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Боевики атаковали военную базу в Афганистане: погибли 140 человек

Опубликовано 22.04.17 11:25 Боевики атаковали военную базу в Афганистане: погибли 140 человек

Исламисты напали на армейскую базу возле города Мазари-Шариф.

В Афганистане в результате нападения боевиков запрещенного в России радикального движения "Талибан" на военную базу в провинции Балх на севере страны погибли по меньшей мере 140 военнослужащих афганской армии.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, данные о 140 жертвах привел чиновник из города Мазари-Шариф. Он отметил, что в результате нападения много человек получили ранения. В свою очередь, другие представители афганского руководства ужшкммт добавили, что жертв может быть еще больше.

Атака была совершена 21 апреля. Переодетые в афганскую военную форму боевики ворвались на территорию армейской базы возле города Мазари-Шариф. Сначала смертник взорвал бомбу у ворот, а затем экстремисты въехали на территорию части на двух пикапах.

Представитель Центрального командования США Джон Томас заявлял о более, чем 50 погибших, причем, по его словам, несколько нападавших были убиты ответным огнем.

Ответственность за нападение на военную базу взяла на себя группировка "Талибан".
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