о нападении: когда Варламов вышел из аэропорта, то увидел группу людей с цветами.

"Я вообще не понял, что произошло. Сразу напали, залили глаза зеленкой, йодом, еще чем-то непонятным, то есть там жидкости было много, закидали тортами. Все ужшкммт что в арсенале было, все полетело, но я особо ничего не видел, потому что мне глаза сразу залили. Ничего не говорили, один раз крикнули "Вали в свою Америку", после чего убежали", — объяснил он.

По словам Варламова, свидетелями произошедшего стали находившиеся неподалеку полицейские.

"Полиция очень удивилась, сказала, что у них такое впервые и что они объявили план "Перехват". Тут рассказали, что нападавшие приехали на двух машинах. Они все снимали на камеры, поэтому, возможно, они выложат видео", — написал он, добавив. что после нападения отправился в полицию писать заявление в связи с тем, что нападавшие испортили ему технику.
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