"Реал" - "Барселона", счет 2:3: обзор матча, видео голов эль классико 2017, комментарии (ВИДЕО)

Эль классико 2017: в матче с "Барселоной" 23 апреля «Реал» впервые в истории проиграл домашний поединок в Примере в добавленное время, а Лионель Месси оформил 500-й мяч в составе "Барселоны", став лучшим бомбардиром в истории Эль Классико.

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23 апреля 2017 года мадридский «Реал» в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" впервые в истории клуба проиграл домашний поединок в Примере в компенсированное время.

В первом тайме очередного, уже 238-го по счету Эль Класико, который проходил на «Сантьяго Бернабеу», команды обменялись точными ударами в исполнении Касемиро и Лионеля Месси.

На 75-й минуте Иван Ракитич выверенным ударом с метров 20 вывел каталонский клуб вперёд. С 77-й минуты «Реал» играл в меньшинстве после удаления защитника Серхио Рамоса, но при ужшкммт этом на 85-й минуте мадридцы сумели сравнять счёт усилиями Хамеса Родригеса.

Победный же гол на второй компенсированной минуте к основному времени матча забил Месси, вырвав такую необходимую победу для каталонской команды.

"Реал" - "Барселона". Обзор матча 23.04.2017. ВИДЕО голов

Победный мяч в матче с «Реалом» стал для Месси 500-м в составе «Барселоны»

Аккаунт beIN SPORTS USA в «Твиттере» подготовил видео, в котором показаны эмоции нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси после решающего гола в матче 33-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона».

При счёте 2:2 на 92-й минуте «Барселона» провела быструю контратаку, которую Месси завершил точным ударом по воротам «Реала». Этот гол стал для Месси 500-м в составе «Барселоны».

Кроме этого, оформив дубль, аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории матчей «Реала» и «Барселоны» в чемпионате Испании. С 15-ю мячами Месси обошёл по этому показателю легенду «Реала» Альфредо ди Стефано, который забивал «Барселоне» в чемпионате 14 раз.

После победы на "Сантьяго Бернабеу" «Барселона» сравнялась с «Реалом» по очкам (у обоих команд 75 баллов), но мадридская команда имеет игру в запасе.

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Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после важнейшей победы в гостевом матче над "Реалом" не скупился на слова, назвав Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

«Сегодня мы победили в благодарность своим болельщикам, которые поддерживали нас после проигрыша «Ювентусу» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Нам нужно продолжать бороться. Месси является лучшим игроком за всю историю футбола. Я многое видел в футболе и знаю, о чём говорю. Он забил 500-й гол за клуб, и я рад, что он преодолел это препятствие. «Барселона» является великим клубом на протяжении многих лет, но важная часть её истории принадлежит Месси», — цитирует Энрике AS.

В свою очередь главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что оставшись в меньшинстве и сравняв счет за 5 минут до конца основого времени его подопечные "не включили голову".

«У „Реала“ нет поводов для радости. Мы создали много моментов, но не смогли взять игру под контроль. Если не получается развить преимущество при счете 1:0, может случиться что угодно. Мы разочарованы результатом. Когда сравниваешь счет в меньшинстве, нужно включать голову и защищаться всей командой. Мы думали, что можем забить третий мяч и победить, в результате чего сзади возникли свободные зоны и «Барселона» вырвала победу. Я бы не стал менять свои решения по составу и заменам, будь у меня такая возможность. Теперь нужно думать о следующем матче", — цитирует Зидана испанское издание Marca, сообщает Чемпионат.com.