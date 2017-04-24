Украина полностью обесточит ЛНР с 25 апреля

Политологи обсуждают угрозы Киева обесточить ЛНР: ситуация глупейшая. В ЛНР же к концу света уже готовы.

ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля, согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок", прекращает поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области, сообщил генеральный директор "ЛЭО" Владимир Грицай в эфире "Луганского областного телевидения", передает "Интерфакс-Украина".

"Буквально вчера утром мы получили документы от ГП "Энергорынок", которые подтверждены документом с Минэнергоугля за подписью министра Игоря Насалика, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону. Соответственно, сейчас наши технические ужшкммт службы проводят определенные мероприятия, и с 25-го апреля, с ноля часов, переток должен быть полностью отключен", - сказал он.

Грицай добавил, что, в том числе, будет прекращена подача электроэнергии для нужд "Попаснянского водоканала".

В ЛНР сохраняют надежду, что украинские энергетики не прекратят поставки электроэнергии из-за задолженности, заявил «Известиям» представитель ЛНР Владислав Дейнего.

«Это очередной шаг экономической блокады. Будут определенные трудности у предприятий, население не пострадает абсолютно. При этом я сохраняю надежду на то, что это всего лишь намерение, которое завтра реализовано не будет. При любом раскладе на переключение в экстренном случае понадобится 3–4 часа, не более», — сказал полпред ЛНР.

Дейнего не стал раскрывать информацию, откуда будет поступать электроэнергия в ЛНР в случае прекращения поставок со стороны Украины. По его мнению, задолженность ЛНР перед украинскими энергетиками практически нулевая.

«Если брать по совокупности, то задолженность Украины перед нами несоизмеримо больше. Определенная проблема есть у нас в расчетах по воде. Действительно, там энергетическая составляющая выглядит как задолженность украинского предприятия, которое поставляет нам воду, перед энергоснабжающими компаниями. Вот это единственное место, где нас можно уличить в наличии непогашенных обязательств. Опять-таки, Украина сделала всё, чтобы исключить возможность по взаимным расчетам на поставку воды, и теперь пытается манипулировать этой задолженностью», — заявил он.

Политолог Юлий Федоровский в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что подобные действия негативно скажутся и на жителях подконтрольных Украине территорий Донбасса, пишет РИА Новости.

"Киев регулярно активизирует действия на линии разделения и одновременно усиливает экономическую блокаду – это звенья одной цепи. То есть блокада, которая вроде бы инициирована украинскими радикалами, и перекрытие поставок электроэнергии – все это продолжение давления Киева и прямое невыполнение им 8-го пункта минского "Комплекса мер", в котором говорится о необходимости снятия социально-экономической блокады. Это попытка "додавить" руководство республик Донбасса, по большей части, Луганской республики, исходя из того, что на ее территории нет энергогенерации. Но я думаю, что эти попытки обречены на провал – все это мы многократно уже проходили в 2014 году. И я думаю, что эти вопросы могут быть решены за столом переговоров. У нас есть определенный противовес, который может быть использован в этой ситуации. Есть линии электропередач, которые связаны с ДНР – там есть ТЭС, которая работает. И есть перетоки со стороны РФ. Россия всегда нам оказывала гуманитарную помощь, поэтому думаю, что ЛНР не останется полностью без электроэнергии", – сказал Родион Мирошник.

Свое решение Киев связывает с неплатежами. Однако, по словам Родиона Мирошника, украинское руководство постоянно переводит экономические вопросы в политическое поле.