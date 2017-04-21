В Москва ограбили квартиру Настасьи Самбурской

У Самбурской в вечер кражи была премьера спектакля.

Известную актрису театра и кино Настасью Самбурскую обворовали на крупную сумму злоумышленники. Инцидент произошел 20 апреля, когда артистка находилась на премьере спектакля "Салемские ведьмы" в Театре на Малой Бронной.

По словам Настасьи, добычей домушников стали часы «Ролекс», золотое кольцо бабушки, а также крупная сумму денег, которую она должна была отдать за квартиру, купленную с рассрочку.

"Я пришла домой, вставила ключ, а он открывал не так, как обычно. В итоге ужшкммт я дёрнула за ручку, зашла, и там всё было перевёрнуто. Жуткий бардак. Пропало бабушкино кольцо, оно не столько дорогое как ювелирное изделие, оно ценно как память. Ещё у меня украли подаренные на 30-летие часы Rolex, о которых я долго мечтала и которые получила от друзей. Но самый кошмар — это деньги! Украли огромную сумму, которую я должна была внести за квартиру", - рассказала в интервью Лайфу Самбурская.

"Я никому такого не пожелаю. Мне мерзко! Больно! Гадко! После этого ночевать дома не могу. Обидно! Мне никто не помогает, я всегда всё сама тащу на своих плечах, очень много работаю", - сетует она.

Позднее девушка рассказала, что следствие установило, что дверь в квартиру взлому не подвергалась и была открыта при помощи ключа.

"Мне только что звонил следователь. Она сообщила, что дверь в квартиру открыли ключом. Значит, кто-то из своих это сделал. Скорее всего, так, да. Замок брали на экспертизу и выяснили, что его не взламывали. Видимо, это сделал тот, кто имел доступ к ключам или к дубликатам. Не знаю. Я пока ничего не понимаю. Я в шоке", - пояснила она.

"К моим ключам имеют доступ многие люди, но я никого не могу подозревать. Их могли похитить и во время спектакля в гримерке - они лежат у меня в сумочке. Я подозревала в краже бывшего возлюбленного Дмитрия, но сегодня я вспомнила, что он сидел во время спектакля во втором ряду. Поэтому он не мог совершить это преступление", - заключила Самбурская.

В настоящий момент следователи проверяют всех, кто имел доступ к сумочке секс-символа отечественного шоу-бизнеса. Но вероятно, что список подозреваемых гораздо больше, чем заявила сама теледива. Пока оперативники «отрабатывают» уборщицу помещения и личную помощницу потерпевшей.