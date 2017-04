Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства (ФОТО, ВИДЕО)

Китай спустил на воду первый авианосец полностью собственного производства.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные издания, создание собственного авианосца Пекин начал в 2013 году. Тогда датой возможного спуска судна на воду называли 23 апреля - годовщину основания Военно-морских сил Китая. Однако окончательный ввод крейсера в строй ожидается не раньше 2020 года - после ходовых испытаний и вооружения.

Have a look of China's 2nd aircraft #carrier, also 1st domestically-built one, launched in Liaoning, NE #China pic.twitter.com/jDmEBtlxn0