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Forbes назвал самую богатую россиянку

Опубликовано 21.04.17 10:53 Forbes назвал самую богатую россиянку

Журнал Forbes в рамках публикации рейтинга богатейших россиян назвал пятерку самых богатых женщин России.

Издание Forbes опубликовало «свежий» женский рейтинг, в который вошли богатейшие предпринимательницы Российской Федерации. Среди представительниц прекрасного пола самую высшую позицию занимает супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.

Традиционное лидерство в списке женщин, вошедших в рейтинг  «200 богатейших бизнесменов России 2017», принадлежит супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной F 90. Хотя оценка ее состояния сократилась с $1,1 млрд до $1 млрд, это обеспечило ей падение в списке на 25 пунктов.

Второй год подряд на втором месте оказывается Елена Рыболовлева F 168, получившая ужшкммт свое состояние ($600 млн) по результатам долгого бракоразводного процесса с Дмитрием Рыболовлевым F 15.

Если в прошлом году тройку участниц российского топ-200 замыкала акционер завода про производству детского питания и минеральной воды «Прогресс» Ольга Белявцева, то в 2017 году по размеру состояния ее обогнала Наталия Филева F 10, хозяйка группы S7. Она впервые вошла в список Forbes. 

Немного «не дотянули» до порога вхождения в рейтинг (в этом году он составил рекордные $500 млн) генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук и Ольга Белявцева («Прогресс»). В 2016 году они занимали третье и четвертое места рейтинга богатейших женщин России соответственно.
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