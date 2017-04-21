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При обысках у экс-главы Марий Эл нашли картины Боттичелли и Рафаэля на сотни миллионов евро

Опубликовано 21.04.17 09:40 При обысках у экс-главы Марий Эл нашли картины Боттичелли и Рафаэля на сотни миллионов евро

Следователи пообещали опубликовать фотографии изъятых при обысках у Маркелова предметов искусства.

По информации журнала 7х7, Во время обыска у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова были изъяты подлинник прижизненного издания стихов Пушкина с его автографом, а также картины и скульптуры великих итальянцев эпохи Возрождения.

Как отмечает издание, в ближайшее время следователи намерены опубликовать фотографии изъятых при обысках у Маркелова предметов искусства.

Известно, что оперативники изъяли у Леонида Маркелова прижизненное издание стихов Пушкина с личным автографом ужшкммт поэта. Также бывший глава республики владел рукописями известного русского историка и писателя XVIII века Николая Карамзина.

Кроме того, в расположенном в центре Йошкар-Олы особняке Леонида Маркелова были найдены также произведения всемирно известных итальянских художников, в том числе Боттичелли и Рафаэля, а также скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения, при этом отмечается, что "часть произведений искусства находится в международном розыске".

Эксперты оценивают стоимость коллекции Леонида Маркелова в сотни миллионов евро.
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