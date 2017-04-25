Нарушения менструального цикла: что делать?

Организм здоровой женщины работает как часы.

Гормональные фазы сменяют друг друга через четкие промежутки времени, благодаря чему в определенные моменты цикла организм женщины получает возможность к оплодотворению яйцеклетки. Если оплодотворение не произошло, спустя определенный период времени наступает менструация: поверхностный слой слизистой оболочки, выстилающей изнутри матку, отслаивается и выходит наружу. Этот процесс сопровождается небольшим кровотечением, которое не представляет угрозы ужшкммт для здоровья женщины. Однако все выше описанное справедливо только для нормального течения менструального цикла. При этом многие женщины сталкиваются с теми или иными его нарушениями. Отклонения могут проявляться в длительности цикла, регулярности наступления менструаций, длительности менструального кровотечения, объеме кровопотери.

Ирина Мартиросова, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, Научно-консультативный диагностический центр НИИ Эпидемиологии:

“В норме длительность цикла составляет от 21 до 35 дней, длительность кровотечения – 2-5 дней. За одно кровотечение в норме выделяется не более 80мл крови. Любые отклонения от таких параметров считаются патологией. Впрочем, паниковать при однократном сбое не стоит – женский организм представляет собой чрезвычайно тонкий механизм и многие внешние и внутренние факторы, даже физиологические, могут повлиять на течение менструального цикла.

Например, спровоцировать сбой может резкая смена климата (например, при поездке на тропический курорт, особенно во время зимы), резкое снижение веса, смена рациона питания, стресс, занятия спортом, курс лечения некоторыми лекарственными препаратами. Такой сбой будет единоразовым и в течение нескольких последующих месяцев организм постепенно вернётся к привычному циклу. Насторожиться следует, если цикл меняется из месяца в месяц, и улучшения не наступает. Кроме того, поводом для беспокойства должно быть слишком обильное кровотечение, из-за которого беспокоит выраженная слабость, обмороки. Такие сбои существенно влияют на общее состояние женщины, нарушают качество её жизни и указывают на гормональный дисбаланс или наличие гинекологических заболеваний.

Снизить качество жизни женщины может еще одна проблема, связанная с менструальным циклом – предменструальный синдром. По мнению врачей, это физиологическое состояние, обусловленное естественными колебаниями гормонального фона, но в некоторых случаях ПМС сопровождается столь интенсивным дискомфортом, что мешает женщине нормально жить и работать. Нарушения стула, тошнота, боли в мышцах, нагрубание груди, отечность живота и ног, повышенный аппетит, общая слабость, приливы жара и многие другие неприятные проявления буквально выбивают из колеи.

При нарушениях менструального цикла и патологическом течении предменструального синдрома необходимо посетить врача. Он проведет обследование, при необходимости направит на консультацию со смежными специалистами и назначит необходимое лечение. При отсутствии гинекологических и эндокринных заболеваний, как правило, достаточно рационализации образ жизни, питания, борьбы со стрессом, умеренной физической активности и применения комплексов биологически-активных веществ для нормализации гормонального фона и связанного с ним менструального цикла. Например, БАД к пище ТАЙМ ФАКТОР®, который содержит экстракты корня дудника, имбиря и плодов витекса священного, а также витамины (С, Е, фолиевую кислоту, рутин) и минеральные вещества (железо, магний, цинк). Такой состав способствует поддержанию гормонального баланса и нормализации менструального цикла.*”

Регулярность циклических процессов, протекающих в женском организме, естественна, она служит подтверждением женского здоровья и нормального гормонального фона. С нарушениями цикла, а также с чрезмерным дискомфортом при ПМС мириться недопустимо – это не только дискомфорт, но и свидетельство более или менее серьёзных проблем в эндокринной или половой сферах.

* Инструкция по применению БАД к пище ТАЙМ-ФАКТОР®