"Реал" - "Барселона": обзор матча от 23.04.2017, видео голов, счет, результат эль классико (ВИДЕО)

23 апреля 2017 года Мадридский "Реал" в центральном матче 33-го тура испанской Примеры проиграл "Барселоне" в очередном Эль Класико со счетом 2:3.

"Реал" - "Барселона": счет 2:3 принес 95-ю победу каталонцам в Эль Класико

23 апреля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде лидер испанского чемпионата "Реал" принимал каталонскую "Барселону". Очередное, 238-е по счету Эль Класико в истории двух команд, закончилось победой каталонского клуба со счетом 2:3. Это победа стала для "Барселоны" 95-й в истории противостояния двух клубов во всех турнирах.

Таким образом, "Барселона" сравнялась по очкам с "Реалом" (75) в турнирной таблице, но у "королевского клуба" одна игра в запасе.

"Реал" - "Барселона": обзор Эль Класико

Обе команды ужшкммт начали матч без разведки. На правах хозяев "Реал" завладел небольшим территориальным преимуществом, гости огрызались острыми контратаками.

Криштиану Роналду и Карим Бензема как минимум дважды опасно били по воротам Тер Штегена, но всякий раз немецкий голкипер каталонцев был на высоте.

На 21-й минуте Месси в борьбе за мяч с Марсело получил сильный локтем в лицо, в результате чего у Лео пошла кровь. Аргентинец был вынужден на некоторое время покинуть поле, чтобы ему остановили кровотечение.

И буквально через несколько минут после того, как Месси вернулся на поле, "Реал" открыл счет.

На 29-й минуте матча Тер Штеген столкнулся на выходе с Пике и не смог нормально выбить мяч. Марсело подхватил подбор, подал в штрафную, Рамос пробил в штангу, и мяч отскочил к Касемиро, который уже не промахнулся в пустые ворота.

Впрочем, всего через минуты "Барса" отыгралась. И как! Ракитич с фланга отпасовал мяч в центр Месси и аргентинец, обыграв на скорости сразу троих (!) защитников, точно пробил с десяти метров мимо Наваса.

Этот гол сделал Месси лучшим бомбардиром в истории матчей «Реала» и «Барселоны» в чемпионате Испании. С 15-ю мячами аргентинец обошёл по этому показателю легенду «Реала» Альфредо ди Стефано, который забивал «Барселоне» в чемпионате 14 раз.

Во втором тайме подопечные Луиса Энрике взвинтили темп, команды заиграли на встречных курсах, создав сразу несколько опаснейших моментов у ворот друга.

На 53-й минуте Карим Бензема из выгоднейшей позиции бил в упор головой, но тер Штеген сумел среагировать и отразить удар.

А на 73-й минуте "Барселона" вышла вперед. Месси ворвался в штрафную, защитник выбил мяч, однако подоспевший Ракитич примерно с 19 метров красиво закрутил его в дальнюю девятку. Навас был бессилен.

Спустя две минуты хозяева остались вдесятером - красную карточку получил Серхио Рамос за опасную игру против Месси.

Тем не менее на 85-й минуте Хамес Родригес сравнял счет после прострела Марсело.

И все же "Реал" не смог удержать ничью. Уже на второй добавленной минуте Месси после великолепного прохода Жорди Альба обводящим ударом принес победу каталонскому клубу.

Отметим, что победный гол в Эль Класико стал для Месси 500-м в составе "Барселоны", цвета которой аргентинец защищает с 2003 года.

"Реал" - "Барселона", счет 2:3. ВИДЕО голов