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10 В Саратовской области на школьника напал лев

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В Саратовской области на школьника напал лев

Опубликовано 25.04.17 12:31 В Саратовской области на школьника напал лев

В результате атаки подросток оказался на больничной койке.

В городе Энгельс Саратовской области на 15-летнего мальчика набросился лев. В результате инцидента школьник был госпитализирован.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на областной главк МВД, все случилось накануне вечером в микрорайоне Мостоотряд. Согласно показаниям мальчика, его укусил лев, принадлежавший 25-летней женщине. После этого подросток с ранами на ягодицах, бедрах и правой кисти был доставлен в первую городскую больницу Энгельса.

По факту произошедшего проводится проверка. В настоящее время ужшкммт жизни ребенка ничто не угрожает. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее в СМИ поступала информация о том, что в октябре 2016 года полиция проверяла обращения жителей Энгельса о прогулках мужчины с львенком на поводке. По данным местных изданий, именно этот львёнок и напал на подростка.

Сами владельцы животного в беседе с корреспондентом ИА "Взгляд-инфо" заявили, что лев не нападал на ребенка. Хозяйка хищника заверила, что это львица, которая ведет себя спокойно и всегда находится под контролем.
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