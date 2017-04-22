СМИ: названо имя предполагаемого заказчика теракта в Петербурге

По предварительным данным, до войны в Сирии будущий лидер террористов жил в Петербурге и работал водителем «Газели».

Следственный комитет и ФСБ России проверяют на причастность к теракту в метро Петербурга полевого командира по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Абу Салах аль-Узбеки, уроженец киргизского Оша, является лидером группировки «Таухид валь-Джихад», которая воюет в Сирии.

По данным издания, до войны в Сирии будущий лидер террористов жил в Петербурге и работал водителем «Газели». Затем на деньги религиозного коллеги он уехал учиться в иорданское ужшкммт медресе, а позже стал полевым командиром, воюющим в Сирии.

Отмечается, что о предполагаемом заказчике известно мало информации и некоторые факты его биографии рассказал 19-летний Исломжон Захидов, уроженец Оша, осужденный ранее за террористическую деятельность. По словам адвоката Захидова Юрия Виноградова. правоохранители очень интересовались личностью Абу Салаха.

"Отец Захидова был предпринимателем, у него были точки на рынке. Товар возили из Москвы на "Газелях". Вот с одним из водителей, который представлялся как Абу Салах, отец Исломжона сдружился и дал ему несколько тысяч долларов на учебу в медресе. Потом он туда же и сына своего отправил. Когда же Абу Салах стал в Сирии эмиром и большим полевым командиром, то Захидов-старший стал одним из его ближайших помощников. Я сейчас рассказываю все в общих чертах, но тогда следователей интересовала любая, даже самая мелкая подробность об этих людях", - сообщил адвокат.

Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля, около 14:30, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Погибли 14 человек, а также террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

На этой неделе сотрудники ФСБ задержали в Московской области предполагаемого организатора теракта — 26-летнего Аброра Азимова, а также его старшего брата Акрама Азимова. Оба они — этнические узбеки, уроженцы Киргизии, получившие в 2013 году гражданство России. Впрочем, сегодня их этого гражданства лишили.

