Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства (ФОТО, ВИДЕО)

Судно было построено на основе советского крейсера "Варяг" 1988 года.

Китай спустил на воду первый авианосец полностью собственного производства.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные издания, создание собственного авианосца Пекин начал в 2013 году. Тогда датой возможного спуска судна на воду называли 23 апреля - годовщину основания Военно-морских сил Китая. Однако окончательный ввод крейсера в строй ожидается не раньше 2020 года - после ходовых испытаний и вооружения.

Have a look of China's 2nd aircraft #carrier, also 1st domestically-built one, launched in Liaoning, NE #China pic.twitter.com/jDmEBtlxn0 — China Xinhua News (@XHNews) 26 апреля 2017 г.

Этот авианесущий крейсер стал уже ужшкммт вторым для Китая: в 1998 году страна купила у Украины советский крейсер "Варяг" 1988 года постройки. В 2012 году после реконструкции он получил имя "Ляонин" и был принят на вооружение. При покупке сообщалось, что на базе советского корабля в КНР построят парк развлечений.

Однако на основе "Варяга" был построен и спущенный 26 апреля на воду полностью китайский авианосец, которому присвоен тип 001А. Также Китай работает над созданием третьего авианесущего крейсера.